Фанаты «Тоттенхэма» провели акцию протеста против Леви

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вчера, 22:59

Протестная акция, организованная группой болельщиков «Change for Tottenham» против председателя «Тоттенхэма» , стала крупнейшим проявлением недовольства фанатов за 24 года его руководства.

Перед началом матча болельщики прошли организованным маршем, неся с собой плакаты и транспаранты с критическими лозунгами в адрес Леви.

На баннерах среди прочих были такие послания: «Мы хотим вернуть наш клуб. Леви – вон», «Мы хотим, чтобы Леви ушел», «Мы играем ради славы, Леви играет во имя жадности», «24 года, 16 тренеров, 1 трофей, пришло время для перемен».