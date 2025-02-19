Ла Лига назвала кандидатов на приз лучшему игроку февраля

Стали известны кандидаты на получение награды лучшему игроку Ла Лиги в феврале.
В список вошли полузащитники Педри («Барселона»), Оайн Сансет («Атлетик»), нападающие Анте Будимир («Осасуна»), Антони («Бетис») и Килиан Мбаппе («Реал»).
В январе лучшим был признан Мбаппе.
Как говорится ,огонь воду и медные трубы надо ещё пройти!
Спешить не надо, ибо можно и болельщиков насмешить . Всем молодым я всегда пожелаю удачи!
Как говорится ,огонь воду и медные трубы надо ещё пройти!
Спешить не надо, ибо можно и болельщиков насмешить . Всем молодым я всегда пожелаю удачи!
Реал отлично сыграл, на фоне отвратительного МС.
Пеп почему с катушек слетел? Он хочет видеть на поле других игроков, не выпустил как бы лидеров, которые потухли. Не их сезон!
Со следующего будем судить его идеи и взгляды! Поражения принимает достойно.
Реал отлично сыграл, на фоне отвратительного МС.
Пеп почему с катушек слетел? Он хочет видеть на поле других игроков, не выпустил как бы лидеров, которые потухли. Не их сезон!
Со следующего будем судить его идеи и взгляды! Поражения принимает достойно.
Как тебе футбол из Мадрида? По моему, Пепка окончательно слетел с катушек.
Как тебе футбол из Мадрида? По моему, Пепка окончательно слетел с катушек.
Любой талант знает, что он из себя представляет, тем более после Евро.
Месси в свое время тоже знал кто он есть.
Любой талант знает, что он из себя представляет, тем более после Евро.
Месси в свое время тоже знал кто он есть.
Я думаю все эти штучки от Ямаля он нарабатывает, он ищет себя, что лучше получается, а что лучше не делать.
Да и мало кто в 17 лет отыграл 100 матчей, тут уж есть чем гордиться!
Вот Неймар был таким, любил понтоваться на публику, любоваться собой, но где-то всё равно они отличаются.
Я думаю все эти штучки от Ямаля он нарабатывает, он ищет себя, что лучше получается, а что лучше не делать.
Да и мало кто в 17 лет отыграл 100 матчей, тут уж есть чем гордиться!
Вот Неймар был таким, любил понтоваться на публику, любоваться собой, но где-то всё равно они отличаются.
Полностью согласен и подписываюсь под каждой буквой!!! Ямаль- индивидуалист. Техничный, умный, но индивидуалист, и я об этом постоянно говорю. Поэтому, полностью с тобой согласен, Дружище!!!
Полностью согласен и подписываюсь под каждой буквой!!! Ямаль- индивидуалист. Техничный, умный, но индивидуалист, и я об этом постоянно говорю. Поэтому, полностью с тобой согласен, Дружище!!!
Как это дарование стоимостью 200млн не засветился ни разу? Ай,ай,ай...
Как это дарование стоимостью 200млн не засветился ни разу? Ай,ай,ай...