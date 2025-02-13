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УЕФА объявил претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

сегодня, 08:19

УЕФА назвал кандидатов на получение награды лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сделал результативную передачу на победный гол в матче с «Манчестер Сити» (3:2).

Нападающий «Бенфики» Эвангелос Павлидис забил победный гол в игре с «Монако» (1:0).

Форвард дортмундской «Боруссии» Сехру Гирасси забил победный гол и сделал результативную передачу в матче со «Спортингом» (3:0).

Полузащитник «Фейеноорда» Игор Пайшао забил победный гол в игре с «Миланом» (1:0).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:29
Можно венчика, но критерии выбора первобытнообщинные...
Уместно было бы назвать это мероприятие примерно так:
"Игрок недели в действиях по взятию ворот" или что то в этом роде...
Зачем вызывать раздражение тех игроков которые отпахали не меньше, а может и больше в воротах, защите...
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 09:05
...игра без особых выпендрёжев, но мы то понимаем в чём цымус её,
в победе, в голевой ситуации,в чутье, в нужный момент,в нужном месте- это конечно Вини + Джуд ......!!!
shur
shur ответ Майкл59ru (раскрыть)
сегодня в 09:00
...как можно отдавать предпочтение игроку проигравшей команды,
только потому что за этот Клуб болеешь?! Ну Я бы тогда предпочёл
Джека,первый голевой и вообще то время,которое провёл на поле
вносил весомые коррективы в игру Ман Сити! Хала Мадрид и хорошего дня!!!
q74k7552ph4y
q74k7552ph4y
сегодня в 08:48
Только не Винисиус.
112910415
112910415
сегодня в 08:43
парень из Дортмунда !
Вещий
Вещий
сегодня в 08:38
Осталось дело за малым выбрать .... посмотрим кому будет отдано предпочтение.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:37
Винисиус вообще здесь лишний. С таким же успехом могли бы и Холанда выдвинуть, два гола забил.
adekvat
adekvat
сегодня в 08:28
Алгоиитм выбора игроков понятен, результативные действия.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 08:25
Винисиус Жуниор заслуживает больше всего, вероятно.
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