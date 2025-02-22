Пименов заявил, что Осинькин остаётся в «Крыльях Советов»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» в интервью источнику выразил доверие главному тренеру клуба .

Ранее появилась информация, что руководство самарского клуба рассматривает вариант с отставкой Осинькина. Специалист работает с командой с 2020 года.

Игорь Осинькин остаётся? Конечно, остаётся. Он готовит команду, и ему ставятся большие задачи. Еще за полгода до моего назначения в «Крылья» я неоднократно говорил на «Матч ТВ», что я топил за Осинькина, скажу по‑фанатски. Мне очень симпатично его видение футбола. Мы понимаем, какие позиции требуют укрепления, какие позиции достаточно хорошие.

По сегодняшним трансферам отмечу и Зиньковского, и Гагнидзе. Зиньковский в хорошем настроении, он точно поможет нам. Также и Гагнидзе, я думаю, они могут организовать неплохое взаимодействие: Зиньковский, Гагнидзе, Дмитриев и Сергеев как наконечник. У нас очень хорошая атака.