«Динамо» обыграло «Урал» в товарищеском матче

1740128164

сегодня, 11:56

«Динамо» одержало победу над «Уралом» в контрольной игре (3:2).

На 7-й минуте счёт открыл Денис Макаров. Муми Нгамалё на 34-й удвоил преимущество московской команды. Айрат Хабибулин на 44-й сократил отставание клуба из Екатеринбурга в счёте. Егор Смелов на 74-й забил третий мяч «бело-голубых». Ещё одним голом в составе екатеринбуржцев отметился Никита Морозов на 87-й.