«Ливерпуль» и «Ман Сити» могут платить 115 млн фунтов за игрока «Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» Карлос Нум попал в сферу интересов топ-клубов.
Как сообщается, этим летом подписать камерунца хотят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». «Брайтон» установил цену за своего игрока в размере 115 млн фунтов стерлингов.
Напомним, что Карлос Нум перешёл в «Брайтон» из «Лилля» летом 2023 года за 27 млн евро.
Ливерпулю для обоймы нужнее, там Гравенберг один, а Эндо не подходит Слоту, так что тут игрок нужнее!
Ливерпулю для обоймы нужнее, там Гравенберг один, а Эндо не подходит Слоту, так что тут игрок нужнее!