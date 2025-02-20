Алеррандро: «Я приехал бороться за титулы»

Нападающий ЦСКА заявил, что намерен вместе с «армейцами» бороться за титулы.

ЦСКА – очень большая команда. В российском чемпионате я пока что разбираюсь слабо, но я знаю ЦСКА по Вагнеру Лаву и Жо. Меня переполняет желание играть в клубе, где блистали мои соотечественники. Это дополнительная и очень сильная мотивация для меня.

Любой футболист может быть доволен только тогда, когда завоёвывает трофей. Я приехал бороться за титулы.

Если напряжённо работать каждый день, идти от игры к игре, побеждать, всё возможно. У нас отличная команда, мы способны на всё.