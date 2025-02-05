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Роналду точно не лучший футболист в истории. Зато Криштиану величайший из профессионалов

вчера, 16:27
Криштиану Роналду

Сегодня голевой машине сорок лет.

Криштиану не GOAT в футболе

Не величайший всех времен, что в английском языке дает смешную аббревиатуру «goat», то есть «козёл». Так сорокалетнего Роналду называют персональные фанаты, в том числе знаменитые. Но быть участником культа скучно. Также скучно сводить историю футбола к одному человеку. Многие не согласны, что Роналду номер один. Зато никто не держался на вершине так долго, как Месси и Роналду. Но есть разница. Лионель точно не великий атлет.

У Месси сейчас физическая форма лучше, чем была в молодости, когда ставил рекорды по голам за календарный год. Роналду тоже теперь физически выглядит намного лучше, чем в юности в составе «Манчестер Юнайтед». Именно в Англии из него сделали модель для модных журналов. Хотя без желания самого португальца никто бы его не трогал. Тот же Бускетс настолько худой, что незнакомцы никогда не угадают в нём спортсмена на пляже.

Зрелищный торс не нужен футболисту для успеха. Марадона играл с лишним весом. Пеле был жилистым всю жизнь. Роналду занимается в зале для себя. При этом общая физическая форма помогла игроку продержаться в футболе долго, как Мальдини. Паоло поддерживали тренеры и врачи «Милана». Умели обращаться со стареющими футбольными телами. Роналду выстроил систему сам. В его случае видим поклонение диете, сну и упражнениям.

В значительной мере все эти ограничения не нужны Роналду много лет. Просто без них может резко потерять интерес. Криштиану повторяет, что устал от разговора о задаче забить 1 000 голов на профессиональном уровне. Форвард не может загадывать даже на год наперед. Сегодня португальцу исполнилось 40 лет. Хочет поиграть несколько сезонов, чтобы выйти на поле вместе со своим сыном Роналду-младшим. И чтобы испытать удачу на ЧМ-2026.

Роналду зависим от дисциплины

В семье Криштиану много зависимых. Старший брат алкоголик и наркоман. Отец умер от проблем со здоровьем, поскольку почти всю жизнь страшно пил. Роналду не прикасается к алкоголю. В его случае это верное решение. Могли потерять очередного таланта, если бы после бурных вечеринок в МЮ Криштиану не запретил себе ночные вольности. Теперь у него зависимость от тренировок. Тоже не всегда здоровая, ведь нагрузки влияют на свежесть.

Никто этого Роналду не скажет, поскольку его влияния опасались многие наставники, но Криштиану порой слишком уставший на поле, ведь постоянно тренируется в зале. Стенли Мэтьюз, первый обладатель «Золотого мяча», игравший в футбол до 50 лет, говорил, что фитнес дает уверенность. У Роналду уверенность перешла в одержимость и самоуверенность. Криштиану настаивает, что Марадона, Пеле и Месси хуже из-за физических данных.

Роналду считает себя самым полноценным игроком в истории. Прекрасно играет головой, в отличие от невысоких Месси и Марадоны. У него сильные удары правой и левой, тогда как Лионель и Диего – два левши. Пеле бил двумя ногами, но Роналду на 17 сантиметров выше и намного сильнее. Криштиану невероятно прыгучий. Никто не спорит, что это король воздуха, конкуренты заметно уступают. Вот только зависимость от «совершенства» его и губит.

Криштиану сам подталкивает к мысли, что упорный труд создал великого игрока, задвигая в тень невероятный талант. То есть теоретически можно взять другого футболиста, повторить одержимость тренировками и получить похожий результат? С Месси и Марадоной, Кройфом и Пеле больше магии, больше искусства. Роналду забивал красиво, но даже его бисиклеты это акробатические этюды, отточенные на тренировках. Роналду продукт труда.

