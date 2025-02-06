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Марсело завершил карьеру

вчера, 15:43

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Марсело объявил о завершении карьеры. В соцсетях футболист опубликовал сообщение по теме.

Когда мне было 18 лет, в мою дверь постучался «Реал», и я прибыл туда. Сейчас я с гордостью могу заявить, что я настоящий мадридиста. Здесь мы с женой создали семью. 16 сезонов, 25 трофеев, 5 побед в Лиге чемпионов, одна из них в качестве капитана... И множество незабываемых вечеров на «Бернабеу». Вот это приключение!

Мой путь футболиста на этом завершен, но я по-прежнему могу помогать футболу.

Спасибо за все!

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 23:35
А почему он плакал?
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 22:16
Время летит! Мне даже грустно стало!
протон
протон
вчера в 21:53
Жаль, не увидим мы больше на поле эту великолепную шевелюру...
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:51
Прием мяча у Марсело, это был отдельным видом искусства на поле, ну а обработка и культура паса это было нечто феномельное. Жаль что уходят такие легенды. Марс был лучшим на своей позиции
shur
shur ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 20:01
...8-ого будем хныкать, 11 -ого рыдать !!! Так и хочется выйти в лес и на всю Ивановскую, пардон и на всю Столицу заорать :" Дай то Бог силушки Реалу...!!!"...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:54
Для меня лично самый сильный,самый опасный игрок Реала был Марсело,ему обязаны были дать ЗМ но редко дают защитникам,это не только не справедливо,это преступление. Марадона плакал когда родился Марсело.Печально когда уходит такой супер гиган,даже плакать хочется.
69Haya96
69Haya96
вчера в 19:45
Мало кто обладал или обладает техническими навыками Марсело.
magnum3000
magnum3000
вчера в 19:38
Ещё один кудесник мяча закончил с футболом. Как жаль, что век футболиста скоротечен.
амурец
амурец
вчера в 18:12
Великолепный игрок
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:17
Роналду и Марсело лучший дуэт. Вини не хватает такого защитника рядом
sv_1969
sv_1969 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:16
Я не фанат Реала и поэтому как говорится нейтрален! По мне так Роберто повыше стоит! Но это опять же мое мнение! А так оба хороши конечно!
shur
shur ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 17:16, ред.
...низкий поклон и спасибо за волшебную игру...!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:10
Спасибо Марсело за всё, что ты сделал для нашего любимого клуба Реал Мадрид. Очень много незабываемых моментов пережили вместе. Твои навесы, проходы, финты и суперприем мяча очень помогали Реалу. Лучший левый латераль в истории футбола, после Роберто Карлоса. Теперь ждём в администрации Реала. Может быть, Марсело станет послом Реала, как и некоторые другие легенды клуба.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:06
Действительно отличный игрок был! Многие пытались понять, кто был лучше, Роберто Карлос или Марсело. Не буду голосовать за кого-то из них, могу лишь сказать одно, что эти двое на долгие годы, десятилетия, закрыли левую бровку такого клуба как Реал, от своей штрафной до чужой штрафной. Культура паса - феноменальная. Куча ассистов, куча голов. Они подняли планку левого защитника до небес. Поэтому нынче без слез на Менди не взглянешь.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:47
Истинный мадридиста.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:33
Можно только сказать слова благодарности за его игру...
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 16:19
Отличный и техничный был защитник
матос
матос
вчера в 16:00
Отличная была карьера футболиста у Марсело , успехов в дальнейшей жизни.
ybjn4c684e9q
ybjn4c684e9q
вчера в 16:00
Хорошо попрощался, достойно провёл свою карьеру
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ матос (раскрыть)
вчера в 16:00
В списке матчей конкурса есть матч 10 февраля, 24 тура, между этими командами, а прерванного матча в разделе Матчи не видно, и у Де Хеа, например, если он есть в команде игрока Фэнтези, следующим виден матч 10 февраля, так что очков поступить за игроков Фиорентины и Интера за сегодняшний матч не должно.
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