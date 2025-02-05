Роналду точно не лучший футболист в истории. Зато Криштиану величайший из профессионалов

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вчера, 16:27

Сегодня голевой машине сорок лет.

Криштиану не GOAT в футболе

Не величайший всех времен, что в английском языке дает смешную аббревиатуру «goat», то есть «козёл». Так сорокалетнего Роналду называют персональные фанаты, в том числе знаменитые. Но быть участником культа скучно. Также скучно сводить историю футбола к одному человеку. Многие не согласны, что Роналду номер один. Зато никто не держался на вершине так долго, как Месси и Роналду. Но есть разница. Лионель точно не великий атлет.

У Месси сейчас физическая форма лучше, чем была в молодости, когда ставил рекорды по голам за календарный год. Роналду тоже теперь физически выглядит намного лучше, чем в юности в составе «Манчестер Юнайтед». Именно в Англии из него сделали модель для модных журналов. Хотя без желания самого португальца никто бы его не трогал. Тот же Бускетс настолько худой, что незнакомцы никогда не угадают в нём спортсмена на пляже.

Зрелищный торс не нужен футболисту для успеха. Марадона играл с лишним весом. Пеле был жилистым всю жизнь. Роналду занимается в зале для себя. При этом общая физическая форма помогла игроку продержаться в футболе долго, как Мальдини. Паоло поддерживали тренеры и врачи «Милана». Умели обращаться со стареющими футбольными телами. Роналду выстроил систему сам. В его случае видим поклонение диете, сну и упражнениям.

В значительной мере все эти ограничения не нужны Роналду много лет. Просто без них может резко потерять интерес. Криштиану повторяет, что устал от разговора о задаче забить 1 000 голов на профессиональном уровне. Форвард не может загадывать даже на год наперед. Сегодня португальцу исполнилось 40 лет. Хочет поиграть несколько сезонов, чтобы выйти на поле вместе со своим сыном Роналду-младшим. И чтобы испытать удачу на ЧМ -2026.

Роналду зависим от дисциплины

В семье Криштиану много зависимых. Старший брат алкоголик и наркоман. Отец умер от проблем со здоровьем, поскольку почти всю жизнь страшно пил. Роналду не прикасается к алкоголю. В его случае это верное решение. Могли потерять очередного таланта, если бы после бурных вечеринок в МЮ Криштиану не запретил себе ночные вольности. Теперь у него зависимость от тренировок. Тоже не всегда здоровая, ведь нагрузки влияют на свежесть.

Никто этого Роналду не скажет, поскольку его влияния опасались многие наставники, но Криштиану порой слишком уставший на поле, ведь постоянно тренируется в зале. Стенли Мэтьюз, первый обладатель «Золотого мяча», игравший в футбол до 50 лет, говорил, что фитнес дает уверенность. У Роналду уверенность перешла в одержимость и самоуверенность. Криштиану настаивает, что Марадона, Пеле и Месси хуже из-за физических данных.

Роналду считает себя самым полноценным игроком в истории. Прекрасно играет головой, в отличие от невысоких Месси и Марадоны. У него сильные удары правой и левой, тогда как Лионель и Диего – два левши. Пеле бил двумя ногами, но Роналду на 17 сантиметров выше и намного сильнее. Криштиану невероятно прыгучий. Никто не спорит, что это король воздуха, конкуренты заметно уступают. Вот только зависимость от «совершенства» его и губит.

Криштиану сам подталкивает к мысли, что упорный труд создал великого игрока, задвигая в тень невероятный талант. То есть теоретически можно взять другого футболиста, повторить одержимость тренировками и получить похожий результат? С Месси и Марадоной, Кройфом и Пеле больше магии, больше искусства. Роналду забивал красиво, но даже его бисиклеты это акробатические этюды, отточенные на тренировках. Роналду продукт труда.

А когда подготовка не помогает, как со штрафными на протяжении многих лет, то нет голов. И есть невероятно неудачные удары Криштиану по мячу, когда никто из соперников не может подойти ближе, чем на расстояние, установленное арбитром. У Роналду живет желание назваться лучшим в истории, а у Месси такой одержимости статусом точно нет. Можно даже сказать, что Криштиану один из величайших атлетов вне зависимости от вида спорта.

Португалец всегда живет футболом

Хотя в жизни Роналду намного больше событий, чем в жизни португальского продавца в супермаркете, которым мог стать без футбола, миллиардер на самом деле часто повторяет одни и те же действия. Годами режим, рацион и занятия. Растут дети, рожденные суррогатными матерями. Финансовые советники укрепляют состояние футболиста. Строятся новые дома, покупаются автомобили. Фотографы приглашают на очередную рекламную съёмку.

Но в сухом остатке остается мальчишка, которому жизненно необходимо доказать всем, что для него в футболе нет ничего недостижимого. Тренер «Спортинга» Фернандо Сантуш – тот самый, который позже выиграет для Роналду Евро-2016, сказал юному вингеру, что он бездарно играет головой. Прошло два десятилетия с того разговора, у Криштиану сейчас 153 гола после ударов головой, мировой рекорд. Роналду даже в 40 лет не ищет послаблений.

Не завершал карьеру в сборной Португалии. Планирует минимум два года играть за «Аль-Наср», куда подписывают ценных игроков вроде колумбийца Дурана. Для 21-летнего бомбардира переезд в Саудовскую Аравию это шаг назад, а вот Роналду всё доказал в «Манчестер Юнайтед» и «Реале». Поступает, как считает нужным. Шейхи не сумели убедить жену Месси выбрать их страну. Не увидели соперничество португальца против аргентинца в жаркой пустыне.

А Роналду продолжает забивать голы. Ещё много до тысячи, вряд ли справится. Впрочем, вспомните ту фразу Сантуша. Криштиану часто прогрессировал назло критикам. В «Реале» и «Ювентусе» благодаря его форме другие футболисты тоже начинали следить за собой, чтобы не уступать лидеру атаки. Лучший снайпер в истории «Реала» стал примером для наследования. Футболисты не врут, когда говорят, что копировали именно Криштиану.

Все смотрели на Месси, Роналдиньо и Зидана. И сразу говорили себе, что так не смогут. Уникальным нужно родиться. А если подтянуть дисциплину, как Роналду, то можно прогрессировать. Жаль, что португалец не сохранил былую резкость и потерял дриблинг. В молодости отвечал бразильским стандартам, теперь играет скучнее. Зато португалец, в отличие от Мбаппе, прошел успешную трансформацию из вингера в форварда. Идеальный спортсмен.