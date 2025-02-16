«Ливерпуль» переиграл «Вулверхэмптон» в матче Премьер-Лиги

«Ливерпуль» минимально обыграл «Вулверхэмптон» в 25-м туре АПЛ (2:1).
Луис Диас вывел хозяев поля вперед на 15-й минуте, Мохамед Салах на 37-й удвоил преимущество, реализовав пенальти. Матеус Кунья на 67-й минуте отыграл один мяч.
После этой игры «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии (60 очков), «Вулверхэмптон» находится на 17-й позиции (19 баллов).
в подготовку к финальной части сезона, иначе ни +7, ни +9 не спасут.
с победой, всех фанатов Ливерпуля.
ждем следующий матч. так и живем.
в подготовку к финальной части сезона, иначе ни +7, ни +9 не спасут.
с победой, всех фанатов Ливерпуля.
ждем следующий матч. так и живем.
для Конате просто на грани - пожалел Ливерпуля))
причем судья вручил волкам две желтых за эмоциональность,
но при этом простил Салаха за бурное возмущение.
а так трезвый судья, да. толстый и добрый дядя. Беллингэма на них нет)))
для Конате просто на грани - пожалел Ливерпуля))
причем судья вручил волкам две желтых за эмоциональность,
но при этом простил Салаха за бурное возмущение.
а так трезвый судья, да. толстый и добрый дядя. Беллингэма на них нет)))
Хорошо, что они ещё хоть ноги более менее на поле волокут!
P.S. ... А Через 3 дня Вилла, а потом через 3 дня МС (оба матча на выезде). Того и гляди, скоро ноги, как у того ослика начнут в разные стороны разъезжаться...
Хорошо, что они ещё хоть ноги более менее на поле волокут!
P.S. ... А Через 3 дня Вилла, а потом через 3 дня МС (оба матча на выезде). Того и гляди, скоро ноги, как у того ослика начнут в разные стороны разъезжаться...