ЦСКА и «Сочи» не выявили победителя

«Сочи» и ЦСКА сыграли вничью в контрольном матче (0:0).
Напомним, «леопарды» занимают четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги, а «армейцы» находятся на шестой строчке в РПЛ.
«Сочи» и ЦСКА сыграли вничью в контрольном матче (0:0).
Напомним, «леопарды» занимают четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги, а «армейцы» находятся на шестой строчке в РПЛ.
чем они занимаются на сборах - вопрос открытый,ведь игры как не было,так и нет
чем они занимаются на сборах - вопрос открытый,ведь игры как не было,так и нет