Флик: «Мы заняли первое место, и это отличная новость для фанатов»

Главный тренер «Барселоны» высказался о победе своей команды в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:0).

Невероятно трудный поединок против крепкого оппонента. Мы очень рады. Футболисты очень довольны. Мы все переживаем из-за сложившейся ситуации. Полагаю, что сегодня мы сыграли очень добротно, но мы способны на большее.

Они провели девять матчей без поражений, и я считаю, что сегодняшний матч стал для нас большим успехом. Мы заняли первое место, и это отличная новость для фанатов. Мы вернулись и очень счастливы.

Я не видел эпизод с отмененным голом [в ворота «Барсы»]. У нас есть ВАР, и я ему доверяю. Это все, что я могу сказать о спорных моментах.