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«Ливерпуль» заморозил цены на билеты на следующий сезон

вчера, 19:44

«Ливерпуль» заморозил цены на билеты на следующий сезон из-за протестов болельщиков.

Клуб провел содержательные обсуждения со своим официальным советом болельщиков по ценам на билеты и благодарен за его важный и значимый вклад в эти обсуждения. Помимо того, что цены на билеты для взрослых останутся прежними, стоимость билетов для детей также будет оставаться на уровне 9 фунтов в течение 10-го сезона подряд. Данное решение о заморозке цен было принято несмотря на существенный рост операционных расходов в дни проведения матчей на стадионе «Энфилд» и продолжающуюся инфляцию, затрагивающую всю футбольную индустрию.

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Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:21
Манкам стоить поучиться у них уважению своих глоров
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:06
Молодцы.... заботятся о своих болельщиках.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:46
Приятная новость для болельщиков Ливера , а команде гарантирована лишняя поддержка.
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