«Марсель» потерпел крупное поражение от «Осера»

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сегодня, 01:04

«Осер» разгромил «Марсель» в матче 23-го тура Лиги 1 (3:0).

На 35-й минуте полузащитник «Осера» Гаэтан Перрен вывел свою команду вперед. На 63-й минуте защитник «Марселя» Дерек Корнелиус был удален за две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве. На 77-й минуте защитник Жубал удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 90+1 Жубал оформил дубль и установил окончательный счет.

После этой игры «Осер» идет на 10-м месте (28 очков), «Марсель» находится на 2-й строчке (46 баллов).