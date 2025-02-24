Луис Энрике: «Я хочу быть лучшим игроком чемпионата России»

Нападающий «Зенита» рассказал о своих амбициях.

«Зенит» — очень большой клуб, у которого богатая история. Я очень рад быть здесь в такой важный для клуба год. Собираюсь помочь «Зениту» творить эту историю и выиграть больше титулов.

Я всегда хочу забивать голы и быть лучшим на поле. Я хочу быть лучшим игроком чемпионата России. У меня много целей, и я хочу их выполнить.