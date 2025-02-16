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«Ливерпуль» переиграл «Вулверхэмптон» в матче Премьер-Лиги

вчера, 18:55
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Ливерпуль» минимально обыграл «Вулверхэмптон» в 25-м туре АПЛ (2:1).

Луис Диас вывел хозяев поля вперед на 15-й минуте, Мохамед Салах на 37-й удвоил преимущество, реализовав пенальти. Матеус Кунья на 67-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии (60 очков), «Вулверхэмптон» находится на 17-й позиции (19 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 03:00
кончились силы у Ливерпуля ... почти совсем
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:37
Красных с победой!
zdeniss
zdeniss
вчера в 20:02
Уже которая подряд игра Ливерпуля на расслабоне - никакого преимущества над соперником, но благодаря фарту и ошибкам соперника вылазят…
матос
матос
вчера в 19:50
Ливерпуль с победой. 3 балла в копилке.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:35
а если серьезно, надеюсь, эта функциональная яма была заложена
в подготовку к финальной части сезона, иначе ни +7, ни +9 не спасут.
с победой, всех фанатов Ливерпуля.
ждем следующий матч. так и живем.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:33
волки недосчитались парочки желтых по ходу жизни, и вторая желтая
для Конате просто на грани - пожалел Ливерпуля))
причем судья вручил волкам две желтых за эмоциональность,
но при этом простил Салаха за бурное возмущение.
а так трезвый судья, да. толстый и добрый дядя. Беллингэма на них нет)))
Migelito
Migelito ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:29
Я только этим и оправдываю такую игру. Пытаются в эконом режиме играть. но выходит плоховато. Как они дома размотали реал и сити, пусть и кризисный - любо-дорого. Но батарейки подсели, а резерва нет. Будем посмотреть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:22
Волчары прилично смотрелись.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Migelito (раскрыть)
вчера в 19:19, ред.
А ты ждал иного ? Это уже 3-я игра у "битлов" за 7 дней.
Хорошо, что они ещё хоть ноги более менее на поле волокут!

P.S. ... А Через 3 дня Вилла, а потом через 3 дня МС (оба матча на выезде). Того и гляди, скоро ноги, как у того ослика начнут в разные стороны разъезжаться...
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:12
Ливерпуль сделал то, что должен был сделать - он победил более слабый клуб. Сейчас преимущество над соперниками вполне комфортное, можно прибегнуть к ротации... Хотя, в АПЛ расслабляться очень опасно, лучше играть на пределе своих сил.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 19:11
Кунья красиво положил!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:11
Есть такое, но судья много чего ещё кому не показал, оба коллектива невнятно сыграли
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:09
Жаль судья жк Жоте не показал. Португалец за нырок её 100% заслужил.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 19:09
Обидно что не сравняли Волки!
vlasovca
vlasovca
вчера в 19:03
Да отскочили не одного удара у ЛИВЕРПУЛЯ во втором тайме.Тяжеловата играть конечно через два дня на третий.
Migelito
Migelito
вчера в 18:59
Отвратительная игра. Куча брака, дурацких решений. Вот идет игрок вулвз на ЧЕТВЕРЫХ в одиночку. Надо его свалить. да так, что желтую получить. Вот ты выкатился перед воротами в десяти метрах по центру. Надо срочно УПАСТь картинно, а не забивать в очевиднейшей ситуации. Ударить в створ ворот во втором тайме НОЛь раз - это по нашему. Вот он спад. И тут должен решать тренер. Надо работать над техникой и скоростью принятия решений и много работать. В следующих играх потери очков неизбежны. Даже поздравлять с победой не хочу. Но хорошо, что три очка
Гость
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