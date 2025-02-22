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«Астон Вилла» вырвала победу у «Челси» в матче АПЛ

вчера, 22:32
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Астон Вилла» выиграла у «Челси» в матче 26-го тура АПЛ (2:1).

На 9-й минуте лондонцы открыли счёт усилиями Энцо Фернандеса. На 57-й клуб из Бирмингема отыгрался, счёт сравнял Марко Асенсио, а на 89-й оформил дубль.

После этой игры «Астон Вилла» идет на 7-м месте (42 очка), «Челси» находится на 6-й строчке (43 балла).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:06
Мареска обещал иное !
DXTK
DXTK
сегодня в 00:11
Многие говорили что зря Эмери взял асенсио и решфорда а ребята уже начинают приносить пользу.....

PS Реш правильно сделал что перешел из больной команды в здоровую при Эмери станет снова приличным игроком, это вам не физрук Аморим который в него не поверил.......
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:01
что с Палмером? ))
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 23:26
Остаётся только поздравить!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:55
Мареска своими разговорами сглазил Челси... Сомневаюсь, что Синим теперь удастся попасть в топ-4 АПЛ. Скорее всего команда пролетает мимо Лиги чемпионов в следующем сезоне. Вот и не верь, после этого, в приметы.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:45
молодцы львы, с волевой победой!
95 shirvani 95
95 shirvani 95
вчера в 22:44
Два новичка сделали результат. Марко Асенсио принёс победу своей новой команде.
azkan
azkan
вчера в 22:40
Да заколебал этот молодняк! Игра полная за... ца!
Лять не кому им по голове надавать и заставить играть!
А воротчики как будто соревнуются кто больше пропустит своими ошибками!
Пипец!
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:40
...ремарочку плиз! И делайте выводы кто коуч в МЮ и что у него в башке по поводу Рэшфорда...!!! Вот теперь хорошо!
SHEARER
SHEARER
вчера в 22:40
Сегодня много сюрприз в чемпионате Англии!
shur
shur
вчера в 22:37, ред.
... за что мы все любим АПЛ, за накал игры все 90-сто минут, за
количество забитых мячей! За непредсказуемость! Вот тебе бабушка
и Юрьев день воскликнул Рэшфорд отдал мяч под ногу Асенсио и
ву аля 2:1 - победа Астон Виллы!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:34, ред.
ШикардоСС!!
Асенсио сегодня дубль за Виллу, а Коло Муани забивает шедевры за Ювентус.
И оба не нужны Энрике в ПСЖ. Делайте выводы кто коуч в Париже и что у него в башке...
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 22:34
Отлично. Такая нужная и такая важная победа!
Макондо
Макондо
вчера в 22:33
    Гость
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