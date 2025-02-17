Антони признан лучшим игроком в трёх матчах Ла Лиги

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони, выступающий за «Бетис» в рамках аренды, принял участие в игре с клубом «Реал Сосьедад».
В этом поединке он забил гол и отдал голевую передачу, по итогам встречи бразилец был признан лучшим игроком матча.
Это его третья игра в чемпионате Испании, после каждой из них футболист получил подобный приз.
Чтобы достигнуть успеха в каком-то деле, мало просто в него вложиться финансово, нужно во-первых разбираться в этом деле, а во-вторых любить его.
Чтобы достигнуть успеха в каком-то деле, мало просто в него вложиться финансово, нужно во-первых разбираться в этом деле, а во-вторых любить его.