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«Ливерпуль» и «Ман Сити» могут платить 115 млн фунтов за игрока «Брайтона»

сегодня, 02:43

Полузащитник «Брайтона» Карлос Нум попал в сферу интересов топ-клубов.

Как сообщается, этим летом подписать камерунца хотят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». «Брайтон» установил цену за своего игрока в размере 115 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что Карлос Нум перешёл в «Брайтон» из «Лилля» летом 2023 года за 27 млн евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:24
Карлос Балеба очень качественный опорник, по манере игры похож на Канте и то, что большие клубы обратили на него внимание лично для меня это ожидаемо. Он еще в Лилле показывал хорошие показатели, а подсуетился быстрее всех Брайтон. 115 млн это конечно перебор, впихнули разок Челси своего Кайседо, теперь думают всех по такой цене продавать?!)) Нужен ли он Сити, тут неуверен, есть Родри, взяли Нико, зачем еще один игрок в эту зону?! Или для подстраховки, вдруг Родри не вернется на свой пик.
Ливерпулю для обоймы нужнее, там Гравенберг один, а Эндо не подходит Слоту, так что тут игрок нужнее!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:25
Кто такой??) Еще и 115млн фунтов))
242u32cdcurs
242u32cdcurs
сегодня в 03:15
Какой-то явно завышенный ценник
Гость
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