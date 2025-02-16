ПАОК одержал разгромную победу над «Ламией». Чалов забил гол

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вчера, 23:42

ПАОК разгромил «Ламию» в матче 23-го тура Суперлиги Греции (7:0).

Мбвана Саматта на 12-й минуте вывел хозяев поля вперёд. Иоаннис Константелиас на 37-й удвоил преимущество команды, а также отметился на 51-й и 58-й. Федор Чалов на 72-й сделал счёт более крупным. Андрия Живкович на 86-й забил шестой мяч в этой встрече. Ещё одним голом отличился Шола Шортайр на 90+2-й.