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Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

сегодня, 11:49

УЕФА назвал претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов. В этот список вошли: нападающий «Реала» Килиан Мбаппе — хет-трик в игре против «Манчестер Сити» (3:1); полузащитник ПСВ Ноа Ланг — ассист в матче с «Ювентусом» (3:1); хавбек «Бенфики» Оркун Кокчу — автор решающего гола в игре против «Монако» (3:3); полузащитник ПСЖ Витинья — забитый мяч в матче с «Брестом» (7:0).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 15:58
С наглецой парнишка, но спишем на молодость....)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:56
Даже в багажнике с первым голешником горожанам, Киля наверное стал бы лучшим.
Да и второй и третий на загляденье...
А его комментарии жестами действий защитников это отдельная тема...))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:16
лучший игрок ЛЧ Килиан Мбаппе
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 15:15
Лука Модрич заявлял. что с детства болел за Барсу.
и что?
Маг_тм
Маг_тм ответ liverpool-today (раскрыть)
сегодня в 14:03
Он это заявлял еще до перехода в Реал)
амурец
амурец
сегодня в 13:38
Черепахин без вариантов
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:12
Первый раз вижу такую солидарность в голосовании
eleven LC
eleven LC
сегодня в 12:46
У Мбаппе нет конкурентов просто, в этот раз!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:27
За что не любите его?
112910415
112910415
сегодня в 12:20
в этот раз сомнений нет никаких !
Grizly88
Grizly88 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:18
Смехота
Incredullous
Incredullous ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:13
Как и на прошлой неделе, и тоже Витинью. Он что прилачивает аналитикам из УЕФА))
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 12:03
Остальных до кучи нарисовали. Но Мбаппе действительно адаптировался в Реале. И уже заявляет, что Реал самый великий клуб и естественно с детства за него
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:59, ред.
А что покажет Зуперкомьютер Ёпта ?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:57
При всей моей "любви" к черепашке, он несомненно лучший
gxbg6zd83nwu
gxbg6zd83nwu
сегодня в 11:53
Мбаппе лучший, однозначно.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:50
Ещё и игрока ПСЖ сюда всунули)))
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