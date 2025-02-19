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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в Ла Лиге

вчера, 21:26

Ла Лига объявила кандидатов на приз лучшему тренеру февраля.

В список вошли: Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Хосе Бордалас («Хетафе») и Карлос Корберан («Валенсия»).

Ранее были названы претенденты на награду лучшему футболисту месяца.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 22:30
Не понимаю, как, бессистемный тренер Флик может номинироваться на лучшего тренера, пусть даже, по одному месяцу... Чем он лучше остальных, тем что временно на первом месте в Примере, во многом благодаря судейским ошибкам? Так и это не будет вечно. Тренер, в игре которого нет системы, команда которого понятия не имеет, что значит организация игры и игровая дисциплина- не может быть номинантом, в принципе. А его ужасная и безграмотная игра в Лиссабоне- ярчайшее тому подтверждение...
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:17
А вот тут выбор сделать сложнее, т.к каждый из этих тренеров заслужил награду месяца!
Барселона Флика одержала три победы в трех матчах месяца, но они как бы фавориты чемпионата, и от них ждешь этого. Другое дело работа Бардаласа и Коберана, оба тренера набрали по 7 очков из 9 возможных! Для Валенсии эти очки позволили вернуться к борьбе за сохранение прописки в Лиге, до этого они были в глубокой яме! Отдам голос за тренера "летучих мышей", надеюсь сохранит Валенсию в ЛаЛиге
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:54
Однозначно Карлос Корберан. Вытаскивает Валенсию из ямы унижения. И это несмотря на то что Барса учинила над ними)))
drug01
drug01
вчера в 21:52
Не могу судить честно мало знаком!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:41
Информации бы побольше.... сколько очков и с кем играли
Гость
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