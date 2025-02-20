«Зенит» предлагал 25 млн евро за полузащитника «Коринтианса»

«Зенит» предлагал 25 миллионов евро за трансфер полузащитника «Коринтианса» Родриго Гарро.
Бразильский клуб отказался продавать 27-летнего аргентинца.
«Коринтианс» хочет сохранить своих основных игроков.
«Зенит» предлагал 25 миллионов евро за трансфер полузащитника «Коринтианса» Родриго Гарро.
Бразильский клуб отказался продавать 27-летнего аргентинца.
«Коринтианс» хочет сохранить своих основных игроков.
Роман так странно начался
Он предложил ей четвертак
Она давай артачиться!
В. С. Высоцкий
Роман так странно начался
Он предложил ей четвертак
Она давай артачиться!
В. С. Высоцкий