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Алаба и Рюдигер могут восстановиться к матчу с «Манчестер Сити»

вчера, 17:45

Защитники «Реала» Антонио Рюдигер и Давид Алаба могут восстановиться от травм раньше ожидаемого срока. Однако насчет матча ЛЧ против «Манчестер Сити» в среду еще остаются некоторые сомнения.

Более ясной представляется ситуация Лукаса Васкеса – он точно не будет готов к игре с «Ман Сити».

Изначально предполагалось, что он пропустит 3 недели из-за мышечной травмы, теперь считается, что этот срок может сократиться.

«Реал» проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов (первый – 3:2) 19 февраля.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:17
не спешить, не рисковать ...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:35
Здоровья им! Надеюсь, что Реал Мадрид выиграет и в этом матче тоже!!!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:54
Не стоит рисковать их здоровьем надо бережно под вадить их к составу а с Мс пол дела уже сделано ,справятся без них. Рюдигера с Алабой надо по беречь для более важных мачтей.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:44
Алаба думаю не особо погоды сделает!А вот Рюдигер нужен!Это мое мнение! Но только 100% здоровым!
fnz5fvuzr5k6
fnz5fvuzr5k6
вчера в 17:50
И без них долж6ы справиться.
drug01
drug01
вчера в 17:48
Для Реала это важные игроки
удачи!
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