Месси вернётся в «Барселону»

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вчера, 12:47

Нападающий «Интер Майами» намерен вернуться в «Барселону». 37-летний аргентинец не хочет завершать карьеру, не сыграв на новом «Камп Ноу». Скорее всего, это будет аренда на несколько месяцев после завершения сезона в МЛС .

Ранее сообщалось, что судья, попросивший автограф у Месси, отстранён на полгода.