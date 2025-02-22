Гасперини не будет продлевать контракт с «Аталантой»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что покинет клуб по истечении срока действия контракта.
Действующее соглашение 67-летнего специалиста с клубом из Бергамо рассчитано до 2026 года.
Я ожидаю лучшего, как и всегда. Впереди у нас 13 матчей чемпионата, и мы обязаны верить в свою способность добиться поставленных целей, даже если они кажутся недостижимыми. Только абсолютная вера в успех может привести к его реализации. Однако у меня ограниченный запас времени. У всего есть начало и конец. В конце сезона мы увидим, следует ли позволить контракту истечь или покинуть клуб уже в конце сезона. Никаких дальнейших продлений соглашения, безусловно, не будет.
Действительно, сложно подобрать тренера, который сможет ездить по тем же рельсам без потери работоспособности для команды...
Но, нужно! Одним словом - рано или поздно это сделать придется и лучше сейчас, с минимальными потерями для всех, всё, думайте...
Действительно, сложно подобрать тренера, который сможет ездить по тем же рельсам без потери работоспособности для команды...
Но, нужно! Одним словом - рано или поздно это сделать придется и лучше сейчас, с минимальными потерями для всех, всё, думайте...