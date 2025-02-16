«Тоттенхэм» минимально обыграл «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 21:21

«Тоттенхэм» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в 25-м туре АПЛ (1:0).

Единственный гол в матче на 13-й минуте забил полузащитник хозяев Джеймс Мэддисон.

После этой игры «Тоттенхэм» идет на 12-м месте (30 очков), «Манчестер Юнайтед» находится на 15-й строчке (29 баллов).