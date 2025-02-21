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«Динамо» обыграло «Урал» в товарищеском матче

сегодня, 11:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Динамо» одержало победу над «Уралом» в контрольной игре (3:2).

На 7-й минуте счёт открыл Денис Макаров. Муми Нгамалё на 34-й удвоил преимущество московской команды. Айрат Хабибулин на 44-й сократил отставание клуба из Екатеринбурга в счёте. Егор Смелов на 74-й забил третий мяч «бело-голубых». Ещё одним голом в составе екатеринбуржцев отметился Никита Морозов на 87-й.

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Все комментарии
93vjsakvnudc
93vjsakvnudc
сегодня в 13:25
С победой!
112910415
112910415
сегодня в 12:21
футбол получился живой
баск
баск
сегодня в 12:15
У Динамо, кроме Нгамалё, играл второй состав, первый готовится
к сегодняшнему же товарняку с Краснодаром (кому интересно- 16:00, трансля на окко).

На фоне Урала выглядели уверенно, маневрировали, комбинировали, моментами разрывали. Но и ебуржцам тоже дали поиграть, о чём счёт матча вполне свидетельствует, хотя второй нами пропущенный был курьёзен и смешон-

Даса, мечтающий перезаключить контракт, настолько старался, что на 87', вместо того, чтобы просто вынести, затеял дриблинг в нашей штрафной, поблизости (!) от вратарской. Двоих обыграл, но на третьем споткнулся и привёз)))

В хорошем же смысле отличился Витька Окишор.
Несмотря на то, что он продолжал, хотя уже реже, заниматься не футболом, а футбольным фристайлом, у него хватило времени поиграть нормально и сделать две голевых.

Из не очень весёлого- впервые после операции вышел на поле Майсторович,
но хватило его пока только на полчаса, дальше его заменил Зайдензаль.
Соответственно, вряд ли Милан будет полностью готов к рестарту.

Из нефутбольного- некоторые динамовцы сменили имидж.
Маухуб постригся под ноль и стал смахивать на Саида из "БСП")
А Карраскаль светился на лавке и продемонстрировал свои девчачьи косички, уложенные как у школьницы)))
Посмотрим, как всё это поможет добывать очки..
u724vhwz37nt
u724vhwz37nt
сегодня в 12:04
Урал не уступил вчистую, это уже радует, скоро вернется в РПЛ.
uw57utbj8jfv
uw57utbj8jfv
сегодня в 11:59
Это уже прогресс, ведь в чемпионы метят.
Гость
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