1740379816

вчера, 09:50

Полузащитник «Реала» хочет остаться в мадридском клубе. У хорвата мало сомнений, поскольку он чувствует себя свежим на поле, способным помочь и лучше приспособленным к роли запасного. Модрич намерен доиграть до сорока лет в футболе «Реала», тем самым установить рекорд клуба. Теперь всё зависит о руководства «сливочных», которое обычно предлагает продление контрактов ближе к концу сезона.

Нельзя также не отметить, что сомнения, которые едва не закончились его уходом в прошлом году, всё ещё присутствуют в совете директоров. Так как «Реал» делает больше ставку на молодёжь. Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти считает, что Модрич может играть, пока сам не захочет уйти.

Модрич — подарок для футбола. Он должен продолжать, пока не захочет уйти, потому что то, что он делает, он делает очень хорошо. «Реалу» повезло, что у него есть легенда, которая ознаменовала собой целую эпоху в футболе, отличный подарок за его качество и профессионализм.

Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в августе 2012 года за 35 миллионов евро. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне на счету 39-летнего центрального полузащитника 39 матчей во всех турнирах, 4 гола и 6 ассистов.

Напомним, вчера в матче 25-го тура Ла Лиги против «Жироны» (2:0) Модрич забил победный мяч.