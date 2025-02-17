«Ювентус» минимально переиграл «Интер» в матче Серии А

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сегодня, 00:38

«Ювентус» выиграл у «Интера» в 25-м туре Серии А (1:0).

Единственный гол на 74-й минуте забил Франсишку Консейсау.

После этой игры «Ювентус» идет на 4-м месте (46 очков), «Интер» находится на 2-й строчке (54 балла).