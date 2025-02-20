Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов. В этот список вошли: нападающий «Реала» Килиан Мбаппе — хет-трик в игре против «Манчестер Сити» (3:1); полузащитник ПСВ Ноа Ланг — ассист в матче с «Ювентусом» (3:1); хавбек «Бенфики» Оркун Кокчу — автор решающего гола в игре против «Монако» (3:3); полузащитник ПСЖ Витинья — забитый мяч в матче с «Брестом» (7:0).
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