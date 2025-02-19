Болельщица МЮ получила подарок от Гарначо за возвращение потерянных собак

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вчера, 23:01

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» отблагодарил болельщицу команды за возвращение потерянных собак.

26-летняя Лия Смит ехала на машине со своей дочерью Элизой, когда увидела двух дворняжек, гуляющих возле особняка футболиста. Ей удалось посадить их в свою машину, и она узнала их по фотографиям, которые вингер выложил в социальных сетях.

Затем Лия поехала на тренировочную базу МЮ в Каррингтоне, где ей и её дочери позволили войти внутрь, чтобы посмотреть, как проходит тренировка первой команды. Там женщине сказали, что эти животные действительно живут вместе с игроком, его партнёршей Евой и их годовалым сыном Энцо в Боудоне, графство Манчестер. Лия рассказала The Sun:

Когда они подтвердили, что собаки принадлежат Гарначо, то вежливо спросили, могу ли я отвезти их к нему домой, что я и сделала. Его партнёрша, Ева, уже ждала и была очень благодарна.