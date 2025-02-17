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ЦСКА и «Сочи» не выявили победителя

вчера, 13:02
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Сочи» и ЦСКА сыграли вничью в контрольном матче (0:0).

Напомним, «леопарды» занимают четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги, а «армейцы» находятся на шестой строчке в РПЛ.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Датак
Датак
вчера в 13:44
Из всей шушеры,что была на поле,могу отметить лишь пару цз.и то,дивей дивей все таки разочаровал немного,слишком он медленный в плане принятия решений.
чем они занимаются на сборах - вопрос открытый,ведь игры как не было,так и нет
shlomo
shlomo
вчера в 13:28
Понятно что не нужно рвать жилы... но гол престижа должен быть
2kgjcz8uxtap
2kgjcz8uxtap
вчера в 13:16
Цска в этом сезоне совсем не блещет и перспективы пока не наблюдается.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ 34bm8nbm2b9w (раскрыть)
вчера в 13:15
Играл за ЦСКА третий состав ( Обляков Тороп и Пьянич исключение).
Будь здрав.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:13
Леопарды?)) я думал они пляжники)))
34bm8nbm2b9w
34bm8nbm2b9w
вчера в 13:05
Равные команды, счет по игре.
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