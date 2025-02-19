Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыИспания. Примера 2024/2025

Ла Лига назвала кандидатов на приз лучшему игроку февраля

вчера, 20:41

Стали известны кандидаты на получение награды лучшему игроку Ла Лиги в феврале.

В список вошли полузащитники Педри («Барселона»), Оайн Сансет («Атлетик»), нападающие Анте Будимир («Осасуна»), Антони («Бетис») и Килиан Мбаппе («Реал»).

В январе лучшим был признан Мбаппе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноКиммих — лучший игрок «Баварии» по итогам января
17 февраля
Антони признан лучшим игроком в трёх матчах Ла Лиги
17 февраля
ОфициальноУЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
13 февраля
ОфициальноУЕФА объявил претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
13 февраля
ОфициальноОздоев претендует на звание лучшего игрока ПАОКа в январе
10 февраля
ОфициальноДембеле — лучший игрок января в Лиге 1
09 февраля
Сортировать
Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 01:19
Я в нём Месси не вижу, тот чуть позже заиграл, он совсем другой. Только время покажет!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 01:12
Он талантлив- это очевидно и с этим никто, думаю, не будет спорить; уверен, что и Capral тоже. Но, как говорится, в жизни всякое случается; если сейчас некоторые взахлёб о пареньке говорят высокими эпитетами, чуть -ли как о наследнике Месси, это вызывает только улыбку. . Я имею в виду , что нестабильность, иной раз провалы в игре и так далее , случаются чаще всего с молодыми и физически не окрепшими футболистами, и что из него вырастет потом, мы не можем знать. Только и всего. Главное, сейчас не пропасть , не потерять себя.
Как говорится ,огонь воду и медные трубы надо ещё пройти!
Спешить не надо, ибо можно и болельщиков насмешить . Всем молодым я всегда пожелаю удачи!
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 01:07
Да оно и понятно, никто особо не радуется на фоне разложившегося соперника. Просто всему есть предел. Не знаю, не буду утверждать, в чем именно причины такого кошмара, но Гвард- явно на грани... Ладно, подождем посмотрим, чем всё кончится.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:57
Футбол - не монастырь) я не берусь говорить про человеческие качества.
Реал отлично сыграл, на фоне отвратительного МС.
Пеп почему с катушек слетел? Он хочет видеть на поле других игроков, не выпустил как бы лидеров, которые потухли. Не их сезон!
Со следующего будем судить его идеи и взгляды! Поражения принимает достойно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:02
Я бы Мбаппе отдал. На фоне хромающего Реала, он выжимал из игр в Примере по максимуму.
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
вчера в 23:52
Предвзятости конечно никакой нет, есть только трезвый взгляд на событие...
Как тебе футбол из Мадрида? По моему, Пепка окончательно слетел с катушек.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:39
Дай Бог чтоб вырос в такого же как Месси в игровом плане, а в человеческом... Все остальное это наши ожидания. А это уже проблемы наши! Или предвзятость!
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
вчера в 23:11
Ну хорошо, давайте подождем и посмотрим. С Месси, я бы не стал никого сравнивать, тем более, его чисто человеческие качества оставляют желать лучшего. Вырастит ли Ямаль в еще одного Месси, в игровом плане- покажет время...)))
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:06
Ну я достаточно взрослый чтоб дать ему свою оценку.
Любой талант знает, что он из себя представляет, тем более после Евро.
Месси в свое время тоже знал кто он есть.
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
вчера в 22:55
А никто и не отрицает его технических данных и способностей. Речь о другом- о его поведении. И дело здесь не в том, что он пытается себя найти в футболе, наигрывает новые оригинальные ходы и тп. Он уже сейчас, видит себя выше остальных, а со временем- это станет еще более ощутимо... Ты парень молодой, как я понимаю, и не всё в жизни видишь с перспективой, а я пожил, и немного разбираюсь в людях...
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 22:37
В 17 лет и столько ожиданий от него - это уже о многом говорит. Вот так и не скажешь, кто же провел 100 матчей в свои 17 лет. А он забивает, раздаёт голевые, вырезает, видит хорошо поле. А взрослые высмеивают огромный талант, который ещё в школу ходит.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:34
Володя, никакой Бускетс не поможет, если у тренера нет организации в игре- это прежде всего. Конечно, сильные игроки нужны, но и они будут деградировать, если тренер не развивает их сильные стороны... А про Гави- согласен.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:31
С кем из игроков в прошлом Ламина можно сравнить?

Я думаю все эти штучки от Ямаля он нарабатывает, он ищет себя, что лучше получается, а что лучше не делать.
Да и мало кто в 17 лет отыграл 100 матчей, тут уж есть чем гордиться!
Вот Неймар был таким, любил понтоваться на публику, любоваться собой, но где-то всё равно они отличаются.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:28
Я вот думаю если Гави травмы не сгубят то отличный центр получается! Им бы опорного наподобие Бускетса еще!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:14
Приветствую, Володя!!!
Полностью согласен и подписываюсь под каждой буквой!!! Ямаль- индивидуалист. Техничный, умный, но индивидуалист, и я об этом постоянно говорю. Поэтому, полностью с тобой согласен, Дружище!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:06
Приветствую Виктор!По мне так Педри более системообразующий игрок в построении игры Барсы!
Capral
Capral ответ Migelito (раскрыть)
вчера в 22:03
Ну, бразы, как и грузины рождаются с техникой на ТЫ- это у них природное, я бы даже сказал национальное. А вот, у Ямаля, многое наигранное, постановочное, ненатуральное и показушное, что, однозначно подчеркивает его характер...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:03
Мое предпочтение Педри!Ну или Сансет!
Migelito
Migelito ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:00
Ну кому то нравится, кто то считает, что таким и должен быть футбол. Мне такое никогда не заходило, поэтому не болел никогда за бразильцев, разве что за Зубастика)
Capral
Capral ответ Migelito (раскрыть)
вчера в 21:57
А юному дарованию и нашептывать не надо, этот, уже себе на уме. Вот эти все его пижонские пяточки, обводка в ущерб командным действиям и самолюбование, уже говорит о многом...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:57
Сансет неплохо отыграл - это точно.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:54
Не рано ли определили номинантов, еще один тур в феврале играется! Если выбирать из данных игроков, то я отдал бы голос за игрока из Атлетика Бильбао! Сансет своими голами помог атлетам закрепиться на 4 строчке, забив 5 мячей в 3 матчах, если я не ошибаюсь, а играя не за Барсу и Реал сложнее добиться таких показателей
Migelito
Migelito ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:54
Пистону нашептывал пистон-отец. Сам то он с неком диагнозом, явно рука отца и окружения в принципе)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:49
Педри за великолепную игру давно заслужил. Ойан Сансет из Бильбао тоже крут. А Антони только начал выкручивать спиннер. Успеет свое получит)))
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 21:41
Я думаю, в плaне хитрости и нахальтства, со временем, он переплюнет- даже пистона...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:39
Это мы уже видели... Наверное так и есть.
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 21:23
А ему сейчас не до того, он тренеру делает нравоучения- кого покупать и за сколько...)))
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:21
Вот как я понял о ком речь? Потому что, и сам хотел задать этот вопрос.
Как это дарование стоимостью 200млн не засветился ни разу? Ай,ай,ай...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:12
Педри конечно,Капрал пусть отдыхает
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 21:08
А где же любитель Монтерoff?.. 🤭
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 