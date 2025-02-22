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Пименов заявил, что Осинькин остаётся в «Крыльях Советов»

вчера, 12:37

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов в интервью источнику выразил доверие главному тренеру клуба Игорю Осинькину.

Ранее появилась информация, что руководство самарского клуба рассматривает вариант с отставкой Осинькина. Специалист работает с командой с 2020 года.

Игорь Осинькин остаётся? Конечно, остаётся. Он готовит команду, и ему ставятся большие задачи. Еще за полгода до моего назначения в «Крылья» я неоднократно говорил на «Матч ТВ», что я топил за Осинькина, скажу по‑фанатски. Мне очень симпатично его видение футбола. Мы понимаем, какие позиции требуют укрепления, какие позиции достаточно хорошие.

По сегодняшним трансферам отмечу и Зиньковского, и Гагнидзе. Зиньковский в хорошем настроении, он точно поможет нам. Также и Гагнидзе, я думаю, они могут организовать неплохое взаимодействие: Зиньковский, Гагнидзе, Дмитриев и Сергеев как наконечник. У нас очень хорошая атака.

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Все комментарии
bssdr8zzvdet
bssdr8zzvdet
вчера в 15:34
Пименов уже решает кто будет тренером, не только улыбается.
112910415
112910415
вчера в 14:16
надолго ли?
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:54
Без года неделя... Начальник...
Хиромант
Хиромант ответ n76y2ffnz8r2 (раскрыть)
вчера в 13:19
- Я бы даже сказал - Лето! До Осени пару-тройку тренеров уже отправят на вольные хлеба...
n76y2ffnz8r2
n76y2ffnz8r2
вчера в 13:00
Все у всех идет по плану,осень всех расстааит по местам, кому то там, а кому то здесь,
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:44
Да и альтернативы лучшей у Крылышек нет.
Гость
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