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«Виктория» Пльзень вышла в 1/8 финала Лиги Европы

сегодня, 00:58
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)3 : 0Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

«Виктория» Пльзень крупно обыграла «Ференцварош» в ответном стыковом матче Лиги Европы (3:0 и 3:1 общий счет).

Рафиу Дуросинми открыл счет на 27-й минуте, Павел Шульц удвоил преимущество команды на 35-й, на 39-й Дуросинми оформил дубль.

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