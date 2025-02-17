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Фердинанд: «У МЮ большие проблемы. Лишь два клуба отделяют от зоны вылета»

вчера, 23:31

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд опасается вылета «Манчестер Юнайтед» в Чемпионшип.

У МЮ сейчас большие проблемы. Между клубом и зоной вылета только «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм». Вы понимаете, насколько мы близки? Недавно я услышал, что для сохранения места в АПЛ нам необходимо набрать 11 очков. Этот прогноз заставляет меня оценивать ситуацию с новой точки зрения. Анализируя предстоящие матчи, могу с уверенностью заявить, что единственным поединком, в котором у нас есть реальный шанс на успех, является матч против «Лестера». Учитывая предыдущие успехи нашей команды против этого соперника, мы можем рассчитывать на положительный результат.

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Все комментарии
6xyydgc3nv75
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сегодня в 06:35
Да не вылетят они, такого просто не может быть.
84uvnfchvsqb
84uvnfchvsqb
сегодня в 05:58
Вылететь не должны, это уже будет перебор
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 03:43
Думаю, что МЮ не вылетит из АПЛ. Фанаты могут не волноваться. От зоны вылета клуб отделяет целых 12 очков. Это довольно большой отрыв, который позволяет игрокам чувствовать себя комфортно и придает им уверенность в своих силах. Они могут спокойно доигрывать этот чемпионат и возможно даже попытаться завоевать кубок Англии ведь пока они еще продолжают свой путь в этом турнире.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:31
Вот сенсация будет,вылет МЮ из АПЛ!!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:19
А может МЮ лучше очиститься пердивом?
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:50
...по чесноку, Я ко всему готов, нервы заодно подлечим!
Туда Бро,туда!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:46
ментально слабый тренер никогда бы не пошел работать в МЮ.
думаю, что Аморим сохранить команду в АПЛ )) сомнения нет.
Мойес вот пришел, со дна за волосы уже вытянул Эвертон, а там тоже все поленья.
вот следующий сезон покажет во что превратится МЮ в ближайшие лет 5-10.
и кто такой Аморим на самом деле.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:37
Лестера???? Который возглавляет остеяный Ван Нистелрой????? Ну.... посмотрим!....
shur
shur
вчера в 23:33, ред.
...Рио, ты уже своим трёпом всех достал! Тычат себя в грудь,бывшие МЮ- шники, на деле ноль какой то элементарной поддержки бывшему Клубу!!!
Гость
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