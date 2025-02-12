Клубу РПЛ угрожает банкротство. Спонсор под следствием, а долги перевалят за миллиард рублей

1739367935

вчера, 16:45

Надеются, что дотянут до конца сезона.

Задержание спонсора «Химок» не связано с клубом

Московская область не сможет содержать футбольную команду РПЛ . Без бизнесмена Туфана Садыгова, которого можно назвать спонсором клуба, хотя официальные звания в команде он себе не искал, «Химкам» конец. Долги уже огромные, а зарплату постоянно выплачивают с заметной задержкой. При этом в контракте Заболотного прописана зарплата около 5 миллионов рублей в месяц, а тренеру Артиге пообещали 3 миллиона рублей.

В «Оренбурге» напоминают, что надо платить за трансфер хавбека Веры. Лукас перешёл в «Химки» за 1 миллион евро. Есть суды по старым долгам клуба. Появятся новые жалобы. Скорее всего, тренер Артига и легионеры обратятся в ФИФА . Ситуация давно была нездоровой. Однако тогда кредиторы и работники «Химок» жили обещаниями. Сейчас Садыгов под следствием, поэтому мало надежды, что у клуба всё станет здорово.

Бизнесмена обвиняют в участие в классической схеме. Человек, который выполнял госзаказы, занимается строительством. Прокуроры уверены, что в сговоре с группой лиц брались в банке кредиты, которые заведомо невозможно было вернуть. Деньги тратили, статья о мошенничестве. Садыгова под залог выпустили из-под домашнего ареста. За решёткой был недолго. Речь о криминальной статье, максимальное наказание – 10 лет.

Первым делом выдумали версию, что Садыгова хотят посадить из-за матча «Химок» и «Крыльев Советов». Апрельская игра 2022-го года завершилась победой «Химок» 4:1. Недавно новый губернатор Самарской области заявил о системной коррупции в российском футболе. У «Крыльев Советов» якобы требовали оплатить помощь арбитров и посредников в договорных играх. Но задержание Садыгова не связано с футбольными делами.

Садыгову-старшему совсем не интересен футбол

У компаний спонсора «Химок» сотни миллионов долгов. При этом прокуратура обвиняет его в причинении банкам ущерба в особо крупных размерах. Садыгов из строительного бизнеса, который в любой стране мира неразрывно связан со скандалами. Футбол в РПЛ тоже скандальный, и Туфану он не интересен. Зачем тогда тратил деньги на содержание «Химок»? Ответ в заявке клуба – Илья Туфанович Садыгов играет в атаке «химчан».

Ради 24-летнего сына бизнесмен вкладывал деньги в клуб, где приютили Илью. Папа подписался поддерживать невероятно дорогую игрушку для наследника. В РПЛ в новом сезоне Садыгов провёл всего 78 минут. И на 97-й минуте матча против «Ахмата» форвард отдал голевую передачу на Заболотного. Команда сумела спастись, сыграли 3:3. Но Садыгову-старшему не интересны ни победы, ни поражения «Химок», что влияет на процессы в клубе.

Пытались найти нового инвестора. Задержание спонсора и новости о долгах усложнили ситуацию. Вряд ли местные власти смогут содержать клуб РПЛ . Скорее всего, «Химки» вылетят из высшей лиги, попробуют не утонуть во втором по значимости дивизионе. Не верится, что из ситуации есть благоприятный выход. Даже если представить, что для сохранения статуса клуба высшей лиги нужно около 1.4 миллиарда рублей, то их никто не даст.

Изначально Садыгов, чьё состояние не сопоставимо с капиталами Галицкого или Федуна, сел за игровой стол, где ему сразу достались слабые карты. «Химки» могли стать крепким середняком, но лишь в случае стабильного менеджмента. А директора менялись, тренеры приходили и уходили. Футболисты тоже совсем не доверяют «Химкам». У девяти человек контракт до конца сезона. Причём некоторые игроки, вроде Джикии, могут уйти раньше.

Многим середнякам угрожает финансовый крах

Ситуация читалась. Для опытных зрителей РПЛ разговор о задолженностях в клубах не является откровением. У правды есть особенность – отсутствие оттенков. Белое это белое, чёрное – чёрное. «Химкам» будет сложно найти большие деньги. Если погасят задолженность, через несколько месяцев возникнет новая дыра в карманах. Бизнес спонсора не будет работать как часы, если его осудят за мошенничество. Госконтракты ненадёжные.

Почти все клубы РПЛ живут за деньги с казны. Поэтому любые проблемы в регионах автоматически скажутся на футбольных клубах. И хотя содержать команду «дёшево», если оценивать общие расходы областей, «Химки» не аналог «Крыльев Советов». За самарцев заступается народ. «Химки» и не «Рубин», чтобы можно было отыскать частных спонсоров, привязанных к месту. Да и зачем богатым людям сейчас заходить в команды из РПЛ ?

Еврокубков нет, чтобы козырнуть выходом в международные турниры. Чемпионом середняк не станет, у «Зенит» другие конкуренты. В новом году могут быть неприятные сюрпризы, история «Химок» лишь затравка. Глава «Зенита» сказал, что деньги не играют в футбол, комментируя трансферы «Спартака». Легко говорить, когда годовой бюджет твоего клуба выше суммарных расходов середняков РПЛ . «Зенит» тратит около 17 млрд рублей.

У «Химок» бюджет в 10 раз меньше. Без помощи Садыгова денег на игру в РПЛ не будет. Можно вспомнить знаменитую французскую фразу: раз нет хлеба, пусть едят пирожные. Однако такие шутки по отношению к соперникам могут позволить себе лишь фавориты. Хотя им не стоит забывать о судьбе Марии-Антуанетты. Впрочем, само изречение, которое подчёркивает оторванность богачей от народа, королеве приписал философ Жан-Жак Руссо.