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Совладелец «Интер Майами»: «Мы строим свой „Галактикос“»

сегодня, 13:11

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм в новом документальном сериале Apple TV+ «Onside: Major League Soccer» рассказал о планах клуба.

Знаете, моей мечтой всегда было привезти в Майами лучших игроков. Дело не только в том, чтобы привезти лучшего игрока на свете (Месси). Мы привлекли в команду четырёх суперзвёзд. Мы хотели создать один из самых больших клубов в мире — и я думаю, что это хорошо для спорта, клуба, лиги. Это сложная лига. И в этой лиге трудно выиграть чемпионат, но мы, как владельцы «Майами», хотим побеждать — всё просто.

Да, у нас сейчас отличные игроки — Лео, Серхио, Жорди и Луис. Но мы всегда должны смотреть вперёд. Мы также должны вести разговоры вроде: «Хорошо, куда нам двигаться дальше? Что мы будем делать дальше? Кого мы пригласим?» И я думаю, что это лига, которой действительно нужны звёзды.

Такое видение разделяет ещё один владелец клуба Хорхе Мас:

На первой встрече с Дэвидом мы сошлись во мнении, что не хотим быть просто ещё одним клубом МЛС. Для нас обоих важнее то, что это будет глобальная команда.

Мы строим свой «Галактикос». Мы всегда хотим, чтобы игроки привлекали мировое внимание. Мне бы хотелось думать, что если сможем воспользоваться моментом, то добьёмся успеха, и люди всегда будут смотреть на это и говорить: «Эй, ребята из „Интер Майами“ изменили МЛС, сделав её одной из лучших лиг в мире». Но чтобы добиться этого, нужно побеждать.

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Все комментарии
4x6sntvy54jb
4x6sntvy54jb
сегодня в 13:59
Хаха, ну удачи)
Capral
Capral
сегодня в 13:37, ред.
Трудно выиграть чемпионат МЛС?! Да брось, чувак! В декабре прошлого года, даже такое недоразумение как шварц, со смешным составом мог вполне выиграть этот пляжный футбол. И какой суперклуб собирается строить Бекхэм, если звездный костяк команды, в сумме- составляет больше СТА лет!!! Уйдет Месси, и всё- интерес к команде упадет, и значительно. Ведь не тайна, что народ ходит исключительно на Месси!!! Никакие Суаресы и прочие, Месси, никогда не заменят!!! Ну а рекламу, как и любой предприниматель, Бекхэм делать умеет...)))
112910415
112910415
сегодня в 13:35
бизнес-проект, маркетинг, деньги - всё по-серьёзному !
d1metras
d1metras
сегодня в 13:28
Эхх за денежками побежал..
5scfryj858wb
5scfryj858wb
сегодня в 13:22
ЕСть все шансы, особенно если с деньгами проблем нет.
Гость
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