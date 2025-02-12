«Ман Юнайтед» сократит около 100 сотрудников в целях экономии

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует провести очередное сокращение штата сотрудников, в результате которого потеряют работу более ста человек.
Это решение является продолжением мер, предпринятых в мае текущего года, когда клуб расстался примерно с 250 сотрудниками.
В настоящее время сотрудники клуба не уведомлены о грядущих кадровых изменениях, однако, по имеющимся данным, решение принято.
Руководство «Манчестер Юнайтед» считает такие меры необходимыми в связи с неудовлетворительными результатами команды в прошедшем сезоне и их негативным влиянием на финансовое положение клуба.
Некоторые анонимные источники в клубе утверждают, что проводимые сокращения являются следствием неэффективных решений руководства по отношению к главному тренеру Эрику тен Хагу и спортивному директору Дэну Эшуорту.
Это выглядит жалко!
Это выглядит жалко!
Звучит очень логично - купили Антони за почти сотню миллионов, выплатили тренеришке который его же и хотел, компенсацию за увольнение - а крайними будут обычные работяги в клубе...
Готов поверить что Хёйлунд, Шоу и Линделеф за год обходятся клубу даже дороже, чем та сотня персонала которую они уволят.
Звучит очень логично - купили Антони за почти сотню миллионов, выплатили тренеришке который его же и хотел, компенсацию за увольнение - а крайними будут обычные работяги в клубе...
Готов поверить что Хёйлунд, Шоу и Линделеф за год обходятся клубу даже дороже, чем та сотня персонала которую они уволят.