Мареска: «Наша цель — финишировать в первой четвёрке Премьер-Лиги»

Главный тренер «Челси» высказался о турнирных перспективах команды в нынешнем сезоне. «Синие» идут на 6-м месте в АПЛ .

Если не ошибаюсь, мы почти весь сезон провели в топ-4, и за 13 матчей до конца наша цель, разумеется, вернуться и финишировать в первой четвёрке. Мы приложим все усилия, чтобы достичь этого. Ситуация с травмами является одной из основных причин того, что мы проходим через непростой период. Из строя выбыли 5-6 значимых исполнителей.

Я нахожусь здесь для того, чтобы выигрывать матчи и привести клуб к борьбе за трофеи. Это было моим намерением с самого первого дня.