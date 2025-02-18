Венгер: «„Тоттенхэму“ и МЮ необходимо полностью перестраивать команду»

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о проблеме «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».
Составы обеих команд стоят более миллиарда фунтов. У этих клубов общая проблема – найти хороших игроков, чтобы перестроиться. Как «Тоттенхэму», так и МЮ необходимо полностью перестраивать команду. Это будет нелегко для обоих клубов.
А про Тоттенхэм почему упомянули. Есть например чемпионы КЕЧ Ноттингем Форест и Астон Вилла, но речь о них не ведут. Про Тоттенхэм заговорили когда за шпор играл Бейл и шпоры дошли до 1/4 финала ЛЧ, а так Тоттенхэм не лучше того же Фулхэма по статусу, а Леви нужно благодарить что вывел команду на достаточно высокий уровень. Мне кажется Леви сможет поднять любую команду, даже если его назначат исполнительным директором МЮ, то через 5 лет МЮ будет топом.
Да и состав у Тоттенхэма вполне приличный и конкурентно-способный, просто Постекоглу поплыл и физически игроки выдохлись. В прошлом сезоне Постекоглу часто ротировал состав, а в этом сезоне он играет почти одним и тем же составом. Наверное проблемы Тоттенхэма с составом поверхностны, а вот у МЮ проблема глубокая, нужна полная чистка, так как команда стала запущенной.
А про Тоттенхэм почему упомянули. Есть например чемпионы КЕЧ Ноттингем Форест и Астон Вилла, но речь о них не ведут. Про Тоттенхэм заговорили когда за шпор играл Бейл и шпоры дошли до 1/4 финала ЛЧ, а так Тоттенхэм не лучше того же Фулхэма по статусу, а Леви нужно благодарить что вывел команду на достаточно высокий уровень. Мне кажется Леви сможет поднять любую команду, даже если его назначат исполнительным директором МЮ, то через 5 лет МЮ будет топом.
Да и состав у Тоттенхэма вполне приличный и конкурентно-способный, просто Постекоглу поплыл и физически игроки выдохлись. В прошлом сезоне Постекоглу часто ротировал состав, а в этом сезоне он играет почти одним и тем же составом. Наверное проблемы Тоттенхэма с составом поверхностны, а вот у МЮ проблема глубокая, нужна полная чистка, так как команда стала запущенной.
и должность крутая, ездить по миру и пожимать руки руководителям федераций всех стран мира.
это он стоит за отмены правило выездного гола и усиления допинг контроля.
и должность крутая, ездить по миру и пожимать руки руководителям федераций всех стран мира.
это он стоит за отмены правило выездного гола и усиления допинг контроля.