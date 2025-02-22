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Дубль Бергвейна помог «Аль-Иттихаду» разгромить «Аль-Хиляль»

вчера, 23:24
Аль-ИттихадЛоготип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)4 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-ХиляльМатч завершен

«Аль-Иттихад» выиграл у «Аль-Хиляля» в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии (4:1).

Счет в матче на 23-й минуте открыл нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо. На 29-й минуте защитник «Аль-Иттихада» Хассан Кадеш восстановил равенство в счете. На последней минуте первого тайма Стивен Бергвейн вывел «Аль-Иттихад» вперед, а на 51-й оформил дубль. На 86-й минуте Карим Бензема довел счет до разгромного.

После этой игры «Аль-Иттихад» идет на первом месте (55 очков), «Аль-Хиляль» находится на 2-й строчке (48 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
4bqssz7vkcyd
4bqssz7vkcyd
сегодня в 06:13
Похоже нарисовался новый чемпион
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:11
Думаю клуб Карима выиграет чемп
adekvat
adekvat
вчера в 23:32
Аль наср с Роналдо третий?
Гость
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