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Гол Хименеса помог «Милану» переиграть «Верону»

сегодня, 00:50
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

«Милан» выиграл у «Вероны» в 25-м туре Серии А (1:0).

Гол забил Сантьяго Хименес на 75-й минуте.

После этой игры «Милан» идет на 7-м месте (41 пункт), «Верона» находится на 15-й строчке (23 балла).

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 13:23
https://x.com/IFTVofficial/status/1890745449474044162

Милан пожертвует большим игроком, чтобы сохранить Жоау Феликса. Они могли бы заключить сделку с «Челси» на условиях аренды + обязательства по выкупу за €40 млн. Чтобы профинансировать сделку, они могут продать Тео Эрнандеса или Леау.


Интересные известия из стана соседей
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 13:20
La Gazzetta dello Sport сообщает, что Тео Эрнандес «обязан» покинуть «Милан» летом, поскольку в январе клуб принял предложение «Комо» в размере 50 млн евро, а переговоры по контракту зашли в тупик. «Милану» и Тео Эрнандесу суждено расстаться летом.

Контракт французского защитника истекает в июне 2026 года, а переговоры о новом соглашении зашли в тупик.

Gazzetta сообщает, что «Милан» не желает выполнять требования защитника из-за его неудачных выступлений в этом сезоне, включая последнее поражение со счетом 0:1 от «Фейеноорда» в Лиге чемпионов.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 13:05
Какая же унылая игра от красно-черных , они лишь на Интер настраивались в этом сезоне и усё , тут с Вероной 77кат убогий никера ни тактики ни игры
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:08
Выходит не зря парня покупали
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:03
очень скромно сыграл Милан... ожидал более двух голов от него.
za2yttc8hr5x
za2yttc8hr5x
сегодня в 08:02
Не очень убедительно, но все же победа.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:48
Хименес делает свое дело...
drug01
drug01
сегодня в 02:15
Поздравляем успех Милана радует!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:26, ред.
С победой Милан! Минимальная победа всё равно даёт 3 очка. Милан ещё поборется за ЕК.
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