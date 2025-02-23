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«Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» и вернулась на первое место в Ла Лиге

сегодня, 01:00
Лас-ПальмасЛоготип футбольный клуб Лас-Пальмас0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Лас-Пальмас» уступил «Барселоне» в матче 25-го тура Ла Лиги (0:2).

На 62-й минуте полузащитник каталонцев Дани Ольмо открыл счёт в матче. Ферран Торрес на 90+6-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Лас-Пальмас» идет на 17-м месте (23 очка), «Барселона» находится на первой строчке (54 балла).

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Все комментарии
5stvwpav52wz
5stvwpav52wz
сегодня в 08:21
Пока мадридцы ноют, каталонцы побеждают.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:14
Судя по всему, нас ожидает "огненая " концовка в Примере...
shlomo
shlomo
сегодня в 07:56
60 минут холостого хода у Барсы получилось....Лас-Пальмас молодцы.
112910415
112910415
сегодня в 04:57
ну тяжело, тяжело ...
ABir
ABir
сегодня в 02:59
Реалу ничего не остается, как побеждать Жирону
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:25
Увлекательная концовка чемпионата нас ожидает...
КОКОСИК52
КОКОСИК52
сегодня в 01:40
После 1:0 играли так,будто счёт 5:0,за что чуть не поплатились. С такой игрой очень сложно будет с Атлетико,Реал Сосьедадом и Бенфикой..
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 01:28
В 1-м тайме забросов было много, а на счет Химок я пошутил.)) Но так или иначе, уровень первой тройки, конечно несопостовим с середняками- разные планеты.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:18
Ну это вы, конечно, загнули. Лас-Пальмас уровня Химок.
В Испании больше выделяется троица, остальные всё равно не ниже уровнем, чем команды в других топ чемпионатах. Нельзя быть топ клубом играя в слабой лиге.
Тогда не было бы Барселоны, Реала и Атлетико.

Да и играли Каталонцы низко, технично с редкими навесами. Вот и крайний навес в конце оказался результативным.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:15, ред.
еще одна сложная игра с медленной развязкой, но реванш есть. это главное.
следующий ты, Реал Сосъедад.
п.с.
отдельно спасибо болельщикам мадридского Реала.
оставались смотреть матч до последней секунды в надежде, что Лас Пальмас сравняет. сегодня не ваш день, простите!
но поверьте, надежда душит.
будьте здоровы.
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 01:12
Чистая победа! Тяжёлая была игра, соперник очень цепкий, не уступчивый, не зря они выиграли первую игру.
Сегодня отпахали все, особо выделять не буду никого, но молодёжь и должна много бегать - Ямаль, Педри Касадо отыграли отлично! Ямаль очередная голевая, Ольмо классно исполнил.

К судьям вопросов нет. Не знаю почему так долго смотрели очевидный офсайд + там была рука у игрока Лас-Пальмас, т.е. два эпизода перед ударом.
Capral
Capral
сегодня в 01:11
Ожидаемо. Когда группа атаки команды постоянно оказывается в офсайде- значит организация игры сильно хромает. Половина команд Примеры ниже среднего уровня, а Л/П- точно не сильнее подмосковных Химок. Не скажу, что победа вымучинная, но кроме навесов и забросов в исполнении Барсы- ничего не заметил, много предсказуемых ходов... И снова, голы- чисто на индивидуальном мастерстве. Пенальти в ворота Барсы? Ну не знаю, однозначно сказать сложно. Если судить по голове нападающего Л/П, которая залезла в офсайд, то пожалуй офсайд. В целом, довольно скучный матч. Л/П очень примитивный соперник- не принять, не отдать. Собственно, сообразно месту в таблице...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:06
Барсу с победой!)
В первом матче, Пальмас всех удивил тогда, сегодня же без сюрпризов. Двигаемся дальше
Удачи каталонцам в остальной части сезона✊🏻✊🏻
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:04, ред.
Дожали всё таки...Педри мне понравился больше всех.
Яма тоже молодец, голевую на Ольмо хорошо отдал.
Лёва сёдня потерялся окончательно, как и Рафинья.
В общем игра тяжело далась. Результат по сути принесла линия полузащиты.
Гость
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