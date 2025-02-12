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ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ман Юнайтед» сократит около 100 сотрудников в целях экономии

сегодня, 00:30

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует провести очередное сокращение штата сотрудников, в результате которого потеряют работу более ста человек.

Это решение является продолжением мер, предпринятых в мае текущего года, когда клуб расстался примерно с 250 сотрудниками.

В настоящее время сотрудники клуба не уведомлены о грядущих кадровых изменениях, однако, по имеющимся данным, решение принято.

Руководство «Манчестер Юнайтед» считает такие меры необходимыми в связи с неудовлетворительными результатами команды в прошедшем сезоне и их негативным влиянием на финансовое положение клуба.

Некоторые анонимные источники в клубе утверждают, что проводимые сокращения являются следствием неэффективных решений руководства по отношению к главному тренеру Эрику тен Хагу и спортивному директору Дэну Эшуорту.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 03:24
Каких футболистов стоит продать в первую очередь?
shlifen
shlifen
сегодня в 02:44
Сейчас сократят пару уборщиков, пару ответственных по экипировке, пару осветителей, пару ответственных за раздевалки, пару-тройку ответственных за маркетинг в регионах, может по одному скауту, бухгалтеру и ответственному за газон - и сразу результаты вверх пойдут...
Звучит очень логично - купили Антони за почти сотню миллионов, выплатили тренеришке который его же и хотел, компенсацию за увольнение - а крайними будут обычные работяги в клубе...
Готов поверить что Хёйлунд, Шоу и Линделеф за год обходятся клубу даже дороже, чем та сотня персонала которую они уволят.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 01:06
Всё ниже и ниже!
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 00:59
Сократили 100, а нужно было 11 и сэкономили бы больше
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:42
Ну перестаньте уже!!! разве непонятно, что негодное положение ранее великого клуба не из-за избытка кормушек для персонала, что за жлобство?
Это выглядит жалко!
Гость
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