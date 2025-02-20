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Алеррандро: «Я приехал бороться за титулы»

сегодня, 10:13

Нападающий ЦСКА Алеррандро заявил, что намерен вместе с «армейцами» бороться за титулы.

ЦСКА – очень большая команда. В российском чемпионате я пока что разбираюсь слабо, но я знаю ЦСКА по Вагнеру Лаву и Жо. Меня переполняет желание играть в клубе, где блистали мои соотечественники. Это дополнительная и очень сильная мотивация для меня.

Любой футболист может быть доволен только тогда, когда завоёвывает трофей. Я приехал бороться за титулы.

Если напряжённо работать каждый день, идти от игры к игре, побеждать, всё возможно. У нас отличная команда, мы способны на всё.

Ранее Алеррандро заявил, что ему не терпится дебютировать за ЦСКА.

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Все комментарии
zim289
zim289
сегодня в 12:48
Ну, не может же он сказать правду: что приехал бабло лопатой собирать.
zim289
zim289
сегодня в 12:47
Нет ничего глупее, чем интервью футболистов. Особенно молодых. Они же тупо разговаривают фразами, кторые им сказали говорить. Все их интервью одинаковые.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:34
Настой хороший, ноги в руки и вперёд! )))))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:11
Я знаю Чиди Одиа и Секу Олисе, Рамона и Эркина, я буду рвать за середину таблицы
mw76zpmmutez
mw76zpmmutez
сегодня в 10:43
Много вас таких приезжают бороться за титулы, а потом в аренды отдают.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:17
Настрой хороший) на долго ли этот оптимизм у него сохранится??
Гость
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