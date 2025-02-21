«Виктория» Пльзень вышла в 1/8 финала Лиги Европы

«Виктория» Пльзень крупно обыграла «Ференцварош» в ответном стыковом матче Лиги Европы (3:0 и 3:1 общий счет).
Рафиу Дуросинми открыл счет на 27-й минуте, Павел Шульц удвоил преимущество команды на 35-й, на 39-й Дуросинми оформил дубль.
|Виктория3 : 0Ференцварош
|Матч завершен
«Виктория» Пльзень крупно обыграла «Ференцварош» в ответном стыковом матче Лиги Европы (3:0 и 3:1 общий счет).
Рафиу Дуросинми открыл счет на 27-й минуте, Павел Шульц удвоил преимущество команды на 35-й, на 39-й Дуросинми оформил дубль.