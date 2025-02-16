Фанаты «Тоттенхэма» провели акцию протеста против Леви

Протестная акция, организованная группой болельщиков «Change for Tottenham» против председателя «Тоттенхэма» Дэниела Леви, стала крупнейшим проявлением недовольства фанатов за 24 года его руководства.
Перед началом матча болельщики прошли организованным маршем, неся с собой плакаты и транспаранты с критическими лозунгами в адрес Леви.
На баннерах среди прочих были такие послания: «Мы хотим вернуть наш клуб. Леви – вон», «Мы хотим, чтобы Леви ушел», «Мы играем ради славы, Леви играет во имя жадности», «24 года, 16 тренеров, 1 трофей, пришло время для перемен».
и потом заметку в Соккере напечатал и тут Я проснулся!!!
и потом заметку в Соккере напечатал и тут Я проснулся!!!
Раз человек 24 года у руля - можт он что-то понимает? Да, кубков как гулька на76а, но приведите другого успешного, тогда будет разговор, а орать все могут
Раз человек 24 года у руля - можт он что-то понимает? Да, кубков как гулька на76а, но приведите другого успешного, тогда будет разговор, а орать все могут
Манчестер - проснись!!!
Манчестер - проснись!!!