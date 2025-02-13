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РФС рассматривает вероятность проведения турнира Лиги легенд

сегодня, 11:18

Российский футбольный союз (РФС) изучает возможность организации турнира в рамках Лиги Легенд, в котором примут участие четыре и более команд.

Среди потенциальных участников – московские клубы «Спартак», ЦСКА и «Локомотив», а также «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Предполагается, что соревнования пройдут в период проведения Петербургского международного экономического форума (20-22 июня). Турнир может быть приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Обсуждается также возможность приглашения команд из стран бывшего Советского Союза, таких как минское и тбилисское «Динамо». В этом случае турнир станет первым шагом на пути к возрождению Кубка Содружества.

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