А когда подготовка не помогает, как со штрафными на протяжении многих лет, то нет голов. И есть невероятно неудачные удары Криштиану по мячу, когда никто из соперников не может подойти ближе, чем на расстояние, установленное арбитром. У Роналду живет желание назваться лучшим в истории, а у Месси такой одержимости статусом точно нет. Можно даже сказать, что Криштиану один из величайших атлетов вне зависимости от вида спорта.

Португалец всегда живет футболом

Хотя в жизни Роналду намного больше событий, чем в жизни португальского продавца в супермаркете, которым мог стать без футбола, миллиардер на самом деле часто повторяет одни и те же действия. Годами режим, рацион и занятия. Растут дети, рожденные суррогатными матерями. Финансовые советники укрепляют состояние футболиста. Строятся новые дома, покупаются автомобили. Фотографы приглашают на очередную рекламную съёмку.

Но в сухом остатке остается мальчишка, которому жизненно необходимо доказать всем, что для него в футболе нет ничего недостижимого. Тренер «Спортинга» Фернандо Сантуш – тот самый, который позже выиграет для Роналду Евро-2016, сказал юному вингеру, что он бездарно играет головой. Прошло два десятилетия с того разговора, у Криштиану сейчас 153 гола после ударов головой, мировой рекорд. Роналду даже в 40 лет не ищет послаблений.

Не завершал карьеру в сборной Португалии. Планирует минимум два года играть за «Аль-Наср», куда подписывают ценных игроков вроде колумбийца Дурана. Для 21-летнего бомбардира переезд в Саудовскую Аравию это шаг назад, а вот Роналду всё доказал в «Манчестер Юнайтед» и «Реале». Поступает, как считает нужным. Шейхи не сумели убедить жену Месси выбрать их страну. Не увидели соперничество португальца против аргентинца в жаркой пустыне.

А Роналду продолжает забивать голы. Ещё много до тысячи, вряд ли справится. Впрочем, вспомните ту фразу Сантуша. Криштиану часто прогрессировал назло критикам. В «Реале» и «Ювентусе» благодаря его форме другие футболисты тоже начинали следить за собой, чтобы не уступать лидеру атаки. Лучший снайпер в истории «Реала» стал примером для наследования. Футболисты не врут, когда говорят, что копировали именно Криштиану.

