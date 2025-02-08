Одноклубник Миранчука, бывшие футболисты ЦСКА и «Динамо». Они старше Криштиану Роналду, но всё ещё играют в футбол

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сегодня, 12:00

Давайте вспомним довольно известных возрастных футболистов, которые пока еще не завершили карьеры и продолжают бороздить поля.

Криштиану Роналду недавно исполнилось 40 лет – многие футболисты считают его эталоном настоящего спортсмена, но есть футболисты, с которых может брать пример и великий португалец.

Тиаго Силва

Бразилец со слезами на глазах попрощался с «Челси» в конце прошлого сезона. «Синие» получили больше, чем рассчитывали от Силвы, ведь он пришел в клуб в возрасте 36 лет. Четыре сезона провел на топовом уровне и вернулся доигрывать в Бразилию во «Флуминенсе».

Невероятно, но он даже не самый возрастной игрок в команде – вратарю Фабио 44 года, и он является одним из трех игроков в истории футбола, которые провели больше матчей, чем Роналду. Скоро в Бразилии стартует очередной сезон – после возвращения Неймара за лигой будут следить многие любители футбола.

Санти Касорла

Прошло почти семь лет с тех пор, как Касорла покинул «Арсенал», опустошенный ужасной травмой, которая чуть не привела к ампутации его ноги. Это маленькое чудо, что он не просто продолжает ходить, но и до сих пор играет в футбол за «Овьедо» — клуб из его родного города.

«Я бы играл бесплатно, но мне не разрешают, — сказал Касорла The Guardian, — Они сделали хорошее предложение. Я позвонил своему агенту и сказал, что мне не нужны деньги. Мне дали минимальную зарплату и 10% от продажи футболок с моей фамилией».

Красивая история – Касорлу будут всегда любить в Овьедо. Но он скоро может вернуться в Лондон.

Матье Вальбуэна

Еще один игрок, родившийся в 1984 году. Прошло более десяти лет с тех пор, как Вальбуэна в последний раз играл за сборную Франции, и почти восемь лет с тех пор, как он больше не играл в топ-5 лигах Европы. Наши болельщики хорошо его помнят по матчам за московское «Динамо». Жаль, что вояж в Россию был коротким. В этом сезоне ветеран забил два гола и отдал три голевые передачи за «Калитею» из Греции. Француз запоминался маленьким ростом, техникой и интеллектом – но скандал с Бензема омрачил его карьеру.

Брэд Гьюзан

Спустя девять лет после ухода из «Астон Виллы» Гьюзан готовится к девятой кампании в MLS с «Атлантой Юнайтед» — клубом, для которого он стал легендой, ведь «Атланта» была основана лишь в прошлом десятилетии.

Несколько месяцев назад он попал на полосы мировых СМИ вместе с Алексеем Миранчуком, поскольку команда смогла выбить «Интер Майами» Месси из плей-офф МЛС . В последние недели «Атланта» активно работает на трансферном рынке, Миранчук идет за трофеем?

Вагнер Лав

Прошлым летом бывшему футболисту ЦСКА исполнилось 40 лет, но он еще не закончил свою карьеру. После короткого пребывания в «Атлетико Гоияниенсе» он присоединился к бразильскому клубу второго дивизиона «Аваи». И уже забил за новую команду. Вагнер всегда мечтал завершить карьеру в России, но этим мечтам не суждено сбыться. А жаль! Сейчас бы он ЦСКА точно не помешал, глядя на игру Гаурирапы и Секу Койта, которые результативностью, мягко сказать, не отличаются. Впрочем, сам же Вагнер может переехать в Казахстан.

Данте

Единственный полевой игрок в возрасте сорока с лишним лет, все еще играющий в одной из пяти лучших лиг Европы, бывший защитник мюнхенской «Баварии» до сих пор выступает за «Ниццу». В этом сезоне он провел 12 матчей в стартовом составе Лиги 1, команда борется за путевку в Лигу чемпионов. Кто знает, может летом он решит остаться в клубе и продолжит играть.

Пепе Рейна

Испанец идет по стопам Джанлуиджи Буффона, Йенса Леманна и Эдвина ван дер Сара – играет максимально долго. Да что тут говорить, если он является самым возрастным футболистом, выходившим на поле в топ-5 лигах Европы — в возрасте 42 лет. Бывший вратарь «Ливерпуля», «Баварии» и «Наполи» провел последние пару лет в «Вильярреале», а прошлым летом его завербовал бывший товарищ по сборной Испании Сеск Фабрегас, который на пять лет младше, в «Комо».

Он вышел в стартовом составе в 10 из 23 матчей в лиге в этом сезоне, его «Комо» недавно вышел из комы и выбрался из зоны вылета Серии А, но отрыв от аутсайдеров минимальный – будут бороться за прописку до последнего тура, вероятно. Рейна же может в теории и дальше играть за «Комо», ведь запасные голкиперы также выполняют и роль наставника для молодых стражей ворот – пользу Пепе принесет даже на лавке и тренировках.

Жозе Фонте

Бывший центральный защитник «Саутгемптона» и «Вест Хэма» сыграл 40 матчей вместе с Роналду за сборную Португалии, он на год старше Криштиану. Теперь Фонте завершает свою клубную карьеру в Португалии в составе «Каса Пиа». Особых успехов Жозе не добился, но долгое время играл в чемпионатах Франции и Англии, даже сумев победить с «Лиллем» в Лиге 1. Пиковым же достижением в карьере Фонте стала победа на Евро вместе с португальской сборной.

Роке Санта-Крус

Самый возрастной игрок из нашего списка. Форвард на три года старше Роналду и провел более 250 матчей в высшем дивизионе Парагвая с тех пор, как вернулся на родину в 2016 году. Культовый форвард прошлого, он запомнился болельщикам по игре за «Баварию».

Любопытно, что в прошлом сезоне он иногда выходил на поле вместе с 41-летним экс-нападающим «Бенфики» Оскаром Кардозо. Общий возраст нападающих, таким образом, составлял 87 лет.