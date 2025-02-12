«Ман Юнайтед» сократит около 100 сотрудников в целях экономии

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сегодня, 00:30

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует провести очередное сокращение штата сотрудников, в результате которого потеряют работу более ста человек.

Это решение является продолжением мер, предпринятых в мае текущего года, когда клуб расстался примерно с 250 сотрудниками.

В настоящее время сотрудники клуба не уведомлены о грядущих кадровых изменениях, однако, по имеющимся данным, решение принято.

Руководство «Манчестер Юнайтед» считает такие меры необходимыми в связи с неудовлетворительными результатами команды в прошедшем сезоне и их негативным влиянием на финансовое положение клуба.

Некоторые анонимные источники в клубе утверждают, что проводимые сокращения являются следствием неэффективных решений руководства по отношению к главному тренеру Эрику тен Хагу и спортивному директору Дэну Эшуорту.