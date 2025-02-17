«Реал Сосьедад» крупно проиграл «Бетису», Захарян принял участие в матче

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сегодня, 00:54

«Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» в матче 24-го тура Ла Лиги (3:0).

На 20-й минуте был удалён защитник «Реала Сосьедад» Игор Субельдия. На 51-й минуте нападающий «Бетиса» Антони открыл счёт. На 64-й и 69-й минутах отличился полузащитник хозяев Марк Рока — 3:0. На 75-й минуте красную карточку получил форвард гостей Шеральдо Бекер.

Хавбек команды из Сан-Себастьяна Арсен Захарян вышел на поле на 76-й минуте.

После этой игры «Бетис» идет на 8-м месте (32 очка), «Реал Сосьедад» находится на 11-й строчке (31 балл).