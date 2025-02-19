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Болельщики «Рединга» предложили финансовую помощь в ближайшем матче

вчера, 23:38
РедингЛоготип футбольный клуб Рединг-:-Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити22.02.2025 в 15:30 Не начался

Болельщики «Рединга» предложили оказать финансовую помощь клубу в предстоящем матче Лиги Один с «Бирмингем Сити».

Об этом сообщило Sell Before We Dai — фанатское объединение, которое выступает за то, чтобы владелец Дай Йонге продал клуб.

Китайский предприниматель и его сестра Дай Сю Ли в 2017 году приобрели 75 % акций «роялс», но с тех пор команда неоднократно сталкивалась с финансовыми проблемами. Заработная плата неоднократно не выплачивалась в полном объёме и вовремя, а несвоевременная уплата налогов приводила к трансферным эмбарго.

Болельщики постоянно протестовали против владельцев на фоне неудачных попыток поглощения и даже стали причиной остановки матча в этом сезоне после того, как ворвались на поле.

Перед домашним матчем с «Бирмингемом» Sell Before We Dai заявили о своей заинтересованности проспонсировать проведение игры. Это произошло после того, как первоначальный спонсор отказался от участия. Протестная группа направила электронное письмо в клуб со своими предложениями, отметив, что готова заплатить 3 тысячи фунтов стерлингов, а ещё 500 фунтов направить на предоставление большего количества билетов молодым, малоимущим болельщикам.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:18
Вот так болельщики... А сыграть самим слабо?
drug01
drug01
сегодня в 00:04
Финансовая помощь будет кстати
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