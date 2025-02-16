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Фанаты «Тоттенхэма» провели акцию протеста против Леви

вчера, 22:59

Протестная акция, организованная группой болельщиков «Change for Tottenham» против председателя «Тоттенхэма» Дэниела Леви, стала крупнейшим проявлением недовольства фанатов за 24 года его руководства.

Перед началом матча болельщики прошли организованным маршем, неся с собой плакаты и транспаранты с критическими лозунгами в адрес Леви.

На баннерах среди прочих были такие послания: «Мы хотим вернуть наш клуб. Леви – вон», «Мы хотим, чтобы Леви ушел», «Мы играем ради славы, Леви играет во имя жадности», «24 года, 16 тренеров, 1 трофей, пришло время для перемен».

Фанаты «Тоттенхэма» провели акцию протеста против Леви

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:31
люди чувствуют : надо что-то делать !
d3pbqqzd75bk
d3pbqqzd75bk
сегодня в 05:25
А тому похоже всё до фени, что кричат фанаты.
shur
shur ответ zswf422vnhbj (раскрыть)
вчера в 23:15
...кто бы билет туда-обратно бедному пенсионеру купил, Я бы слетал
и потом заметку в Соккере напечатал и тут Я проснулся!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:15
Там все кому хотелось вышли побастовать, вон и полотно желто-синее достали, крикливых везде найдется!..
Раз человек 24 года у руля - можт он что-то понимает? Да, кубков как гулька на76а, но приведите другого успешного, тогда будет разговор, а орать все могут
shur
shur
вчера в 23:11
.....вот у пипл стимул есть,от того и победили сегодня !!!
Манчестер - проснись!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:11
А красиво фаны Леви на баннере разукрасили...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:08
Ничего эта акция протеста не даст. Бизнес-модель клуба такова, что прибыль всегда будет, даже если нет продаж билетов. Нужна простая смена владельца... Вроде бы бизнес из Саудовской Аравии выразил желание купить Тоттенхэм. Такой вариант устроит болельщиков?
zswf422vnhbj
zswf422vnhbj
вчера в 23:05
Ждём такого парада от фанатов МЮ
Гость
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