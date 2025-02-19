Касерес стал игроком московского «Динамо»

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вчера, 20:35

Защитник перешёл в московское «Динамо».

Игрок сборной Парагвая подписал контракт до декабря 2029 года. В новой команде он будет играть под 4-м номером.

Последние два года футболист провёл в «Ланусе», за который сыграл 68 матчей, забил один гол и отметился четырьмя результативными передачами.