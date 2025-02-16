Гол Хименеса помог «Милану» переиграть «Верону»

«Милан» выиграл у «Вероны» в 25-м туре Серии А (1:0).
Гол забил Сантьяго Хименес на 75-й минуте.
После этой игры «Милан» идет на 7-м месте (41 пункт), «Верона» находится на 15-й строчке (23 балла).
«Милан» выиграл у «Вероны» в 25-м туре Серии А (1:0).
Гол забил Сантьяго Хименес на 75-й минуте.
После этой игры «Милан» идет на 7-м месте (41 пункт), «Верона» находится на 15-й строчке (23 балла).
Милан пожертвует большим игроком, чтобы сохранить Жоау Феликса. Они могли бы заключить сделку с «Челси» на условиях аренды + обязательства по выкупу за €40 млн. Чтобы профинансировать сделку, они могут продать Тео Эрнандеса или Леау.
Интересные известия из стана соседей
Милан пожертвует большим игроком, чтобы сохранить Жоау Феликса. Они могли бы заключить сделку с «Челси» на условиях аренды + обязательства по выкупу за €40 млн. Чтобы профинансировать сделку, они могут продать Тео Эрнандеса или Леау.
Интересные известия из стана соседей
Контракт французского защитника истекает в июне 2026 года, а переговоры о новом соглашении зашли в тупик.
Gazzetta сообщает, что «Милан» не желает выполнять требования защитника из-за его неудачных выступлений в этом сезоне, включая последнее поражение со счетом 0:1 от «Фейеноорда» в Лиге чемпионов.
Контракт французского защитника истекает в июне 2026 года, а переговоры о новом соглашении зашли в тупик.
Gazzetta сообщает, что «Милан» не желает выполнять требования защитника из-за его неудачных выступлений в этом сезоне, включая последнее поражение со счетом 0:1 от «Фейеноорда» в Лиге чемпионов.