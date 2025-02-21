«Ливерпуль» и «Ман Сити» могут платить 115 млн фунтов за игрока «Брайтона»

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сегодня, 02:43

Полузащитник «Брайтона» попал в сферу интересов топ-клубов.

Как сообщается, этим летом подписать камерунца хотят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». «Брайтон» установил цену за своего игрока в размере 115 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что Карлос Нум перешёл в «Брайтон» из «Лилля» летом 2023 года за 27 млн евро.