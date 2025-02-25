Касерес о переходе в «Динамо»: «Это большой шаг вперёд»

Новоиспечённый защитник «Динамо» Хуан Касерес рассказал о своём переходе в московский клуб.
Я уже знал этот клуб, ведь в нём давно играет мой хороший товарищ по сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна. Поэтому когда агент сообщил, что есть предложение от «Динамо», то у меня сразу возникло большое желание воспользоваться им, приехать в Россию. Естественно, дальше полез в интернет изучать, кто ещё играет в команде, на каком месте она идёт и так далее. И стадион тут же посмотрел — он классно выглядит. Плюс позвонил Фаби (Бальбуэне), тот мне рассказал подробнее, что это великий клуб, отличные условия на базе, прекрасный стадион, высокие задачи. Посоветовал соглашаться.
Прежде всего, конечно, мои мысли — о развитии карьеры. Это большой шаг вперёд — играть в сильном европейском чемпионате.
Прямой, честный, добросовестный.
Как футболист- работоспособен и целеустремлёнен.
Заряжен на карьеру, так что при дальнейшем профессиональном росте Динамо станет для него лишь трамплином в Европу, либо в ведущие клубы Аргентины или Бразилии.
Но пару лет здесь, думаю, поиграет и принесёт клубу пользу.
Правый фланг обороны у нас лихорадит не первый день, тогда как Касерес, кмк, способен урегулировать эту проблему и стать твёрдым игроком основы.
Удачи парню и без травм.
Прямой, честный, добросовестный.
Как футболист- работоспособен и целеустремлёнен.
Заряжен на карьеру, так что при дальнейшем профессиональном росте Динамо станет для него лишь трамплином в Европу, либо в ведущие клубы Аргентины или Бразилии.
Но пару лет здесь, думаю, поиграет и принесёт клубу пользу.
Правый фланг обороны у нас лихорадит не первый день, тогда как Касерес, кмк, способен урегулировать эту проблему и стать твёрдым игроком основы.
Удачи парню и без травм.