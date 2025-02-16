«Тоттенхэм» минимально обыграл «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в 25-м туре АПЛ (1:0).
Единственный гол в матче на 13-й минуте забил полузащитник хозяев Джеймс Мэддисон.
После этой игры «Тоттенхэм» идет на 12-м месте (30 очков), «Манчестер Юнайтед» находится на 15-й строчке (29 баллов).
Просто до элементарного... ну как так ? Хойлунд, Зиркзее и Гарначчо все как один ведут мяч, поднимают голову перед ударом, смотрят на вратаря ТТХ и лупят в него по центру. Так играют форварды в РПЛ, но в АПЛ видеть такое - нонсенс.
По ТТХ...
Поддерживаю Баварию в части избавления от Теля. При такой убогой обороне МЮ, Матиас бездарно лупил в небо, во вратаря, либо тупо - на ровном месте терял мяч.
Сон - бледная тень себя самого.
Кулусевски как был тупо ледоколом, так им и остался.
Матч сам по себе - полное уныние.
Просто до элементарного... ну как так ? Хойлунд, Зиркзее и Гарначчо все как один ведут мяч, поднимают голову перед ударом, смотрят на вратаря ТТХ и лупят в него по центру. Так играют форварды в РПЛ, но в АПЛ видеть такое - нонсенс.
По ТТХ...
Поддерживаю Баварию в части избавления от Теля. При такой убогой обороне МЮ, Матиас бездарно лупил в небо, во вратаря, либо тупо - на ровном месте терял мяч.
Сон - бледная тень себя самого.
Кулусевски как был тупо ледоколом, так им и остался.
Матч сам по себе - полное уныние.
Это Оскорбление форвардов РПЛ (для сравнения я взял стату лучщкго в МЮ и в Ростове)
Амад Диалло Нападающий Ман Юнайтед 22 игры 6 голов 0 пенальти 0.27
32 в списке бомбардиров АПЛ
Комличенко Николай Нападающий Ростов 15 игр 6голов 1 пенальти 0.40 10 в списке бомбардиров РПЛ
Это Оскорбление форвардов РПЛ (для сравнения я взял стату лучщкго в МЮ и в Ростове)
Амад Диалло Нападающий Ман Юнайтед 22 игры 6 голов 0 пенальти 0.27
32 в списке бомбардиров АПЛ
Комличенко Николай Нападающий Ростов 15 игр 6голов 1 пенальти 0.40 10 в списке бомбардиров РПЛ