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Месси вернётся в «Барселону»

вчера, 12:47

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси намерен вернуться в «Барселону». 37-летний аргентинец не хочет завершать карьеру, не сыграв на новом «Камп Ноу». Скорее всего, это будет аренда на несколько месяцев после завершения сезона в МЛС.

Ранее сообщалось, что судья, попросивший автограф у Месси, отстранён на полгода.

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Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 19:40
Это будет грандиозное событие для мирового футбола!
Лучший игрок в истории футбола обязан провести прощальный матч на легендарном стадионе клуба, который сделал из него того самого Месси!
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:04
Увидел, что Барса нормально денег подняла, поэтому собрался за урожаем (данью)
Capral
Capral ответ Не Э Г О ИС Т (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:03
    Capral
    Capral
    вчера в 17:53
    Товарищ "отсебятина", вам, точно- лучше помолчать...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ металлург (раскрыть)
    вчера в 17:46
    Это время давно наступило.
    металлург
    металлург
    вчера в 17:44
    Там наверное взаимовыгодное будет соглашение, между игроком и клубом. Все должны остаться довольны, в том числе (а может и в первую) болельщики клуба и персональные игрока. Дайте спокойно закончить карьеру. Только время рассудит, кем в истории Барселоны являлся Лео.
    амурец
    амурец
    вчера в 17:41
    Смешно
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Макондо (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 17:41
    Успокойтесь, Кубок Мира выиграл нечестно. Подкупил всех соперников в группе и далее, включая финал; "занёс" заодно арбитрам, чтобы свистели в пользу сб.Аргентины, ну и далее по списку.
    Michael James Owen
    Michael James Owen
    вчера в 17:36
    приедет кости греть
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 16:56
    Резонно сказано в заметке, что если и вернётся, то только на один или несколько выставочных матчей, чтобы почитатели его таланта достойно проводили его на заслуженный отдых. А то, что он будет заслуженным, никто из нас не сомневается. За исключением упёртых апологетов.
    69Haya96
    69Haya96
    вчера в 16:30
    То есть, если это аренда, он может сыграть один последний матч за «Барсу», так, чтобы его последняя игра была на «Камп Ноу». Не обязательно, чтобы он стал игроком первой команды. Я не думаю, что Флик допустит это, когда у него уже практически полный состав.

    Или он может отыграть половину сезона в Барселоне и завершить карьеру. И это произойдет в 2026 году, как он недавно сказал. Но он все равно не станет ключевым игроком в присутствии Ламина. Флик не пустит на поле двух левоногих игроков.
    Capral
    Capral ответ Не Э Г О ИС Т (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 16:26
    Я тоже всегда прав))).
    Capral
    Capral ответ Не Э Г О ИС Т (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 15:35
    А я про него.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ 2q54gfu47b3c (раскрыть)
    вчера в 15:30
    Позвольте уточнить: не словоблудие, а сквернословие, к которому относятся не только нецензурные слова, но и скверные мысли.
    Incredulous
    Incredulous ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 15:21
    А разве кто-то спорит, что он гений.
    Так обворовать собственный клуб, уйти в самый тяжёлый период для клуба, оставив его на грани банкротства, после этого ещё и предъявлять финансовые претензии этому клубу. Но самое главное, после всего этого выйти сухим из воды, и в глазах своей паствы остаться белым и пушистым, да что там скромничать, - святым.
    Чтобы такое провернуть, действительно нужно быть гением.
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 15:19
    Месси не вернется больше в большой футбол
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 15:12
    А что, гений не может быть барыгой?
    2q54gfu47b3c
    2q54gfu47b3c
    вчера в 15:01
      Capral
      Capral ответ Не Э Г О ИС Т (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 14:53
      Ну конечно не с позором- с желанием подобрать, что плохо лежит, и то, что не забрал в прошлый раз...
      Тумбочку с клопами уже продал, сопли продал, а жить на что-то надо, ну вот- вспомнил про Барсу.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 14:47
      Месси гений, смиритесь, болельщики Реала)))и гордитесь любимым клубом!!!
      ведь любая победа над командой Месси заставляет любого болельщика любой команды гордиться любимым клубом.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Макондо (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 14:39
      да, сб.Аргентины честно выиграла ЧМ 2022.
      если всем выгодно, тогда Месси вернется в Барселону.
      AKH
      AKH
      вчера в 14:30
      Хет трик осусене и зм его.. Зря там Салах пыжится чего то😊
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 13:47
      Значит и Айтекин вернется
      Romeo 777
      Romeo 777 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
      вчера в 13:41
      Нууу, так то Роналду в возрасте Моськи (37 лет) играл в МЮ, став самым результативным игроком команды, и так же закончив сезон на 3 месте среди бомбардиров в АПЛ 😂 пока Леонеееель в это время в свои 34 года поставив с отцом на колени Барселону «феерил» уже в лиге фермеров за ПСЖ, в чемпионате одной команды 😁
      Incredulous
      Incredulous ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
      вчера в 13:37
      Перес же не идиот, в отличии от Лапорты.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      вчера в 13:32
      Интересно, а самый высокооплачиваемый и не приносящий пользу спортсмен года сможет так вернуться в Реал или хотя бы МЮ? А, ну да, никому и даром не нужен
      Incredulous
      Incredulous
      вчера в 13:26, ред.
      С аудиторской проверкой приедет.
      И вопросы Лапорте задать, где его доля за всё то время, что его не было в клубе.
      hvye8g7pnded
      hvye8g7pnded
      вчера в 13:17
      Сколько это стоит?
      cbpaq7egnekk
      cbpaq7egnekk
      вчера в 13:13
      Дань уважения. Молодец!
      Scorp689
      Scorp689
      вчера в 13:04
      Всё для лучшего игрока....
      Гость
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