«Ливерпуль» переиграл «Вулверхэмптон» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 18:55

«Ливерпуль» минимально обыграл «Вулверхэмптон» в 25-м туре АПЛ (2:1).

Луис Диас вывел хозяев поля вперед на 15-й минуте, Мохамед Салах на 37-й удвоил преимущество, реализовав пенальти. Матеус Кунья на 67-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии (60 очков), «Вулверхэмптон» находится на 17-й позиции (19 баллов).