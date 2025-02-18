Флик: «Мы заняли первое место, и это отличная новость для фанатов»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе своей команды в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:0).
Невероятно трудный поединок против крепкого оппонента. Мы очень рады. Футболисты очень довольны. Мы все переживаем из-за сложившейся ситуации. Полагаю, что сегодня мы сыграли очень добротно, но мы способны на большее.
Они провели девять матчей без поражений, и я считаю, что сегодняшний матч стал для нас большим успехом. Мы заняли первое место, и это отличная новость для фанатов. Мы вернулись и очень счастливы.
Я не видел эпизод с отмененным голом [в ворота «Барсы»]. У нас есть ВАР, и я ему доверяю. Это все, что я могу сказать о спорных моментах.
И что значит, Флик заявляет, что он не видел гол в ворота Барсы?! У всех тренеров монитор и все всё видят, а он значит не увидел, что у него под носом творится?! Ну разве не циник?! Он дождется, что и из Барселоны его попрут с таким же позором, как попёрли из сб.Германии- с кучей ярлыков...
И что значит, Флик заявляет, что он не видел гол в ворота Барсы?! У всех тренеров монитор и все всё видят, а он значит не увидел, что у него под носом творится?! Ну разве не циник?! Он дождется, что и из Барселоны его попрут с таким же позором, как попёрли из сб.Германии- с кучей ярлыков...
все было, легкие разгромы над соперникам, том числе над Реалом 5-2.
шикарный камбэк с Бенфикой, и архиважная победа над Райо.
посде осечек конкурентов всегда такие напряженные матчи)))) всегда!!!
вот именно такая минимальная победа в таких матчах намного лучше чем разгрома в обычных матчах со счетом 5-2.
Барсе есть то расти и расти, еще так много недопонимание и бардака в атаке!!!
Рафинье и Ямалю надо приземлиться и работать больше аккуратней.
Педри им столько моментов создал))) а они?!
забей они свои моменты было бы 4:0 и как говорится закрывай рот Реал.
все было, легкие разгромы над соперникам, том числе над Реалом 5-2.
шикарный камбэк с Бенфикой, и архиважная победа над Райо.
посде осечек конкурентов всегда такие напряженные матчи)))) всегда!!!
вот именно такая минимальная победа в таких матчах намного лучше чем разгрома в обычных матчах со счетом 5-2.
Барсе есть то расти и расти, еще так много недопонимание и бардака в атаке!!!
Рафинье и Ямалю надо приземлиться и работать больше аккуратней.
Педри им столько моментов создал))) а они?!
забей они свои моменты было бы 4:0 и как говорится закрывай рот Реал.
А ведь не соврал. Именно у вас есть ВАР))
А ведь не соврал. Именно у вас есть ВАР))