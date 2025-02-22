«Астон Вилла» вырвала победу у «Челси» в матче АПЛ

«Астон Вилла» выиграла у «Челси» в матче 26-го тура АПЛ (2:1).
На 9-й минуте лондонцы открыли счёт усилиями Энцо Фернандеса. На 57-й клуб из Бирмингема отыгрался, счёт сравнял Марко Асенсио, а на 89-й оформил дубль.
После этой игры «Астон Вилла» идет на 7-м месте (42 очка), «Челси» находится на 6-й строчке (43 балла).
Асенсио сегодня дубль за Виллу, а Коло Муани забивает шедевры за Ювентус.
И оба не нужны Энрике в ПСЖ. Делайте выводы кто коуч в Париже и что у него в башке...
Асенсио сегодня дубль за Виллу, а Коло Муани забивает шедевры за Ювентус.
И оба не нужны Энрике в ПСЖ. Делайте выводы кто коуч в Париже и что у него в башке...
количество забитых мячей! За непредсказуемость! Вот тебе бабушка
и Юрьев день воскликнул Рэшфорд отдал мяч под ногу Асенсио и
ву аля 2:1 - победа Астон Виллы!!!
количество забитых мячей! За непредсказуемость! Вот тебе бабушка
и Юрьев день воскликнул Рэшфорд отдал мяч под ногу Асенсио и
ву аля 2:1 - победа Астон Виллы!!!
PS Реш правильно сделал что перешел из больной команды в здоровую при Эмери станет снова приличным игроком, это вам не физрук Аморим который в него не поверил.......
PS Реш правильно сделал что перешел из больной команды в здоровую при Эмери станет снова приличным игроком, это вам не физрук Аморим который в него не поверил.......