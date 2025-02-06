10 величайших левых защитников нового столетия. Позиция осиротела после выхода легенд на пенсию

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вчера, 19:10

Сегодня завязал с футболом Марсело.

Левый защитник – особое амплуа в футболе. Левши в меньшинстве, а чаще всего именно они играют слева. Хотя есть несколько выдающихся исключений. В том числе человек, которого обычно называют величайшим левым защитником в истории, Паоло Мальдини. Также итальянец наигрался в центре обороны. Одна из особенностей левых защитников. Достаточно интеллектуальные футболисты, чтобы менять роли. Некоторые чередовали фланги, как правша Лам. Другие активно атаковали, как Роберто Карлос с ногами-базуками. А сегодня на футбольную пенсию вышел наследник легенды «Реала», тоже особенный для «сливочных» игрок Марсело Виейра да Силва Жуниор. Один из самых ярких левых латералей текущего столетия. Вспомним и других, а вот места расставляйте, как душе угодно. Здесь просто 10 выдающихся мастеров.

Марсело

У Марсело пять побед в Лиге чемпионов. В «Реале» давали игровое время португальцу Коэнтрау, речь о близком друге Роналду. Марсело тоже стал близким товарищем для Криштиану. Вчера Роналду отпраздновал 40-летие, а сегодня Марсело понабивал мяч с сыновьями и объявил об уходе. В мае ему исполнится 37 лет. После «Реала» Марсело занесло в Грецию, но за «Олимпиакос» почти не играл. Зато вернулся в родной клуб «Флуминенсе» и помог команде выиграть Кубок Либертадорес. Мастер сложных передач и легендарного приема мяча.

Филипп Лам

Лам был правым и левым защитником. Если считать матчи, то на двух позициях провел примерно одинаковое время. Поскольку Филипп чрезвычайно умный игрок, то Гвардиола перевел его в опорную зону. Теперь такой фокус проворачивали со многими крайними защитниками. Левши бывают полезными в атаке. Лам умел всё. Мог забить дальним ударом. Отличался от парочки коллег в десятке – не будем показывать пальцем, по мастерству работы без мяча. Филипп был футболистом высокой культуры. Чемпион мира, но в качестве правого бека.

Жорди Альба

К сожалению, в десятке только три человека играют в футбол. Позиция осиротела без множества легенд. Жорди живет в США . Играет за «Интер Майами» с друзьями по «Барселоне». Выдает мастерские передачи, хотя может оставить пустое место за спиной. Хотя яркость Дани Алвеса на правом фланге, где также играл молодой Месси, всегда уводила Альбу в тень, речь о невероятном игроке и чемпионе Европы. Жорди отпустили из школы «Барселоны», а путь в большой футбол открыла «Валенсия».

Давид Алаба

Второй действующий футболист в десятке. Алаба играл слева и в центре обороны. А в сборной Австрии набегался в центре полузащиты. Но несправедливо игнорировать его невероятную игру в юном возрасте. Сначала австриец был перепуганным, допускал ошибки в обороне. А потом набрал такой ход, что оказался среди лучших левых защитников поколения. Жаль, что травмы повлияли на возможности. Сейчас «Реал» ищет левого бека, поскольку Давид не сможет помочь Винисиусу. Надеемся, не завершит карьеру в 32 года, а наберет форму.

Эндрю Робертсон

Шотландец заслужил место в списке, ведь у него нет таких природных данных, как у других. Зато Робертсон пахал и учился, чтобы попасть в «Ливерпуль». На левом краю «красных» развернулся. Эндрю не самый тонкий футболист, у тренера Слота даже были разногласия с шотландцем. Зато Эндрю выдержал темп Александер-Арнольда в качестве диспетчера. Робертсон среди самых успешных защитников АПЛ по голевым передачам. Трент летом уедет в «Реал», а у Эндрю есть несколько месяцев, чтобы убедить Слота. Робертсон ещё может набрать форму.

Биксант Лизаразю

Единственный в списке одновременно чемпион мира и Европы. Справа у Франции был Тюрам, который также работал в центре обороны, а слева бегал Лизаразю. Прирожденный спортсмен. Не уверены, что рост Лизаразю именно 169 сантиметров, может быть ещё ниже. Зато занимался добрым десятком разных видов спорта. Ныряет, заслужил пояса в единоборствах. Биксант среди великих басков из сборной Франции. Лизаразю выигрывал Лигу чемпионов с «Баварией». После него в сборную пришел Эвра, но Лизаразю оставил след в истории.

Эшли Коул

Коул был скандальным, так как сменил «Арсенал» на «Челси» во времена, когда фанаты футбола устраивали протесты «денежным мешкам». Эшли сделал верный выбор для карьеры. С «Челси» Абрамовича победил в Лигах чемпионов и Европы. В «Арсенале» такие трофеи не светили. Хотя Коул застал золотые времена эпохи Венгера, был частью состава, прошедшего сезон АПЛ без поражений. Коул был надежным в защите. В атаке поставлял снаряды, высокой результативностью Эшли не отличался. Зато англичанин четко выбирал позицию и отбирал мяч.

Патрис Эвра

Теперь Эвра знают как весельчака с почти 14 миллионами подписчиков в социальных сетях. Танцует, поет, заливисто смеется. У Патриса есть коронная фраза: «Я люблю эту игру». А игру Эвра любили болельщики «Монако», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса». Мастер скоростных проходов. Жаль, что Эвра не стал чемпионом мира или Европы. Разминулся с победными финалами сборной Франции. Зато победил в Лиге чемпионов, стал легендой «Манчестер Юнайтед». Амориму такой левый бек точно не помешал бы. Эвра умел обороняться и атаковать.

Роберто Карлос

Один из самых ярких футболистов в истории. Как и Лизаразю, может оказаться ниже заявленных 168 сантиметров. Зато Роберто удалой мужчина. У него девять детей от шести женщин. Давно стал дедушкой. Не заиграл в «Интере», зато стал легендой «Реала». Выиграл с Бразилией чемпионат мира в 2002-м. Представлял один из сильнейших составов чемпионов в истории футбола. Справа у «селесао» был капитан Кафу, а слева невероятный Карлос. Помогал в атаке, ведь обладал выдающимся ударом. Трижды выиграл Лигу чемпионов и бегал за невезучий «Анжи».

Паоло Мальдини

Легенда на все времена. Родился в семье футболиста «Милана» Чезаре Мальдини. Паоло – прирожденный атлет. Играл в центре обороны с легендарными напарниками — Костакуртой и Нестой. А когда был в форме Барези, то Паоло закрывал левую бровку. Но Мальдини слишком рано завершил карьеру в сборной Италии. Должен был отправиться на победный чемпионат мира в Германию хотя бы как играющий тренер, помощник Липпи. Впрочем, даже без победы на мундиале Мальдини сильно выделяется. У него 5 кубков чемпионов в коллекции.