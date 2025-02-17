«Ливерпуль» заморозил цены на билеты на следующий сезон из-за протестов болельщиков.

Клуб провел содержательные обсуждения со своим официальным советом болельщиков по ценам на билеты и благодарен за его важный и значимый вклад в эти обсуждения. Помимо того, что цены на билеты для взрослых останутся прежними, стоимость билетов для детей также будет оставаться на уровне 9 фунтов в течение 10-го сезона подряд. Данное решение о заморозке цен было принято несмотря на существенный рост операционных расходов в дни проведения матчей на стадионе «Энфилд» и продолжающуюся инфляцию, затрагивающую всю футбольную индустрию.