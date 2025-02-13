УЕФА объявил претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал кандидатов на получение награды лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сделал результативную передачу на победный гол в матче с «Манчестер Сити» (3:2).
Нападающий «Бенфики» Эвангелос Павлидис забил победный гол в игре с «Монако» (1:0).
Форвард дортмундской «Боруссии» Сехру Гирасси забил победный гол и сделал результативную передачу в матче со «Спортингом» (3:0).
Полузащитник «Фейеноорда» Игор Пайшао забил победный гол в игре с «Миланом» (1:0).
Уместно было бы назвать это мероприятие примерно так:
"Игрок недели в действиях по взятию ворот" или что то в этом роде...
Зачем вызывать раздражение тех игроков которые отпахали не меньше, а может и больше в воротах, защите...
Уместно было бы назвать это мероприятие примерно так:
"Игрок недели в действиях по взятию ворот" или что то в этом роде...
Зачем вызывать раздражение тех игроков которые отпахали не меньше, а может и больше в воротах, защите...
в победе, в голевой ситуации,в чутье, в нужный момент,в нужном месте- это конечно Вини + Джуд ......!!!
в победе, в голевой ситуации,в чутье, в нужный момент,в нужном месте- это конечно Вини + Джуд ......!!!
только потому что за этот Клуб болеешь?! Ну Я бы тогда предпочёл
Джека,первый голевой и вообще то время,которое провёл на поле
вносил весомые коррективы в игру Ман Сити! Хала Мадрид и хорошего дня!!!
только потому что за этот Клуб болеешь?! Ну Я бы тогда предпочёл
Джека,первый голевой и вообще то время,которое провёл на поле
вносил весомые коррективы в игру Ман Сити! Хала Мадрид и хорошего дня!!!