Венгер: «„Тоттенхэму“ и МЮ необходимо полностью перестраивать команду»

Экс-тренер «Арсенала» высказался о проблеме «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Составы обеих команд стоят более миллиарда фунтов. У этих клубов общая проблема – найти хороших игроков, чтобы перестроиться. Как «Тоттенхэму», так и МЮ необходимо полностью перестраивать команду. Это будет нелегко для обоих клубов.