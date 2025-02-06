Журналист Морган рассказал, как на Роналду повлияло его детство

Журналист Пирс Морган дал комментарий касательно детства нападающего клуба «Аль-Наср» .

Я был у него в гостях, мы неплохо пообщались. Разговаривали о том, как он занимался в академии «Спортинга» в 12 лет, о том, как беден он был, как мало денег было у его семьи.

Он все время голодал, порой он заходил в местный «Макдоналдс» и просто зависал там в ожидании бесплатных бургеров от каких-нибудь сердобольных женщин, которые туда ходили. Он рассказал мне об этом, когда я впервые брал у него интервью – тогда он выступал за «Ювентус».

Я спросил у него: «Как тебе удается сохранять такой голод, страсть и веру в себя в 40 лет?» В каком-то смысле это безумие. И он ответил: «Я никогда не забывал, каково это – голодать на самом деле». Он сказал: «Это живет со мной и сейчас. Просто я голоден до игр, голов, рекордов и побед».