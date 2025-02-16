Гол Хименеса помог «Милану» переиграть «Верону»

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сегодня, 00:50

«Милан» выиграл у «Вероны» в 25-м туре Серии А (1:0).

Гол забил Сантьяго Хименес на 75-й минуте.

После этой игры «Милан» идет на 7-м месте (41 пункт), «Верона» находится на 15-й строчке (23 балла).