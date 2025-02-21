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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Мареска: «Наша цель — финишировать в первой четвёрке Премьер-Лиги»

сегодня, 17:36

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о турнирных перспективах команды в нынешнем сезоне. «Синие» идут на 6-м месте в АПЛ.

Если не ошибаюсь, мы почти весь сезон провели в топ-4, и за 13 матчей до конца наша цель, разумеется, вернуться и финишировать в первой четвёрке. Мы приложим все усилия, чтобы достичь этого. Ситуация с травмами является одной из основных причин того, что мы проходим через непростой период. Из строя выбыли 5-6 значимых исполнителей.

Я нахожусь здесь для того, чтобы выигрывать матчи и привести клуб к борьбе за трофеи. Это было моим намерением с самого первого дня.

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Все комментарии
cb7pxbgmdy67
cb7pxbgmdy67
сегодня в 21:05
Цель какая-то не реальная ,там более достойные клубы есть
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:53
Переобулся уже? Ведь он говорил, неоднократно притом, что нет задач на сезон.
А так из Англии, с большой долей вероятности, в следующем сезоне будет 5 команд в ЛЧ.
Только я не совсем понимаю, что с такой игрой и с таким трусливым тренером демотиватором делать в ЛЧ.
112910415
112910415
сегодня в 18:44
законам физики это не противоречит,но ...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:01
В топ-4 хотят попасть много команд и многие имеют шансы на это не меньше, чем Челси. Было время синие совсем немного отставали от Ливерпуля. Именно тогда Мареска, зачем-то, заговорил о неготовности Челси бороться за титул АПЛ. После этого пошли неудачи - выходит сглазил тренер свою команду.
a9twefbagfz6
a9twefbagfz6
сегодня в 17:51
Задачи практически нереальная, но все равно удачи!
vx64bv85q5r9
vx64bv85q5r9
сегодня в 17:50
В этом году вряд ли выйдет
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