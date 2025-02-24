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Модрич принял решение о своём будущем

вчера, 09:50

Полузащитник «Реала» Лука Модрич хочет остаться в мадридском клубе. У хорвата мало сомнений, поскольку он чувствует себя свежим на поле, способным помочь и лучше приспособленным к роли запасного. Модрич намерен доиграть до сорока лет в футболе «Реала», тем самым установить рекорд клуба. Теперь всё зависит о руководства «сливочных», которое обычно предлагает продление контрактов ближе к концу сезона.

Нельзя также не отметить, что сомнения, которые едва не закончились его уходом в прошлом году, всё ещё присутствуют в совете директоров. Так как «Реал» делает больше ставку на молодёжь. Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти считает, что Модрич может играть, пока сам не захочет уйти.

Модрич — подарок для футбола. Он должен продолжать, пока не захочет уйти, потому что то, что он делает, он делает очень хорошо. «Реалу» повезло, что у него есть легенда, которая ознаменовала собой целую эпоху в футболе, отличный подарок за его качество и профессионализм.

Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в августе 2012 года за 35 миллионов евро. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне на счету 39-летнего центрального полузащитника 39 матчей во всех турнирах, 4 гола и 6 ассистов.

Напомним, вчера в матче 25-го тура Ла Лиги против «Жироны» (2:0) Модрич забил победный мяч.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:02
Гол тура, однозначно!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:59
Всем бы таких запасных
shur
shur
вчера в 13:47, ред.
...пока Мбаппе, Васкес, Родриго,Вини прицеливались, Мастер взял
да плюнул в девятину и в сорок плюнит,мастерство не фукаешь!!!!!!!!
Хр-н ли бегать по полю бесцельно, вот пацаны учитесь у Дядьки Луки,пока играет!!!
Hamman
Hamman
вчера в 13:02
Согласен с Анчелотти. Если физика позволяет, то нужно продлевать контракт. Игроков такого уровня сейчас не найти, а Лука может ещё многое дать клубу. Бесценен опыт который молодежь Реала получает от ветерана.
Очень жаль что Кросс был категоричен в своём решении завершить карьеру. С уходом Крооса и Реал и вообще футбол потерял один из самых ярких бриллиантов в футбольной короне...
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:38
Всё верно. Модрич, хоть и сдал физически, но не утратил своих навыков на поле. Понятно, что про игрока основы и речи не идёт, это будет игрок запаса, игрок ротации, который как и сейчас будет выходить на поле, когда основным игрокам будет нужен отдых, или заменять травмированных, или же выходить на замены, чтобы внести коррективы в игру и исправить ситуацию для команды. Плюс ко всему, Лука хороший наставник для молодых игроков, который может делится своим бесценным опытом.
В любом случае он лишним не будет для Реала, особенно с его опытом и талантом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:24, ред.
Жаль, но годы берут своё. Надо менять спортивные рельсы на полу-любительские, больше времени проводить вместе с семьёй и заняться воспитанием отпрысков. Гармония должна быть и в профессии и в жизни.
happy 50
happy 50
вчера в 10:20
Модрич-сердце и мозг команды. Джентльмен и настрящий мужчина без сережек в ушах и кольца в носу. На таких держатся команды.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:17
А не жаль?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:00
Надо доиграть сезон и идти в СА. Никто камень в его огород не бросит.
3sddqer22gyv
3sddqer22gyv
вчера в 09:56
Наверное, лучше уйти вовремя.
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