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Касерес о переходе в «Динамо»: «Это большой шаг вперёд»

вчера, 09:50

Новоиспечённый защитник «Динамо» Хуан Касерес рассказал о своём переходе в московский клуб.

Я уже знал этот клуб, ведь в нём давно играет мой хороший товарищ по сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна. Поэтому когда агент сообщил, что есть предложение от «Динамо», то у меня сразу возникло большое желание воспользоваться им, приехать в Россию. Естественно, дальше полез в интернет изучать, кто ещё играет в команде, на каком месте она идёт и так далее. И стадион тут же посмотрел — он классно выглядит. Плюс позвонил Фаби (Бальбуэне), тот мне рассказал подробнее, что это великий клуб, отличные условия на базе, прекрасный стадион, высокие задачи. Посоветовал соглашаться.

Прежде всего, конечно, мои мысли — о развитии карьеры. Это большой шаг вперёд — играть в сильном европейском чемпионате.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 12:15
Славный пацанчик.
Прямой, честный, добросовестный.

Как футболист- работоспособен и целеустремлёнен.
Заряжен на карьеру, так что при дальнейшем профессиональном росте Динамо станет для него лишь трамплином в Европу, либо в ведущие клубы Аргентины или Бразилии.

Но пару лет здесь, думаю, поиграет и принесёт клубу пользу.
Правый фланг обороны у нас лихорадит не первый день, тогда как Касерес, кмк, способен урегулировать эту проблему и стать твёрдым игроком основы.

Удачи парню и без травм.
267zhvch7y6c
267zhvch7y6c
вчера в 11:16
Раньше про Динамо и знать не знал.
alexgurzan
alexgurzan ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:47
Спасибо за игру! Удачи в конкурсе!
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:46
Благодарю , приз за январь получил !!!
Capral
Capral
вчера в 10:31
А где стандартные- "всю жизнь мечтал играть только в этом клубе"?! Походу гафло не доработал.
lotsman
lotsman
вчера в 10:25
"Я уже знал этот клуб.................."
А зачем тогда полез в интернет, если говоришь что знал?)
drug01
drug01
вчера в 10:23
Пожелаем чтобы все мечты сбылись..
h9hz6q8hdqxf
h9hz6q8hdqxf
вчера в 10:10
Из Динамо полегче будет в Европу перебраться.
Вещий
Вещий
вчера в 09:53
Пожелаю удачи, футбольного прогресса и без травм.
Гость
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