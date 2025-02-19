Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в Ла Лиге

Ла Лига объявила кандидатов на приз лучшему тренеру февраля.
В список вошли: Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Хосе Бордалас («Хетафе») и Карлос Корберан («Валенсия»).
Ранее были названы претенденты на награду лучшему футболисту месяца.
Ла Лига объявила кандидатов на приз лучшему тренеру февраля.
В список вошли: Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Хосе Бордалас («Хетафе») и Карлос Корберан («Валенсия»).
Ранее были названы претенденты на награду лучшему футболисту месяца.
Барселона Флика одержала три победы в трех матчах месяца, но они как бы фавориты чемпионата, и от них ждешь этого. Другое дело работа Бардаласа и Коберана, оба тренера набрали по 7 очков из 9 возможных! Для Валенсии эти очки позволили вернуться к борьбе за сохранение прописки в Лиге, до этого они были в глубокой яме! Отдам голос за тренера "летучих мышей", надеюсь сохранит Валенсию в ЛаЛиге
Барселона Флика одержала три победы в трех матчах месяца, но они как бы фавориты чемпионата, и от них ждешь этого. Другое дело работа Бардаласа и Коберана, оба тренера набрали по 7 очков из 9 возможных! Для Валенсии эти очки позволили вернуться к борьбе за сохранение прописки в Лиге, до этого они были в глубокой яме! Отдам голос за тренера "летучих мышей", надеюсь сохранит Валенсию в ЛаЛиге