Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераны

Неймар высказался о первом матче за «Сантос» после возвращения

вчера, 13:40

Нападающий Неймар поделился впечатлениями от своего первого матча за «Сантос» после возвращения в клуб.

Я люблю «Сантос». У меня нет слов, чтобы описать, что я ощутил, снова выйдя на это поле. Мне нужны минуты, матчи. Я еще не на 100 процентов в форме. Не ожидал, что так много буду бегать и обыгрывать соперников сегодня. Наверное, через четыре-пять игр буду чувствовать себя лучше.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сантос  Неймар
Перевод с espn.com
Журналист Морган рассказал, как на Роналду повлияло его детство
Вчера, 12:45
Неймар сыграл в первом матче за «Сантос» после возвращения
Вчера, 08:47
Роналду точно не лучший футболист в истории. Зато Криштиану величайший из профессионалов
05 февраляRoman Novikov в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии43
Роналду: «В детстве я ненавидел проигрывать и плакал»
31 января
Мостовой сообщил, что «Сельта» приглашала его на стажировку
29 января
ОфициальноУмер экс-вратарь МЮ, становившийся самым молодым дебютантом в истории клуба
25 января
Сортировать
Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 16:45
На следующей игре опять ,, травмируется " и продолжит спокойно играть в любимый покер...
протон
протон
вчера в 16:36
Не ожидал, что так много буду бегать и обыгрывать соперников сегодня.
А что в СА так не бегал))) В Сантосе такое не выйдет там прижмут.
112910415
112910415
вчера в 16:25
а ведь был такой больной - больной ...
ajwn2r9hpjpc
ajwn2r9hpjpc
вчера в 16:18
Шёл бы ты лучше в покер поиграл
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 15:38
Хорошо получил по 🥚🥚.. Наверное, через четыре-пять игр будешь чувствовать себя лучше.. 🤭
матос
матос
вчера в 15:25
Наверное, через четыре-пять игр буду чувствовать себя лучше.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1399654/neymar-santos 06.02.2025

На биллютене?)))
gyum7h9uj235
gyum7h9uj235
вчера в 14:42
МОЛОДЕЦ!Удачи тебе!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:04
Через 4-5 игр.....? Ох не загадывал бы так далеко)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 