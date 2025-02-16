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«Тоттенхэм» минимально обыграл «Манчестер Юнайтед»

вчера, 21:21
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Тоттенхэм» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в 25-м туре АПЛ (1:0).

Единственный гол в матче на 13-й минуте забил полузащитник хозяев Джеймс Мэддисон.

После этой игры «Тоттенхэм» идет на 12-м месте (30 очков), «Манчестер Юнайтед» находится на 15-й строчке (29 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 02:48
в МЮ нет команды ... нет игры ... ничего нет
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:19
С победой шпоры!
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:03
...знаешь почему у нас в Стране большой теннис, дзюдо на высоте.....подумай?! Ладно проще обьясню, в свою бытность
у нас предприятием руководил большой учёный, но в спорте
не в зуб ногой! И только после его ухода сделали классный стадион
с хорошей поляной, начали первые места брать! Новый директор командные виды спорта обажал!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:55
Сульшер нормально делал свою работу, не могу сказать, что он провалился там.
Comentarios
Comentarios ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:34
Наши вроде получше МЮ чет совсем мрак
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 22:33
Ну и кто кого ? )
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:31
Соревнование прошлого года кто круче МЮ или Челси
AKH
AKH
вчера в 22:29
Во всем виноват Погба😊
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:25
"Так играют форварды в РПЛ, но в АПЛ видеть такое - нонсенс."
Шесть фамилий ты произнёс в этой заметке! Датчанин,голландец,аргентинец,француз,кореец и швед! Где тут
АПЛ-ом пахнет, экспертный наш!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:13, ред.
смотрят на вратаря ТТХ и лупят в него по центру. Так играют форварды в РПЛ, но в АПЛ видеть такое - нонсенс.

Это Оскорбление форвардов РПЛ (для сравнения я взял стату лучщкго в МЮ и в Ростове)

Амад Диалло Нападающий Ман Юнайтед 22 игры 6 голов 0 пенальти 0.27
32 в списке бомбардиров АПЛ

Комличенко Николай Нападающий Ростов 15 игр 6голов 1 пенальти 0.40 10 в списке бомбардиров РПЛ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:11
никто не хочет играть за эту команду.
МЮ на 15.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:55
Зиркзе моментами был хорош, особенно его пасы скрытные и разрезающие. Но моментами был плох.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:53
Хорошо что я не смотрел матч.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:53
Эх.... не ожидал от МЮ такой беззубой игры...
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:50
МЮ - сейчас типичный середняк
Ron09
Ron09 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:50
Роналду давно уже дал интервью о том что Мю отстал в плане развития намного и его отправили домой
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:50
Да, оказывается дела в Манчестер Юнайтед обстоят не плохо, а просто ужасно. Во что превратился клуб, который, в его нынешнем состоянии, язык не поворачивается назвать великим. Группа невероятно богатых игроков, не являющихся одной командой, издевается над футболом. Мне кажется, что пришло время радикальных мер - большинство этих людей не заслуживают даже числиться в МЮ. Конечно, расстаться с ними дорого стоит, но не терпеть же этот бардак. Болельщики клуба есть во всем мире, они переживают и ждут перемен. Нет они их требуют.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:49, ред.
Игра при Амориме (Карма за Руда Ван Нистелроя )
Ron09
Ron09
вчера в 21:43
Тотенхэм уволили Моуринью... Мю уволили Моуринью в итоге где они?
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:43
ТЫ ТОЛЬКО СЕЙЧАС ЭТО ПОНЯЛ ????
матос
матос
вчера в 21:41
ТТХ с победой.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:38
Да уж, дела в МЮ идут не просто скверно, а откровенно паршиво!!! Может ли Аморим сетовать всё на травмы, на то, что вообще состав не тот и всё такое?! Может дело не только в этом??? Не может же быть такое, что Сульшер, Моуриньо, Мойес, ЭТХ и вот теперь Аморим все они дно!? Может дело и вправду не в тренерах???
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:36
Не хватает Антони команде))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:29, ред.
Их на автобусе в Лондон привезли ? Отправьте обратно в Манчестер в упряжке со свиньями, как Марфутку в фильме "Морозко" !
Просто до элементарного... ну как так ? Хойлунд, Зиркзее и Гарначчо все как один ведут мяч, поднимают голову перед ударом, смотрят на вратаря ТТХ и лупят в него по центру. Так играют форварды в РПЛ, но в АПЛ видеть такое - нонсенс.

По ТТХ...
Поддерживаю Баварию в части избавления от Теля. При такой убогой обороне МЮ, Матиас бездарно лупил в небо, во вратаря, либо тупо - на ровном месте терял мяч.
Сон - бледная тень себя самого.
Кулусевски как был тупо ледоколом, так им и остался.

Матч сам по себе - полное уныние.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:25
Победа сегодня была нужна Лондонцам больше, что, собссна, и произошло. Всё таки не такой гнилой тренер из Ангелоса, как может показаться по положению в таблице. Ну а Рубенчик только заступил на пост, есть ещё о чем подумать, осознать свои ошибки... ну и предсезонка опять же ж... Обоим страдальцам - удачи!
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:22
Нееее, мю не может, тяжело команде!
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