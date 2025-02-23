«Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» и вернулась на первое место в Ла Лиге

«Лас-Пальмас» уступил «Барселоне» в матче 25-го тура Ла Лиги (0:2).
На 62-й минуте полузащитник каталонцев Дани Ольмо открыл счёт в матче. Ферран Торрес на 90+6-й минуте удвоил преимущество команды.
После этой игры «Лас-Пальмас» идет на 17-м месте (23 очка), «Барселона» находится на первой строчке (54 балла).
Яма тоже молодец, голевую на Ольмо хорошо отдал.
Лёва сёдня потерялся окончательно, как и Рафинья.
В общем игра тяжело далась. Результат по сути принесла линия полузащиты.
Яма тоже молодец, голевую на Ольмо хорошо отдал.
Лёва сёдня потерялся окончательно, как и Рафинья.
В общем игра тяжело далась. Результат по сути принесла линия полузащиты.
Сегодня отпахали все, особо выделять не буду никого, но молодёжь и должна много бегать - Ямаль, Педри Касадо отыграли отлично! Ямаль очередная голевая, Ольмо классно исполнил.
К судьям вопросов нет. Не знаю почему так долго смотрели очевидный офсайд + там была рука у игрока Лас-Пальмас, т.е. два эпизода перед ударом.
Сегодня отпахали все, особо выделять не буду никого, но молодёжь и должна много бегать - Ямаль, Педри Касадо отыграли отлично! Ямаль очередная голевая, Ольмо классно исполнил.
К судьям вопросов нет. Не знаю почему так долго смотрели очевидный офсайд + там была рука у игрока Лас-Пальмас, т.е. два эпизода перед ударом.