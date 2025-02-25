Месси вернётся в «Барселону»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси намерен вернуться в «Барселону». 37-летний аргентинец не хочет завершать карьеру, не сыграв на новом «Камп Ноу». Скорее всего, это будет аренда на несколько месяцев после завершения сезона в МЛС.
Ранее сообщалось, что судья, попросивший автограф у Месси, отстранён на полгода.
Лучший игрок в истории футбола обязан провести прощальный матч на легендарном стадионе клуба, который сделал из него того самого Месси!
Лучший игрок в истории футбола обязан провести прощальный матч на легендарном стадионе клуба, который сделал из него того самого Месси!
Или он может отыграть половину сезона в Барселоне и завершить карьеру. И это произойдет в 2026 году, как он недавно сказал. Но он все равно не станет ключевым игроком в присутствии Ламина. Флик не пустит на поле двух левоногих игроков.
Или он может отыграть половину сезона в Барселоне и завершить карьеру. И это произойдет в 2026 году, как он недавно сказал. Но он все равно не станет ключевым игроком в присутствии Ламина. Флик не пустит на поле двух левоногих игроков.
Так обворовать собственный клуб, уйти в самый тяжёлый период для клуба, оставив его на грани банкротства, после этого ещё и предъявлять финансовые претензии этому клубу. Но самое главное, после всего этого выйти сухим из воды, и в глазах своей паствы остаться белым и пушистым, да что там скромничать, - святым.
Чтобы такое провернуть, действительно нужно быть гением.
Так обворовать собственный клуб, уйти в самый тяжёлый период для клуба, оставив его на грани банкротства, после этого ещё и предъявлять финансовые претензии этому клубу. Но самое главное, после всего этого выйти сухим из воды, и в глазах своей паствы остаться белым и пушистым, да что там скромничать, - святым.
Чтобы такое провернуть, действительно нужно быть гением.
Месси имеет на это право! Это его жизнь! А словоблудие завистников - это их Божье наказание!
Месси имеет на это право! Это его жизнь! А словоблудие завистников - это их Божье наказание!
Тумбочку с клопами уже продал, сопли продал, а жить на что-то надо, ну вот- вспомнил про Барсу.
Тумбочку с клопами уже продал, сопли продал, а жить на что-то надо, ну вот- вспомнил про Барсу.
ведь любая победа над командой Месси заставляет любого болельщика любой команды гордиться любимым клубом.
ведь любая победа над командой Месси заставляет любого болельщика любой команды гордиться любимым клубом.
если всем выгодно, тогда Месси вернется в Барселону.
если всем выгодно, тогда Месси вернется в Барселону.
И вопросы Лапорте задать, где его доля за всё то время, что его не было в клубе.
И вопросы Лапорте задать, где его доля за всё то время, что его не было в клубе.