Касерес стал игроком московского «Динамо»

Защитник Хуан Касерес перешёл в московское «Динамо».
Игрок сборной Парагвая подписал контракт до декабря 2029 года. В новой команде он будет играть под 4-м номером.
Последние два года футболист провёл в «Ланусе», за который сыграл 68 матчей, забил один гол и отметился четырьмя результативными передачами.
Обо всём давно договорились, парень несколько дней как прилетел; прошёл медосмотр; выбрал номер; закорешился с командой и уже тренируется с ней, а контракт только-только оформили..
Ну, хоть так.
Добро пожаловать ушастику в Динамо)
Успешно ему вписаться, да побыстрее, и приносить команде пользу
Обо всём давно договорились, парень несколько дней как прилетел; прошёл медосмотр; выбрал номер; закорешился с командой и уже тренируется с ней, а контракт только-только оформили..
Ну, хоть так.
Добро пожаловать ушастику в Динамо)
Успешно ему вписаться, да побыстрее, и приносить команде пользу