Все смотрели на Месси, Роналдиньо и Зидана. И сразу говорили себе, что так не смогут. Уникальным нужно родиться. А если подтянуть дисциплину, как Роналду, то можно прогрессировать. Жаль, что португалец не сохранил былую резкость и потерял дриблинг. В молодости отвечал бразильским стандартам, теперь играет скучнее. Зато португалец, в отличие от Мбаппе, прошел успешную трансформацию из вингера в форварда. Идеальный спортсмен.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 02:36
    Hamman
    Hamman
    вчера в 21:53
      Antikrot
      Antikrot
      вчера в 21:33
      Гном превзошел португала. И решающим стал ЧМ, где Аргентина ведомая им взяла золотую богиню. В то время как метросксуал в слезах убежал с поля даже не поблагодарив болельщиков сборной.
      Владимир Павлюшкин
      Владимир Павлюшкин ответ Олег Гусов (раскрыть)
      вчера в 21:06
      Серия а уже давно не сильнейшая, и даже не вторая лига в мире. По поводу лучшего абсолютно во всем - я чет как то хз. Но! Хочу сказать, что с середины 2006 года по середину 2017 рон был зверюгой. Мне больше нра, когда он не перешел в замыкатели, но и замыкателем в том числе он был зверским. Изнасилования якобы имевшие места, странная дружба с марокканцем, странные штрафные в последней трети карьеры, странная игра в матче против аякса в четвертьфинале лч, скандалы с вечным яканьем, провал в мю, чм 2022 и че 2024, - это все искупается с лихвой его вкладом в футбол, а также в доказательство, что знаменитая полунаучная теория 10000 часов РАБОТАЕТ. За это ему благодарочка
      Нннм
      Нннм
      вчера в 21:00
      Зачем такие подлые статьи? Ну день рождения у человека
      Владимир Павлюшкин
      Владимир Павлюшкин ответ ᅠᅠ (раскрыть)
      вчера в 20:57
      Мне кажется, проблема была в реализации. Играли по созданным-допущенным моментам минимум не хуже. Но тот же ванбастен забил из 0,33 икс джи свой шедевр, а наши и пенальти (0, 8 икс джи) смазали, и еще много пятидесятипроцентных.
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:49
      Польстили, Виктор. Мне почти пятьдесят. Правда, моей жене всего лишь тридцать, поэтому я стараюсь душой и мыслями больше под её возраст подстраиваться. 🙃
      А свидетелями спора будущих поклонников новых талантов с сегодняшними поклонниками Лео и Криштиану вместе будем, Виктор. Человек стремительно омолаживается, двести лет назад Пушкин писал: в комнату зашёл Карамзин, глубокий старик сорока двух лет... В наше время, согласно классификации ВОЗ, это молодой возраст. 🙂
      DXTK
      DXTK
      вчера в 20:48
      Как бы то не было но Роналду добился выдающихся результатов в карьере, и в отличии от Месси поиграл в лучшей лиге мира АПЛ выиграв в составе МЮ первую ЛЧ первый золотой мяч.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
      вчера в 20:48
      "Лобановский не рассчитал силы". А вам не приходило в голову, что если бы В.В. следовал вашим словам, и команда стала экономить силы, то победы над итальянцами могло и не быть ? Это сейчас, задним умом, мы можем проанализировать создавшуюся тогда ситуацию с нехваткой времени на восстановление ребят перед финалом. А наш тренерский штаб вкупе с помощниками по физподготовке руководствовался тем, что был уверен в физическом состоянии подопечных, которые не жаловались на усталость и рвались в бой.
      Capral
      Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
      вчера в 20:44
      Ну хорошо, уговорили. Вы еще человек молодой, и как я понимаю, вам еще и сорока нет, поэтому, вам предстоит пережить то время, когда вы станете свидетелем нашего сегодняшнего разговора...)))
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:40
      Так не только с Месси, Виктор. Также забудут и Роналду, и всех остальных. Время неумолимо. Сейчас у молодёжи безумно популярна песенка "Сигма-бой". Один раз послушал и долго плевался - даже за деньги не буду слушать второй раз. Но ведь нашим детям/внукам она нравится. Вот так же они себе найдут новых кумиров и будут спорить с поклонниками Лео и Криштиану, что эта парочка ни о чём, а круче их герои. 🙂
      Capral
      Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
      вчера в 20:36
