Антони признан лучшим игроком в трёх матчах Ла Лиги

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вчера, 08:31

Нападающий «Манчестер Юнайтед» , выступающий за «Бетис» в рамках аренды, принял участие в игре с клубом «Реал Сосьедад».

В этом поединке он забил гол и отдал голевую передачу, по итогам встречи бразилец был признан лучшим игроком матча.

Это его третья игра в чемпионате Испании, после каждой из них футболист получил подобный приз.