Гасперини не будет продлевать контракт с «Аталантой»

Главный тренер «Аталанты» сообщил, что покинет клуб по истечении срока действия контракта.

Действующее соглашение 67-летнего специалиста с клубом из Бергамо рассчитано до 2026 года.

Я ожидаю лучшего, как и всегда. Впереди у нас 13 матчей чемпионата, и мы обязаны верить в свою способность добиться поставленных целей, даже если они кажутся недостижимыми. Только абсолютная вера в успех может привести к его реализации. Однако у меня ограниченный запас времени. У всего есть начало и конец. В конце сезона мы увидим, следует ли позволить контракту истечь или покинуть клуб уже в конце сезона. Никаких дальнейших продлений соглашения, безусловно, не будет.