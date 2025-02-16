Алаба и Рюдигер могут восстановиться к матчу с «Манчестер Сити»

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вчера, 17:45

Защитники «Реала» и могут восстановиться от травм раньше ожидаемого срока. Однако насчет матча ЛЧ против «Манчестер Сити» в среду еще остаются некоторые сомнения.

Более ясной представляется ситуация – он точно не будет готов к игре с «Ман Сити».

Изначально предполагалось, что он пропустит 3 недели из-за мышечной травмы, теперь считается, что этот срок может сократиться.

«Реал» проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов (первый – 3:2) 19 февраля.