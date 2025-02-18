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Флик: «Мы заняли первое место, и это отличная новость для фанатов»

вчера, 08:26
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе своей команды в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:0).

Невероятно трудный поединок против крепкого оппонента. Мы очень рады. Футболисты очень довольны. Мы все переживаем из-за сложившейся ситуации. Полагаю, что сегодня мы сыграли очень добротно, но мы способны на большее.

Они провели девять матчей без поражений, и я считаю, что сегодняшний матч стал для нас большим успехом. Мы заняли первое место, и это отличная новость для фанатов. Мы вернулись и очень счастливы.

Я не видел эпизод с отмененным голом [в ворота «Барсы»]. У нас есть ВАР, и я ему доверяю. Это все, что я могу сказать о спорных моментах.

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Все комментарии
vvtt4brrvg97
vvtt4brrvg97
вчера в 12:11
Болельщики рады всегда победам своей команды, Барселону с победой!
Capral
Capral
вчера в 11:11
Мне сейчас антиФлик напомнил шварца, который, после краснодарского убийства цинично заявил: "Мы выиграли заслуженно"!
И что значит, Флик заявляет, что он не видел гол в ворота Барсы?! У всех тренеров монитор и все всё видят, а он значит не увидел, что у него под носом творится?! Ну разве не циник?! Он дождется, что и из Барселоны его попрут с таким же позором, как попёрли из сб.Германии- с кучей ярлыков...
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 10:21
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 10:10
    в 2025 без поражений идем!
    все было, легкие разгромы над соперникам, том числе над Реалом 5-2.
    шикарный камбэк с Бенфикой, и архиважная победа над Райо.
    посде осечек конкурентов всегда такие напряженные матчи)))) всегда!!!
    вот именно такая минимальная победа в таких матчах намного лучше чем разгрома в обычных матчах со счетом 5-2.
    Барсе есть то расти и расти, еще так много недопонимание и бардака в атаке!!!
    Рафинье и Ямалю надо приземлиться и работать больше аккуратней.
    Педри им столько моментов создал))) а они?!
    забей они свои моменты было бы 4:0 и как говорится закрывай рот Реал.
    Futurista
    Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 10:07
    Как это не в чем?)...не дали гол с игры забить...
    Futurista
    Futurista ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 10:03, ред.
    "Они провели девять матчей без поражений" но нарвались на "У нас есть ВАР, и я ему доверяю" ))...
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 09:31
    Это будет отличной новостью для фанатов в конце чемпионата. А сейчас это так...)))
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 08:57
    "...У нас есть ВАР, и я ему доверяю..."

    А ведь не соврал. Именно у вас есть ВАР))
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 08:52
    Матч неоднозначный вспомнили про оборону
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 08:49
    В не самой зрелищной игре Барса дотянула до валидольной концовки, в которой де Фрутос не стал спасителем Райо Вальекано... Не яркий, но архиважный успех команды Флика.
    drug01
    drug01
    вчера в 08:48
    Большая радость за эту победу!
    g3pfm67jzt42
    g3pfm67jzt42
    вчера в 08:47
    Пора бы уже и споткнуться...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 08:34
    Когда побеждаешь, то и судей не в чем упрекнуть)))
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