Алеррандро: «Я приехал бороться за титулы»

Нападающий ЦСКА Алеррандро заявил, что намерен вместе с «армейцами» бороться за титулы.
ЦСКА – очень большая команда. В российском чемпионате я пока что разбираюсь слабо, но я знаю ЦСКА по Вагнеру Лаву и Жо. Меня переполняет желание играть в клубе, где блистали мои соотечественники. Это дополнительная и очень сильная мотивация для меня.
Любой футболист может быть доволен только тогда, когда завоёвывает трофей. Я приехал бороться за титулы.
Если напряжённо работать каждый день, идти от игры к игре, побеждать, всё возможно. У нас отличная команда, мы способны на всё.
Ранее Алеррандро заявил, что ему не терпится дебютировать за ЦСКА.