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«Марсель» потерпел крупное поражение от «Осера»

сегодня, 01:04
ОсерЛоготип футбольный клуб Осер3 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

«Осер» разгромил «Марсель» в матче 23-го тура Лиги 1 (3:0).

На 35-й минуте полузащитник «Осера» Гаэтан Перрен вывел свою команду вперед. На 63-й минуте защитник «Марселя» Дерек Корнелиус был удален за две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве. На 77-й минуте защитник Жубал удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 90+1 Жубал оформил дубль и установил окончательный счет.

После этой игры «Осер» идет на 10-м месте (28 очков), «Марсель» находится на 2-й строчке (46 баллов).

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 08:45
Жаль, конечно! Хотелось бы конкуренции для Парижа, но всё опять не срослось...
112910415
112910415
сегодня в 08:39
чудеса в решете
volga.kot
volga.kot
сегодня в 08:31
Огромное спасибо за приз!!!! Играем и выигрываем!!!!!
4avma35tvrxm
4avma35tvrxm
сегодня в 08:14
Марсель неожиданно опять провалил игру
shlomo
shlomo
сегодня в 08:04
Всем Добра! ... и такИ с праздником, однако!
Вещий
Вещий
сегодня в 07:57
Ай да Осер... ай да молодец!!!!
swrsg5d9ncu6
swrsg5d9ncu6
сегодня в 07:56
Такого никто не ожидал. Тем более с таким счётом.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:53
Очень неожиданный результат
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:02
Марсельцы решили морально поддержать ПСЖ - "Пускай парижане расслабятся и вообще не переживают за судьбу 1 места в Лиге1"...)))
ABir
ABir
сегодня в 05:56
Поражение конечно обидное, но даже оно не поколебало твердого второго места Марселя.
zzk36cdtwypv
zzk36cdtwypv
сегодня в 02:21
Опять Марсель крупно проиграл, а когда уже Осер начнёт крупно побеждать?
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