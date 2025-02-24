Луис Энрике: «Я хочу быть лучшим игроком чемпионата России»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике рассказал о своих амбициях.
«Зенит» — очень большой клуб, у которого богатая история. Я очень рад быть здесь в такой важный для клуба год. Собираюсь помочь «Зениту» творить эту историю и выиграть больше титулов.
Я всегда хочу забивать голы и быть лучшим на поле. Я хочу быть лучшим игроком чемпионата России. У меня много целей, и я хочу их выполнить.
Ранее заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сравнил Луиса Энрике с полузащитником Дугласом Костой, который сейчас выступает за «Сидней».
К юмору нормально отношусь. Но я только Капрал, а Капрал- еще не генерал...))) Поэтому, затрудняюсь ответить однозначно.
К юмору нормально отношусь. Но я только Капрал, а Капрал- еще не генерал...))) Поэтому, затрудняюсь ответить однозначно.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
А, ну да, в плане оставления в вышке, в советское время. Текст нормальный, по ходу, сам Гендос писал, его почерк
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
А, ну да, в плане оставления в вышке, в советское время. Текст нормальный, по ходу, сам Гендос писал, его почерк