Алаба и Рюдигер могут восстановиться к матчу с «Манчестер Сити»

Защитники «Реала» Антонио Рюдигер и Давид Алаба могут восстановиться от травм раньше ожидаемого срока. Однако насчет матча ЛЧ против «Манчестер Сити» в среду еще остаются некоторые сомнения.
Более ясной представляется ситуация Лукаса Васкеса – он точно не будет готов к игре с «Ман Сити».
Изначально предполагалось, что он пропустит 3 недели из-за мышечной травмы, теперь считается, что этот срок может сократиться.
«Реал» проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов (первый – 3:2) 19 февраля.
удачи!
удачи!