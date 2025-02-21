«Аякс» проиграл «Юнион Сент-Жиллуаз», но вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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сегодня, 01:05

«Аякс» уступил клубу «Юнион Сент-Жиллуаз» в ответном стыковом матче Лиги Европы, но вышел в 1/8 финала турнира (1:2 и общий счет 3:2).

Кевин Мак Аллистер вывел гостей вперед на 16-й минуте, на 25-й у амстердамцев красную карточку получил Дэви Классен. Промисе Давид на 28-й реализовал пенальти и и удвоил преимущество команды. Кеннет Тэйлор на 93-й забил «с точки» и отыграл один мяч.