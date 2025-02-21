«Динамо» обыграло «Урал» в товарищеском матче

«Динамо» одержало победу над «Уралом» в контрольной игре (3:2).
На 7-й минуте счёт открыл Денис Макаров. Муми Нгамалё на 34-й удвоил преимущество московской команды. Айрат Хабибулин на 44-й сократил отставание клуба из Екатеринбурга в счёте. Егор Смелов на 74-й забил третий мяч «бело-голубых». Ещё одним голом в составе екатеринбуржцев отметился Никита Морозов на 87-й.
к сегодняшнему же товарняку с Краснодаром (кому интересно- 16:00, трансля на окко).
На фоне Урала выглядели уверенно, маневрировали, комбинировали, моментами разрывали. Но и ебуржцам тоже дали поиграть, о чём счёт матча вполне свидетельствует, хотя второй нами пропущенный был курьёзен и смешон-
Даса, мечтающий перезаключить контракт, настолько старался, что на 87', вместо того, чтобы просто вынести, затеял дриблинг в нашей штрафной, поблизости (!) от вратарской. Двоих обыграл, но на третьем споткнулся и привёз)))
В хорошем же смысле отличился Витька Окишор.
Несмотря на то, что он продолжал, хотя уже реже, заниматься не футболом, а футбольным фристайлом, у него хватило времени поиграть нормально и сделать две голевых.
Из не очень весёлого- впервые после операции вышел на поле Майсторович,
но хватило его пока только на полчаса, дальше его заменил Зайдензаль.
Соответственно, вряд ли Милан будет полностью готов к рестарту.
Из нефутбольного- некоторые динамовцы сменили имидж.
Маухуб постригся под ноль и стал смахивать на Саида из "БСП")
А Карраскаль светился на лавке и продемонстрировал свои девчачьи косички, уложенные как у школьницы)))
Посмотрим, как всё это поможет добывать очки..
к сегодняшнему же товарняку с Краснодаром (кому интересно- 16:00, трансля на окко).
На фоне Урала выглядели уверенно, маневрировали, комбинировали, моментами разрывали. Но и ебуржцам тоже дали поиграть, о чём счёт матча вполне свидетельствует, хотя второй нами пропущенный был курьёзен и смешон-
Даса, мечтающий перезаключить контракт, настолько старался, что на 87', вместо того, чтобы просто вынести, затеял дриблинг в нашей штрафной, поблизости (!) от вратарской. Двоих обыграл, но на третьем споткнулся и привёз)))
В хорошем же смысле отличился Витька Окишор.
Несмотря на то, что он продолжал, хотя уже реже, заниматься не футболом, а футбольным фристайлом, у него хватило времени поиграть нормально и сделать две голевых.
Из не очень весёлого- впервые после операции вышел на поле Майсторович,
но хватило его пока только на полчаса, дальше его заменил Зайдензаль.
Соответственно, вряд ли Милан будет полностью готов к рестарту.
Из нефутбольного- некоторые динамовцы сменили имидж.
Маухуб постригся под ноль и стал смахивать на Саида из "БСП")
А Карраскаль светился на лавке и продемонстрировал свои девчачьи косички, уложенные как у школьницы)))
Посмотрим, как всё это поможет добывать очки..