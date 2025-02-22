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Гасперини не будет продлевать контракт с «Аталантой»

вчера, 18:18

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что покинет клуб по истечении срока действия контракта.

Действующее соглашение 67-летнего специалиста с клубом из Бергамо рассчитано до 2026 года.

Я ожидаю лучшего, как и всегда. Впереди у нас 13 матчей чемпионата, и мы обязаны верить в свою способность добиться поставленных целей, даже если они кажутся недостижимыми. Только абсолютная вера в успех может привести к его реализации. Однако у меня ограниченный запас времени. У всего есть начало и конец. В конце сезона мы увидим, следует ли позволить контракту истечь или покинуть клуб уже в конце сезона. Никаких дальнейших продлений соглашения, безусловно, не будет.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:15
Уход Гасперини нанесет больший урон Аталанте, а не ему самому. Тут скорее всего, нервы его не выдерживают.
Собрать такую отличную команду на минималках не все умеют. Это как Раньери с Лестером. Пожелаем удачи в дальнейшем реальному специалисту, я восхищён его умением
112910415
112910415
вчера в 19:41
с годами всё больше тянет к отдыху и мемуарам ...
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:16
Поживем, увидем... Слова могут расходится...
Capral
Capral
вчера в 18:46, ред.
Гасперини уже вписал Золотыми буквами своё Имя в итальянский футбол и в частности в Аталанту. Единственный тренер, который за 13лет победил в eврокубках с итальянской командой, и в определенном смысле- поддержал Честь, некогда, Великого итальянского футбола. Не считаю его высказывание серьезным криминалом, хотя, можно было смягчить сказанное, более дипломатично... Гасперу 67лет- возраст не критический, но уже такой, когда можно задуматься об отдыхе, если, конечно не будет достойных предложений...
ge2quydvmn2g
ge2quydvmn2g
вчера в 18:45
Хотелось бы чтоб ещё трофей какой-нибудь взял Гасперини на прощание
Маг_тм
Маг_тм ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:32
Скорее всего он сам и добивается увольнения. Неустойку возьмёт
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:31
Обиделся
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:31, ред.
Провоцирует, собака!...
Действительно, сложно подобрать тренера, который сможет ездить по тем же рельсам без потери работоспособности для команды...
Но, нужно! Одним словом - рано или поздно это сделать придется и лучше сейчас, с минимальными потерями для всех, всё, думайте...
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:29, ред.
Гасперини не будет продлевать контракт с Аталанто, истекающий в 2026 году? Сомневаюсь, что человек, который объявил об этом, будет работать в полную силу. Я думаю, Джан Пьеро уйдут гораздо раньше, придётся это сделать. Вот как можно перевернуть свою жизнь, после эмоционального высказывания.
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