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Венгер: «„Тоттенхэму“ и МЮ необходимо полностью перестраивать команду»

сегодня, 00:36

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о проблеме «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Составы обеих команд стоят более миллиарда фунтов. У этих клубов общая проблема – найти хороших игроков, чтобы перестроиться. Как «Тоттенхэму», так и МЮ необходимо полностью перестраивать команду. Это будет нелегко для обоих клубов.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 12:24, ред.
Стоимость состава МЮ раздут, в реальности стоимость состава МЮ стоит как состав Кристал Пэлас. Сейчас МЮ даже продать игроков по заниженной цене не смогут, все ждут окончания контрактов игроков, чтобы они ушли из клуба.

А про Тоттенхэм почему упомянули. Есть например чемпионы КЕЧ Ноттингем Форест и Астон Вилла, но речь о них не ведут. Про Тоттенхэм заговорили когда за шпор играл Бейл и шпоры дошли до 1/4 финала ЛЧ, а так Тоттенхэм не лучше того же Фулхэма по статусу, а Леви нужно благодарить что вывел команду на достаточно высокий уровень. Мне кажется Леви сможет поднять любую команду, даже если его назначат исполнительным директором МЮ, то через 5 лет МЮ будет топом.
Да и состав у Тоттенхэма вполне приличный и конкурентно-способный, просто Постекоглу поплыл и физически игроки выдохлись. В прошлом сезоне Постекоглу часто ротировал состав, а в этом сезоне он играет почти одним и тем же составом. Наверное проблемы Тоттенхэма с составом поверхностны, а вот у МЮ проблема глубокая, нужна полная чистка, так как команда стала запущенной.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 10:45
Чиновничает в ФИФА вроде
shur
shur
сегодня в 10:10, ред.
....Венгер :" Игра была равна, играли.......!" Продолжение следует...!
37xhvuxtmj8f
37xhvuxtmj8f
сегодня в 07:57
У Тоттенхэма дела вообще плохи.
sihafazatron
sihafazatron ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 07:39
Да ты прав на все 100. Но у сити тренер есть и уже какая-то работа по перестройке началась))
ssspartak
ssspartak
сегодня в 07:30
Ничего страшного, это рабочие моменты. Со временем перестроют. Такой период сейчас нелегкий, когда условные Борнмут и Нотингем форест занимают их места в таблице.
2x37drncdezy
2x37drncdezy
сегодня в 07:17
Это так, у команд серьезные проблемы.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:48
Он еще про Сити за.был, тоже пора что то менять.
112910415
112910415
сегодня в 05:26
легко сказать ...
5f83eb69r4fj
5f83eb69r4fj
сегодня в 05:07
Даже Сеня-пуховик понимает эту очевидность
drug01
drug01
сегодня в 04:30
Венгер был очень хороший тренер в то время теперь иное время...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:56
"Составы обеих команд стоят более миллиарда фунтов". - Может стоит поискать игроков подешевле , но "поголоднее" ?)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:54
Пенсионер врать не будет... Сити то же в этот список нужно включить...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:51
работает в ФИФА.
и должность крутая, ездить по миру и пожимать руки руководителям федераций всех стран мира.
это он стоит за отмены правило выездного гола и усиления допинг контроля.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:01
А где он сейчас, этот Венгер?
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