      Вы часто слышите последние годы про Платини, Гаринчу, Кройфа? Вероятно нет. Вот так будет и с Месси, после того, как он окончательно уйдет из футбола... Появятся новые восходящие звезды, а старые идолы канут в Лету, как всё в этом мире.
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
      вчера в 20:36, ред.
      Так в этом и проблема Лобановского - он не рассчитал силы. Загонял итальянцев в полуфинале, не сыграл грамотно, экономя силы. В итоге проиграл финал. Кто же кроме него виноват в таком энергозатратном футболе?
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
      вчера в 20:32
      Ваш пример игры наших ребят с голландцами на ЧЕ-88 неудачен. Сборная отдыхала двое с половиной суток, ровно на сутки меньше, чем оранжевые. В условиях интенсивного, энергозатратного футбола, который наши показывали на протяжении всего турнира, этот фактор сыграл решающую роль в поражении. Если в первом тайме они ни в чём не уступали сопернику, в том числе в выносливости, то во втором они по указанной мною причине элементарно подсели физически. Силы оказались небеспредельны даже несмотря на инновационные подходы как к тренировкам, так и к физическим нагрузкам.
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:28
      Не совсем так. Лично для меня лучший - Баджо. На второе место я бы Хаджи поставил. Но это мой личный рейтинг. А если следовать этой тенденции в поиске единственно лучшего за всё время, то по продолжительности своей лучшей игры, которая приносила индивидуальные титулы, командные награды и давала результат вкупе с красотой игры, то да - Месси, пожалуй, стабильнее всех.
      Олег Гусов
      Олег Гусов
      вчера в 20:27
      Криштиану Роналду - это ФЕНОМЕН, который появится в истории не только мирового футбола, но и , возможно, мирового спорта не ранее ста лет.
      Природа щедро одарила его футбольным талантом , который он путем упорного труда довел до совершенства . Где бы он не играл ; в английской АПЛ, в испанской Ла Лиге , в итальянской Серии А (а между прочим эти лиги считаются сильнейшими в мире!), он был Лучшим абсолютно во всём. И это видели все !
      Много ли мы знаем в истории мирового спорта примеров , а в истории мирового футбола и подавно, чтобы десятилетиями находиться на вершине !?
      Долгих лет тебе , Криштиану , и спасибо за те праздники , которые ты создавал и дарил любителям футбола по всему миру !
      Capral
      Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
      вчера в 20:25
      Ну, если не ошибаюсь, Юрий, вы, как и многие, считаете Месси королем футбола, но тут же, призываете не сравнивать разные футбольные эпохи. Мне нравится Й.Кройф, но я не сравниваю его с нынешними футболистами. Так же и Рон c Месси- две звезды мирового уровня, но оба разные.
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:21
      А я и не сравниваю, Виктор. Вообще противник этого поиска лучшего игрока всех времён- слишком разные вводные данные. Я просто не понимаю как можно сравнить и найти лучшего между Месси и Пеле, между ван Бастеном и Роналду. Слишком разное время, другие мячи, бутсы и даже правила игры. Каждому поколению свои герои.
      Мне вот больше всех нравится Роберто Баджо. Самым опасным нападающим для соперника считаю Зубастика. А ещё получал удовольствие от просмотра игры Мендьеты, которого многие нынешние поклонники Месси и Роналду даже не вспомнят. Просто по совокупности данных: от красоты финтов или умения обыграть вратаря и забить гол, до продолжительности своего пика в игре - вот по всему в целом, среди тех, кого я лично видел, а это и Марадона, и россыпь голландцев конца восьмидесятых, лучший всё же этот мелкий аргентинец. 🙂
      Capral
      Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
      вчера в 20:12, ред.
      Лобановский- самый титулованный тренер в мире, если не ошибаюсь. Добился очень многого- дважды КК, один раз СК Европы, серебро ЧЕ, а в чемпионате СССР- вообще нет ему равных, а я замечу, что чемпионат СССР в 70-80х- входил в пятерку лучших клубных чемпионатов Европы!!! Тренировки Лобановского? Сложный вопрос, не каждый их выдерживал, но его метода давала сильнейшие результаты. Футбол Лобановского мог нравиться или нет, но результаты великолепные.

