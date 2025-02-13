УЕФА объявил претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

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сегодня, 08:19

УЕФА назвал кандидатов на получение награды лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

Вингер «Реала» сделал результативную передачу на победный гол в матче с «Манчестер Сити» (3:2).

Нападающий «Бенфики» забил победный гол в игре с «Монако» (1:0).

Форвард дортмундской «Боруссии» забил победный гол и сделал результативную передачу в матче со «Спортингом» (3:0).

Полузащитник «Фейеноорда» забил победный гол в игре с «Миланом» (1:0).