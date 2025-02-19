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Касерес стал игроком московского «Динамо»

вчера, 20:35

Защитник Хуан Касерес перешёл в московское «Динамо».

Игрок сборной Парагвая подписал контракт до декабря 2029 года. В новой команде он будет играть под 4-м номером.

Последние два года футболист провёл в «Ланусе», за который сыграл 68 матчей, забил один гол и отметился четырьмя результативными передачами.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:48
Динамо усиляется. Не хочет выбывать из чемпионской гонки.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:32
Чемпионат Южной Америки продолжается... добро пожаловать в Лас-Динамос...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:25
Ухи у него зачётные...
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:23
А ведь Динамо тоже усиливается... Посмотрим, что из этого получится, лично я сомневаюсь в способности бело-голубых вмешаться в борьбу за главный футбольный трофей России. Зенит, Спартак, Краснодар сейчас выглядят посильнее.
баск
баск
вчера в 20:46, ред.
Гафин прям резинщик, каких поискать)
Обо всём давно договорились, парень несколько дней как прилетел; прошёл медосмотр; выбрал номер; закорешился с командой и уже тренируется с ней, а контракт только-только оформили..

Ну, хоть так.
Добро пожаловать ушастику в Динамо)
Успешно ему вписаться, да побыстрее, и приносить команде пользу
Гость
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