«Ювентус» минимально переиграл «Интер» в матче Серии А

«Ювентус» выиграл у «Интера» в 25-м туре Серии А (1:0).
Единственный гол на 74-й минуте забил Франсишку Консейсау.
После этой игры «Ювентус» идет на 4-м месте (46 очков), «Интер» находится на 2-й строчке (54 балла).
«Ювентус» выиграл у «Интера» в 25-м туре Серии А (1:0).
Единственный гол на 74-й минуте забил Франсишку Консейсау.
После этой игры «Ювентус» идет на 4-м месте (46 очков), «Интер» находится на 2-й строчке (54 балла).
P.S. Какого хрена Энрике его в аренду отдал, оставшись без центрфорварда, остаётся каталонской тайной, покрытой мраком... (facepalm)
P.S. Какого хрена Энрике его в аренду отдал, оставшись без центрфорварда, остаётся каталонской тайной, покрытой мраком... (facepalm)