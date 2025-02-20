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«Зенит» предлагал 25 млн евро за полузащитника «Коринтианса»

сегодня, 08:47

«Зенит» предлагал 25 миллионов евро за трансфер полузащитника «Коринтианса» Родриго Гарро.

Бразильский клуб отказался продавать 27-летнего аргентинца.

«Коринтианс» хочет сохранить своих основных игроков.

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Все комментарии
3uxmfua7ea5v
3uxmfua7ea5v
сегодня в 09:20
Роман случился просто так
Роман так странно начался
Он предложил ей четвертак
Она давай артачиться!
В. С. Высоцкий
449gnwguabtn
449gnwguabtn
сегодня в 09:19
Дороже не продадут, для клуба его присутствие важнее.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:10
Одни предложили, других что то не устроило.... ничего нового, все по плану.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:03
Предложили 25, как пять копеек за стакан семечек в советские времена))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:55
У каждого свои проблемы и заморочки. Не продали, значит не продали...
magnum3000
magnum3000
сегодня в 08:55
Предлагал, отказались, забыли. Что махать кулаками после драки.
Гость
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