      Возвращаясь к вашей знакомой, в этом случае всё индивидуально, это первое, а второе- почему ваша знакомая должна служить мерилом вселенной? Еще раз вам говорю, невозможно сравнивать, двух абсолютно разноплановых гениев, каждый и которых- неповторим по своему.
      Владимир Павлюшкин
      Владимир Павлюшкин ответ Хитрый Лис (раскрыть)
      вчера в 20:03
      Так роналду закончил с топфутболом после реала. Или достаточно таки нищий в сравнении с топами юве, с его нулем лч в 21 веке - топ? Простоигроки уровня снейдера доигрывают в фенербахче, а игроки уровня рона - в ювентусе. Лично я любил рона до его расставания с шейк - когда он атаковал из глубины и обыгрывал, забивал со штрафных.Но все стареют, и замыкателем он стал топовым. Хотя вспоминаешь его в раннем реале и в первый приход в мю и думаешь, что использовать такого игрока в штрафной в роли филиппо индзаги все равно что айфоном гврзди забивать
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:02, ред.
      Эдисон - обычный человек; у моей жены все подруги одинаковые, как эта моя знакомая; ну, а Лобановский- хороший был тренер, со своими тренировками. Которые, кстати, не дали особого результата. Он везде уступал более сильным - и на клубном уровне, и на уровне сборных. Он, если мне не изменяет память, обыграл в группе голландцев на ЧЕ-88, а потом в финале им же проиграл. Вот оно, неумение тренера подготовить команду. Кто-то оказался умнее, хитрее и внимательнее.
      Capral
      Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
      вчера в 19:54
      Юрий, я понял вашу мысль. Итак: Эдисон- идиот, ваша соседка- феномен, ну а Месси- гений. Да, совсем забыл, Лобановский- тоже бездарь.)))
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:49
      Эдисон тоже человек и мог ошибаться, Виктор.
      Есть у меня знакомая, которая не сидит на диетах, лопает котлеты после шести, закусывает их кусочком торта и запивает сладким чаем. Она весит 52-а кг. при росте 175 см. и ни на грамм не поправляется. Вот так и природный талант - что-то есть в организме Месси, что как бы Роналду "не ел после шести" (читать - сколько бы не тренировался), он всё равно не достигнет этого уровня.
      Capral
      Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
      вчера в 18:55
      Не перестаю вам удивляться, Юрий! Что значит, если человек пашет, значит он от природы не талантлив? А как насчет слов Эдисона: "Гений- это 10% таланта- остальное пот"?
      Или вы мало знаете спортсменов в мировом спорте, которые кроме таланта упорно работали над собой и добивались успеха? Да хотябы взять тренерскую работу Лобановского. В его футболе не было места импровизации, а слово "талант"- он вообще не понимал! Я же помню, как на чествовании чемпионства киевского Динамо в 1977г., он произнес: "Я не знаю слово "талант", я знаю, что такое работа над собой"!
      Икарус
      Икарус
      вчера в 18:44
      Да, он как минимум не хуже Месси, если вы конечно смотрели и следили за футболом в 10-е годы. Разве что после 2018 года у Месси карьера была немного лучше(вояж в ПСЖ был немного получше чем у Роналду его вояжи в Юве и МЮ). Обесценивать карьеру Роналду только из-за 5 пенальти на чм 22 года, и ставить Рону в пример игроков 30 и 50 летней давности- явно не признак того, кто хорошо разбирается в футболе.
      Evgeniy25
      Evgeniy25
      вчера в 18:42
      Роналду продукт труда дисциплины и тренировок это его отлечает от Месси, Роналду, Пеле, у которых природный талант понятно что тренировки всем важны но все таки он машина, а Месси Пеле Роналдиньо это красота лёгкость нестандартно мышление видение поля чтение игры, финты дриблинг скорость, Эпоха Месси Роналдо закончилась обеднел футбол, никто с ними пока не может сравнится... Они творили магию и результат а какие были напарники у обоих песня.. Холанд пока и боюсь он не сможет перерасти в нечто большее, машина по забиванию аутсайдерам и он по характеру точно не лидер только по наглости и дерзости... Мбаппе думает только на таланте может выехать. Момент истины в ЛЧ Холанд и Мбаппе или звёздочки будут в тени а на первый план выйдут другие герои... Ямаль очень хорош дай бог чтобы голова не вскружилась..... С ДР Криш в любом случае ты вошёл в Историю как профессионал и атлет высшей пробы!
      UncleZack
      UncleZack
      вчера в 18:04
      Атлет-да,профессионал-с натяжкой.
      Бодание с Сарри в Юве,споры с Рангником и истерики в МЮ времен Тен Хага,давление на руководство Аль Насра что бы убрали не угодного ему тренера.
      Роналду как профессионал закончился после Реала.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Хитрый Лис (раскрыть)
      вчера в 18:03
      Всё здорово,но вы смешали не смешиваемые.
      Через такую призму вклад Роналду не смотрят
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 18:00
      Ужасный хэйт и субъектищина,зачем
      Футбол очень сильно должен Роналду за вклад,не касаемо результатов
      112910415
      112910415
      вчера в 17:44
      в истории навсегда
      факт
      Гость
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