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Болельщица МЮ получила подарок от Гарначо за возвращение потерянных собак

вчера, 23:01
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо отблагодарил болельщицу команды за возвращение потерянных собак.

26-летняя Лия Смит ехала на машине со своей дочерью Элизой, когда увидела двух дворняжек, гуляющих возле особняка футболиста. Ей удалось посадить их в свою машину, и она узнала их по фотографиям, которые вингер выложил в социальных сетях.

Затем Лия поехала на тренировочную базу МЮ в Каррингтоне, где ей и её дочери позволили войти внутрь, чтобы посмотреть, как проходит тренировка первой команды. Там женщине сказали, что эти животные действительно живут вместе с игроком, его партнёршей Евой и их годовалым сыном Энцо в Боудоне, графство Манчестер. Лия рассказала The Sun:

Когда они подтвердили, что собаки принадлежат Гарначо, то вежливо спросили, могу ли я отвезти их к нему домой, что я и сделала. Его партнёрша, Ева, уже ждала и была очень благодарна.

На следующий день пара позвонила Лие, чтобы поблагодарить её, и вручила ей билеты в семейную зону игроков на стадионе «Олд Траффорд» на матч АПЛ с «Саутгемптоном» 16 января.

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Все комментарии
Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:23
)))))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:01
Билеты на игру мю& это может быть и не подарок вовсе))
Датак
Датак
вчера в 23:17
Ну очень щедро
Гость
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