Касерес о переходе в «Динамо»: «Это большой шаг вперёд»

Новоиспечённый защитник «Динамо» рассказал о своём переходе в московский клуб.

Я уже знал этот клуб, ведь в нём давно играет мой хороший товарищ по сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна. Поэтому когда агент сообщил, что есть предложение от «Динамо», то у меня сразу возникло большое желание воспользоваться им, приехать в Россию. Естественно, дальше полез в интернет изучать, кто ещё играет в команде, на каком месте она идёт и так далее. И стадион тут же посмотрел — он классно выглядит. Плюс позвонил Фаби (Бальбуэне), тот мне рассказал подробнее, что это великий клуб, отличные условия на базе, прекрасный стадион, высокие задачи. Посоветовал соглашаться.

Прежде всего, конечно, мои мысли — о развитии карьеры. Это большой шаг вперёд — играть в сильном европейском чемпионате.