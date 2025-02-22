«Астон Вилла» вырвала победу у «Челси» в матче АПЛ

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вчера, 22:32

«Астон Вилла» выиграла у «Челси» в матче 26-го тура АПЛ (2:1).

На 9-й минуте лондонцы открыли счёт усилиями Энцо Фернандеса. На 57-й клуб из Бирмингема отыгрался, счёт сравнял Марко Асенсио, а на 89-й оформил дубль.

После этой игры «Астон Вилла» идет на 7-м месте (42 очка), «Челси» находится на 6-й строчке (43 балла).