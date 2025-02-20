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«Будё-Глимт» победил «Твенте» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

вчера, 23:31
Будё-ГлимтЛоготип футбольный клуб Будё-Глимт5 : 2Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)ТвентеЗакончился в доп. время

«Будё-Глимт» выиграл у «Твенте» в ответном стыковом поединке Лиги Европы (5:2 и 6:4 по сумме встреч).

Автогол Фредрика Соволда вывел гостей вперед на 26-й минуте, Каспер Хог на 56-й реализовал пенальти и сравнял счет. Меес Хилгерс на 90+2-й отметился автоголом и вернул норвежской команде преимущество, Брис Вембангомо закрепил успех команды на 90+4-й, но на 90+6-й забил Сем Стейн и перевел матч в дополнительное время. Сондре Фет отличился на 111-й, а на 114-й отметился Арно Вершурен (автогол).

Ворота команды из Норвегии защищал голкипер Никита Хайкин.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 23:36
Норвежцы проявили прежде всего характер - с победой!
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