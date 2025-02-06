Марсело завершил карьеру

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии объявил о завершении карьеры. В соцсетях футболист опубликовал сообщение по теме.

Когда мне было 18 лет, в мою дверь постучался «Реал», и я прибыл туда. Сейчас я с гордостью могу заявить, что я настоящий мадридиста. Здесь мы с женой создали семью. 16 сезонов, 25 трофеев, 5 побед в Лиге чемпионов, одна из них в качестве капитана... И множество незабываемых вечеров на «Бернабеу». Вот это приключение!

Мой путь футболиста на этом завершен, но я по-прежнему могу помогать футболу.

Спасибо за все!