Неймар высказался о первом матче за «Сантос» после возвращения

Нападающий поделился впечатлениями от своего первого матча за «Сантос» после возвращения в клуб.

Я люблю «Сантос». У меня нет слов, чтобы описать, что я ощутил, снова выйдя на это поле. Мне нужны минуты, матчи. Я еще не на 100 процентов в форме. Не ожидал, что так много буду бегать и обыгрывать соперников сегодня. Наверное, через четыре-пять игр буду чувствовать себя лучше.