Совладелец «Интер Майами»: «Мы строим свой „Галактикос“»

Совладелец «Интер Майами» в новом документальном сериале Apple TV+ «Onside: Major League Soccer» рассказал о планах клуба.

Знаете, моей мечтой всегда было привезти в Майами лучших игроков. Дело не только в том, чтобы привезти лучшего игрока на свете (Месси). Мы привлекли в команду четырёх суперзвёзд. Мы хотели создать один из самых больших клубов в мире — и я думаю, что это хорошо для спорта, клуба, лиги. Это сложная лига. И в этой лиге трудно выиграть чемпионат, но мы, как владельцы «Майами», хотим побеждать — всё просто.

Да, у нас сейчас отличные игроки — Лео, Серхио, Жорди и Луис. Но мы всегда должны смотреть вперёд. Мы также должны вести разговоры вроде: «Хорошо, куда нам двигаться дальше? Что мы будем делать дальше? Кого мы пригласим?» И я думаю, что это лига, которой действительно нужны звёзды.