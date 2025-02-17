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«Ювентус» минимально переиграл «Интер» в матче Серии А

сегодня, 00:38
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Ювентус» выиграл у «Интера» в 25-м туре Серии А (1:0).

Единственный гол на 74-й минуте забил Франсишку Консейсау.

После этой игры «Ювентус» идет на 4-м месте (46 очков), «Интер» находится на 2-й строчке (54 балла).

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Все комментарии
acmamq3mvx9s
acmamq3mvx9s
сегодня в 08:24
Взяли и помогли Наполи.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
сегодня в 08:12
По первым матчам реально хорош француз, чем дорогущий Влахоаич))) посмотрим, что будет дальше.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:10
Удивлён, что не ничья. В таких матчах, где встречаются автобусы, игра обычно идёт до первого гола. Интер походу встретил более мощного автобуса, и не понимал, как играть против них))
Вещий
Вещий
сегодня в 08:10
Интер показал нестабильную игру... вот и поплатился за это
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:04
Молодцы!
Niagara
Niagara
сегодня в 07:15
молодец Юве
69Haya96
69Haya96
сегодня в 06:36
Интер в этом сезоне сдал точно.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 06:06
Он не подошёл Энрике а вот у Мотты он как влитой)
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 06:05
Уснул ,не посмотрел матч,рад победе на Интером.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 05:52
Попытки Интера выйти на первую строчку: шаг вперед - два шага назад.
ABir
ABir
сегодня в 05:47
Бело-черные взяли свои три очка в домашнем матче у сильного соперника. С победой Юве!
9vbjcnmp4eq9
9vbjcnmp4eq9
сегодня в 05:30
Интрига в сериАле закручивается всё сильнее
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:50
Коло Муани по аренду в Турине. После окончании сезона парижане и Энрике решать продать его или все таки дать ещё один шанс. ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 02:49
Но вряд ли поборется за скудетто. В следующем сезоне, да
drug01
drug01
сегодня в 02:44
Очень важная победа Ювентуса!!!
112910415
112910415
сегодня в 02:42
нельзя бабушку сбрасывать со счетов !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:09
В Турине тяжело играть всем...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:49
Ювентус продвигается к лидерам.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:47
Проехали!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:45, ред.
Какой шедевр изобразил Коло Муани, арендованный из ПСЖ! В радиусе 1,5 метра, в окружении 2-х нерадзурри изобразил вертушку Зидана в каком то диком темпе, после чего успел отдать голевую на Консейсао... Мой совет: кто не видел воочию, посмотрите повтор и насладитесь..., - это Сказка!!!

P.S. Какого хрена Энрике его в аренду отдал, оставшись без центрфорварда, остаётся каталонской тайной, покрытой мраком... (facepalm)
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 00:44
Шик от Коло Муани.. 👍
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:42, ред.
Я ожидал 0-1 победу Интера, рад что наоборот) всё-таки очень скучные топ матчи в серии а
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:42
С победой бьянконери!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:40
То ли Лаутаро так сильно сдал, то ли я давно не видел его. В первом тайме то Интер был лучше, а во втором вообще ни о чем. Юве с победой, странно что не ничья))))
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