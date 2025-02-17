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«Реал Сосьедад» крупно проиграл «Бетису», Захарян принял участие в матче

сегодня, 00:54
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)3 : 0Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» в матче 24-го тура Ла Лиги (3:0).

На 20-й минуте был удалён защитник «Реала Сосьедад» Игор Субельдия. На 51-й минуте нападающий «Бетиса» Антони открыл счёт. На 64-й и 69-й минутах отличился полузащитник хозяев Марк Рока — 3:0. На 75-й минуте красную карточку получил форвард гостей Шеральдо Бекер.

Хавбек команды из Сан-Себастьяна Арсен Захарян вышел на поле на 76-й минуте.

После этой игры «Бетис» идет на 8-м месте (32 очка), «Реал Сосьедад» находится на 11-й строчке (31 балл).

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Все комментарии
5qdbq842wrpz
5qdbq842wrpz
сегодня в 08:25
Похоже Сосьедад не в форме.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:15
Выпустили Арсена чтобы он переломил игру... ай нет... не получилось у него.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:01
Обыграли прямого конкурента и обошли его в таблице...
c4rvuf3aghze
c4rvuf3aghze
сегодня в 08:00
Очевидно, появление Захаряна в следующих матчах будет затруднительным.
Comentarios
Comentarios ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 07:42
))
Ев17
Ев17 ответ nur4c8tww57v (раскрыть)
сегодня в 06:59
а кто запомнился, или весь состав терпеть не будут ?
Ев17
Ев17
сегодня в 06:57
Когда команда играет плохо весь сезон, глупо винить в этом Захаряна, может в тренере всё-таки дело ? После лигочемпионовского сезона скатываются ниже и ниже. Или это Арсен с лазарета не забивал , потому и такая ужасная результативность ?
nur4c8tww57v
nur4c8tww57v
сегодня в 06:54
Вышел на поле и ничем не запомнился, похоже долго его там терпеть не будут
rvv38p8zsnsx
rvv38p8zsnsx
сегодня в 06:46, ред.
Ерундой какой-то мается, чего-то там футболить пытается раз в год. Шёл бы лучше делом занялся, всё бы какая-то польза с него была для команды
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:31
Просто Захарян не приносит удачи...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:22
Вышел, занозы разогнал, пробегал... Мяча то хоть коснулся?
112910415
112910415
сегодня в 05:22
вот не надо было выпускать !
drug01
drug01
сегодня в 05:08
Арсен пора показать результат!!!
Baggio R.
Baggio R. ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 04:58
Так-то все голы и два удаления у Реал Сосьедада случились до его появления.
cxdz293c9r7x
cxdz293c9r7x
сегодня в 03:15
Не трогайте Арсенку на скамейке - не будите лихо!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:58
В разгроме )
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:56
Ну не ужели - "Лёд тронулся"...)
Гость
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