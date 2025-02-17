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Антони признан лучшим игроком в трёх матчах Ла Лиги

вчера, 08:31

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони, выступающий за «Бетис» в рамках аренды, принял участие в игре с клубом «Реал Сосьедад».

В этом поединке он забил гол и отдал голевую передачу, по итогам встречи бразилец был признан лучшим игроком матча.

Это его третья игра в чемпионате Испании, после каждой из них футболист получил подобный приз.

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:44
Ну или наоборот.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:40
Смена климата пошла ему на пользу.)
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:22
Антони молодец! рвет Ла лигу))
Incredullous
Incredullous
вчера в 09:46
Это говорит лишь об одном, что проблемы МЮ не в футболистах точно. Скорее всего дело в самом руководстве клуба, которое просто не знает и не умеет управлять подобными футбольными гигантами как МЮ. Такая же ситуация и в Челси. После смены правления, эти клубы стали просто стремительно погружаться на дно, не зависимо от тренеров и игроков этого клуба. Футболисты и тренеры меняются часто, а результат остаётся неизменным.

Чтобы достигнуть успеха в каком-то деле, мало просто в него вложиться финансово, нужно во-первых разбираться в этом деле, а во-вторых любить его.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:38
Может это его чемпионат!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:35
Спикер ещё что-то может!) посмотрим на долго ли хватит у него запала
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:13
Да уж, МЮ не щадит игроков и тянет на дно
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 09:00
Хорош.
5f2cq2qd25r2
5f2cq2qd25r2
вчера в 08:52, ред.
Наверное, это правильное решение.
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