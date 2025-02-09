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Смолов: «В 35 лет завершение карьеры уже на горизонте, от этого грустно»

вчера, 17:13

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов дал комментарий относительно своего возраста.

Ощущаю ли себя на 35 лет? Физически чувствую себя нормально, нагрузки даются относительно легко. В рамках футбола возраст – это цифры, но, конечно, грустные мысли посещают. В 35 лет завершение карьеры уже на горизонте. Только от этого грустно, в остальном же все супер.

Чем отличается Смолов в 35 лет от Фёдора в 20, 25 и 30 лет? В 30 уже посещали мысли, что дата уже достаточно серьезная для футбола. Было интересно, как буду себя чувствовать и до скольких лет смогу продлить карьеру. В 25 лет есть ощущение, что столько лет впереди. Все мысли тогда были связаны только с футболом, карьерой и с тем, как себя реализовать. В 20 лет думал, что еще успею поиграть в футбол, хотелось погулять, да и вся жизнь впереди.

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Все комментарии
v24hdny4mpsy
v24hdny4mpsy
вчера в 19:58
Эта планка которую надо пройти достойно
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:57
Играй Федя, не думай о пенсии, радуй поклонников
Grimexo
Grimexo
вчера в 19:28
Можно к другу Кокорину на Кипр съездить поиграть и побухать.
h32e7k4kcst2
h32e7k4kcst2
вчера в 19:26
По факту Смолов уже давно на пенсии, но зарплату хочет получать.
shur
shur
вчера в 19:19, ред.
...это замечательное слово "КАРЬЕРА" не относится к данному
экземпляру, вечно с нелепой ухмылкой и какими то тараканами
в голове, это про Феденьку нашего гламурного...! Давайте так не хорошо,не плохо....!!! Но за гол Реалу и Барсе ,отдельные воспоминания!
Igo0rek
Igo0rek ответ d3unjn6cqpf9 (раскрыть)
вчера в 19:08
Роналду на протяжении всей карьеры был амбассадором здорового образа жизни и каждодневной работы над собой даже в самых мелочах. Нет ни одного такого больше футболиста в мире,
112910415
112910415
вчера в 17:54
в молодости хотелось погулять ...
в ином случае, карьера получилась бы ярче !
shlomo
shlomo
вчера в 17:32
Когда то все равно придется вешать бутсы на гвоздик...
sihafazatron
sihafazatron ответ d3unjn6cqpf9 (раскрыть)
вчера в 17:27
Пфф смешно!
Рон в любительской лиге играет, а Федя Паненка в РПЛ!!!!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:24
С твоим уровнем игры, уже можешь завершать?
d3unjn6cqpf9
d3unjn6cqpf9
вчера в 17:23
До уровня Роналду в 40 ему очень далеко.
Гость
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