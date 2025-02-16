ПАОК одержал разгромную победу над «Ламией». Чалов забил гол

ПАОК разгромил «Ламию» в матче 23-го тура Суперлиги Греции (7:0).
Мбвана Саматта на 12-й минуте вывел хозяев поля вперёд. Иоаннис Константелиас на 37-й удвоил преимущество команды, а также отметился на 51-й и 58-й. Федор Чалов на 72-й сделал счёт более крупным. Андрия Живкович на 86-й забил шестой мяч в этой встрече. Ещё одним голом отличился Шола Шортайр на 90+2-й.
После этой игры ПАОК идет на 4-м месте (43 очка), «Ламия» занимает последнее место (9 баллов).
Да вот, зашёл на минутку, исключительно, чтобы ответить Хорошим Людям, которых Уважаю!!! Спасибо, Володя, за Добрые слова и пожелания!!! Периодически конечно буду появляться, но так регулярно как раньше уже не получится, к сожалению...
Вам, Володя- прежде всего Здоровья, ну и конечно Удачи во всем, в КП тоже!!!!!!!
Честь имею!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Да вот, зашёл на минутку, исключительно, чтобы ответить Хорошим Людям, которых Уважаю!!! Спасибо, Володя, за Добрые слова и пожелания!!! Периодически конечно буду появляться, но так регулярно как раньше уже не получится, к сожалению...
Вам, Володя- прежде всего Здоровья, ну и конечно Удачи во всем, в КП тоже!!!!!!!
Честь имею!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