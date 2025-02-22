Дубль Бергвейна помог «Аль-Иттихаду» разгромить «Аль-Хиляль»

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вчера, 23:24

«Аль-Иттихад» выиграл у «Аль-Хиляля» в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии (4:1).

Счет в матче на 23-й минуте открыл нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо. На 29-й минуте защитник «Аль-Иттихада» Хассан Кадеш восстановил равенство в счете. На последней минуте первого тайма Стивен Бергвейн вывел «Аль-Иттихад» вперед, а на 51-й оформил дубль. На 86-й минуте Карим Бензема довел счет до разгромного.

После этой игры «Аль-Иттихад» идет на первом месте (55 очков), «Аль-Хиляль» находится на 2-й строчке (48 баллов).