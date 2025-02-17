Фердинанд: «У МЮ большие проблемы. Лишь два клуба отделяют от зоны вылета»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» опасается вылета «Манчестер Юнайтед» в Чемпионшип.

У МЮ сейчас большие проблемы. Между клубом и зоной вылета только «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм». Вы понимаете, насколько мы близки? Недавно я услышал, что для сохранения места в АПЛ нам необходимо набрать 11 очков. Этот прогноз заставляет меня оценивать ситуацию с новой точки зрения. Анализируя предстоящие матчи, могу с уверенностью заявить, что единственным поединком, в котором у нас есть реальный шанс на успех, является матч против «Лестера». Учитывая предыдущие успехи нашей команды против этого соперника, мы можем рассчитывать на положительный результат.