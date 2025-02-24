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Луис Энрике: «Я хочу быть лучшим игроком чемпионата России»

вчера, 10:39

Нападающий «Зенита» Луис Энрике рассказал о своих амбициях.

«Зенит» — очень большой клуб, у которого богатая история. Я очень рад быть здесь в такой важный для клуба год. Собираюсь помочь «Зениту» творить эту историю и выиграть больше титулов.

Я всегда хочу забивать голы и быть лучшим на поле. Я хочу быть лучшим игроком чемпионата России. У меня много целей, и я хочу их выполнить.

Ранее заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сравнил Луиса Энрике с полузащитником Дугласом Костой, который сейчас выступает за «Сидней».

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:49
- Ну што, шпунтик, помогли тебе твои ляхи?
Capral
Capral ответ Шуnя771 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:21
Привет, Олег!!!
К юмору нормально отношусь. Но я только Капрал, а Капрал- еще не генерал...))) Поэтому, затрудняюсь ответить однозначно.
Шуnя771
Шуnя771 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 11:06
На соккер надоть его пригласить, у нас нехватка юмористов...)))
112910415
112910415
вчера в 10:56
нормальный парень, с юмором ! )
Capral
Capral
вчера в 10:47
У Зенита богатая история?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
А, ну да, в плане оставления в вышке, в советское время. Текст нормальный, по ходу, сам Гендос писал, его почерк
Гость
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