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ПАОК одержал разгромную победу над «Ламией». Чалов забил гол

вчера, 23:42
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)7 : 0Логотип футбольный клуб ЛамияЛамияМатч завершен

ПАОК разгромил «Ламию» в матче 23-го тура Суперлиги Греции (7:0).

Мбвана Саматта на 12-й минуте вывел хозяев поля вперёд. Иоаннис Константелиас на 37-й удвоил преимущество команды, а также отметился на 51-й и 58-й. Федор Чалов на 72-й сделал счёт более крупным. Андрия Живкович на 86-й забил шестой мяч в этой встрече. Ещё одним голом отличился Шола Шортайр на 90+2-й.

После этой игры ПАОК идет на 4-м месте (43 очка), «Ламия» занимает последнее место (9 баллов).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:53
Приветствую, Дружище!!!
Да вот, зашёл на минутку, исключительно, чтобы ответить Хорошим Людям, которых Уважаю!!! Спасибо, Володя, за Добрые слова и пожелания!!! Периодически конечно буду появляться, но так регулярно как раньше уже не получится, к сожалению...
Вам, Володя- прежде всего Здоровья, ну и конечно Удачи во всем, в КП тоже!!!!!!!
Честь имею!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:44
Чалов и Миранчук забили по голу, Сафон сухарь провел, а Захарян вообще на поле вышел, спасать игру!!))) вот как поперло))
drug01
drug01
сегодня в 00:12
Вот так Паок сыграл да и Чалов порадовал!
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:04
Приветствую Виктор! Рад увидеть Вас! Я тоже уходил отсюда , точно даже и не помню на сколько!Даже админов просил удалить два моих ака!Но они сказали что не могут и просто предложили забанить меня бессрочно! Но потом вот не вытерпел!Так что появляйтесь хоть периодически!Добра Вам и здоровья!
Гость
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