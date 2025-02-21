Совладелец «Интер Майами»: «Мы строим свой „Галактикос“»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм в новом документальном сериале Apple TV+ «Onside: Major League Soccer» рассказал о планах клуба.
Знаете, моей мечтой всегда было привезти в Майами лучших игроков. Дело не только в том, чтобы привезти лучшего игрока на свете (Месси). Мы привлекли в команду четырёх суперзвёзд. Мы хотели создать один из самых больших клубов в мире — и я думаю, что это хорошо для спорта, клуба, лиги. Это сложная лига. И в этой лиге трудно выиграть чемпионат, но мы, как владельцы «Майами», хотим побеждать — всё просто.
Да, у нас сейчас отличные игроки — Лео, Серхио, Жорди и Луис. Но мы всегда должны смотреть вперёд. Мы также должны вести разговоры вроде: «Хорошо, куда нам двигаться дальше? Что мы будем делать дальше? Кого мы пригласим?» И я думаю, что это лига, которой действительно нужны звёзды.
Такое видение разделяет ещё один владелец клуба Хорхе Мас:
На первой встрече с Дэвидом мы сошлись во мнении, что не хотим быть просто ещё одним клубом МЛС. Для нас обоих важнее то, что это будет глобальная команда.
Мы строим свой «Галактикос». Мы всегда хотим, чтобы игроки привлекали мировое внимание. Мне бы хотелось думать, что если сможем воспользоваться моментом, то добьёмся успеха, и люди всегда будут смотреть на это и говорить: «Эй, ребята из „Интер Майами“ изменили МЛС, сделав её одной из лучших лиг в мире». Но чтобы добиться этого, нужно побеждать.